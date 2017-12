Svetová tanečná špička v SND: Vstupenky už v predaji!

Historickú budovu Slovenského národného divadla ovládne v septemb ri Akram Khan Dance Company s predstavením iTMOi.

17. júl 2013 o 10:52 snd

Balet Slovenského národného divadla naservíruje svojim divákom na začiatku jesene pikantnú chuťovku. Na doskách národnej scény si ich podmaní Akram Khan Dance Company s predstavením iTMOi od rešpektovaného autora záverečného ceremoniálu vlaňajších letných olympijských hier!

Historickú budovu Slovenského národného divadla v utorok 10. septembra 2013 o 19.00 h ovládne Akram Khan Dance Company s predstavením iTMOi (In the Mind of Igor), ktoré organizuje Balet SND a občianske združenie FULL HOUSE v rámci festivalu KOREN(I)E slovenského súčasného tanca 2013.

Slovenské národné divadlo už spustilo on-line predaj vstupeniek, ktoré si diváci môžu kúpiť prostredníctvom portálu www.snd.sk. Tradičnú kúpu vstupeniek v pokladniciach SND budú môcť návštevníci využiť od 12. augusta 2013.

iTMOi je najnovším dielom britského tanečníka a choreografa indického pôvodu Akrama Khana, ktorý patrí medzi top osobnosti súčasnej tanečnej scény. Pri choreografii sa inšpiroval Stravinského Svätením jari. „Vo Svätení jari ma zaujala dynamika, s ktorou Stravinskij zmenil svet klasickej hudby,“ povedal Khan.

Virtuózny tanec, prekvapivý pohybový slovník, hlboká ľudská téma, multimediálne scénické spracovanie – to sú hlavné atribúty spomínaného predstavenia, na ktorom sa ako asistent choreografa podieľal vynikajúci tanečník Andrej Petrovič. Talentovaného Slováka uvidí bratislavské publikum aj na javisku ako účinkujúceho.



Foto: Jean-Louis Fernandez