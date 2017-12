Brad Pitt: Zombíkov som nakrútil pre svoje deti

Najradšej rozpráva o svojej žene Angeline Jolie, nakrúcanie považuje len za spestrenie svojho rodinného života.

18. júl 2013 o 0:00 Alena Štifilová

Hnevá ho, keď bulvár používa označenie Brangelina. Pravdou však je, že jediné, o čom hovorí, je jeho žena Angelina Jolie, a nakrúcanie považuje len za spestrenie svojho rodinného života.

Vždy, keď sa stretne s novinármi, zvrtne rozhovor na deti a rodinu. Nadšene tvrdí, že nikdy nebol šťastnejší ako teraz, bez Angeliny Jolie si nedokáže svoj život predstaviť a chaos v dome je to, po čom odjakživa túžil.

„Vždy som si vravel, že ak budem chcieť rodinu, tak veľkú. V našom dome stále počuť džavot, chichotanie, kričanie, plač aj detské šarvátky. Milujem to. Milujem to, milujem to,“ hovorí a dodáva, že nemá rád, keď sú deti z domu preč. „Možno je fajn byť jeden deň v hotelovej izbe a povedať si: ‚Konečne si môžem prečítať noviny‘, ale na druhý deň mi už chýba tá kakofónia detských hlasov.“



Pri nakrúcaní akčného filmu Pán a pani Smithovci v roku 2005 sa Brad zoznámil s Angelinou Jolie. Odvtedy sú spolu a vychovávajú šesť detí, tri vlastné a tri adoptované. FOTO: outnow.ch

Pred siedmimi rokmi Brad Pitt zmenil svoj imidž z voľnomyšlienkara a sukničkára na vyznávača rodinných hodnôt. Pri nakrúcaní akčnej snímky Pán a pani Smithovci sa zoznámil s Angelinou Jolieovou, rozviedol s Jennifer Anistonovou a našiel zmysel života v otcovstve. Priateľov má málo, len hŕstku verných, spoločenský život mu nechýba a vari preto, aby zaujal čitateľov, rád sa rozhovorí aj o živote s bývalou ženou. Po poslednom veľkom interview pre magazín Esquire sa jej musel dokonca ospravedlňovať a v médiách dodatočne vysvetľovať, že vety boli vytrhnuté z kontextu. Tvrdil v nich, že počas manželstva bral drogy a premrhal svoj život.

„Bol som tak trochu stroskotanec, muž, ktorý mal pocit, že vyrástol v prázdnote a chcel vidieť veľa vecí a cítiť inšpiráciu. Potom som bol akoby vyhorený, mal som pocit, že som si nechal ujsť šancu,“ dodal.

Nebolo to prvýkrát, čo sa negatívne vyjadril o tomto období svojho života. V roku 2011 pre magazín Parade priznal, že deväťdesiate roky strávil ‚sediac na gauči, fajčiac jointa a skrývajúc sa pred svetom‘. „Myslím, že moje manželstvo malo s tým čo-to dočinenia. Snažil som sa predstierať, že je niečím, čím vôbec nebolo.”

V roku 2007 si Danny Ocean (George Clooney) už tretí raz povolal partiu lupičov na najvyššej úrovni, kde nemôžu chýbať Brad Pitt a Matt Damon. Vznikla Dannyho trinástka. FOTO: outnow.ch

Čo by povedali deti a Angelina

Nie je to tak dávno, čo novinárov presviedčal, že ak po päťdesiatke neodíde do úplného hereckého dôchodku, tak sa aspoň presunie za kameru a bude sa venovať réžii a produkcii. Päťdesiatku oslávi v decembri a svoj názor medzitým zmenil.

„Je to namáhavá a intenzívna profesia. Radšej budem otcom. To je väčšia zábava,“ hovorí. Herectva sa však nevzdá, aspoň podľa počtu filmov, ktoré má zazmluvnené na tento a budúci rok. Odkedy stretol Angelinu, vyhýba sa sexuálnym scénam. Z úcty k nej, pričom ona mu sľúbila to isté. „Nadovšetko ju miluje a ona jeho tiež,“ vysvetľuje jeho dobrý kamarát Frank Pollaro, výrobca nábytku, s ktorým herec spolu navrhol vlastnú kolekciu luxusného bytového zariadenia.

V týchto dňoch sa v kinách po celom svete premieta vysokorozpočtová snímka Svetová vojna Z, v ktorej Brad Pitt stvárnil hrdinského záchrancu sveta. Ľudstvo zachváti epidémia meniaca ľudí na krvilačné zombie a ak chce Gerry Lane, expert na krízové situácie, ochrániť svoju rodinu, musí nájsť zdroj nákazy a liečivé sérum. Pitt snímku aj produkoval a myslel pri tom na svojich dvoch starších synov.

„Títo zombíci sú naozaj hrôzostrašní. Verím, že film funguje na viacerých úrovniach. V prvom rade je to však absolútna letná zábava, niečo, čo som urobil pre svojich synov, aby mali radosť,“ hovorí. „Niektorí rodičia so mnou asi nebudú súhlasiť, keď si ho pozrú, pretože je to to najsilnejšie, čo môžete toto leto vidieť v kinách, ale moji synovia sú bystrí a film sa im veľmi páčil. Videli ho, samozrejme, v sprievode rodičov.“



V kinách po celom svete práve beží sci-fi triler Svetová vojna Z, v ktorej Brad Pitt zachraňuje ľudstvo pred zombíkmi. FOTO: outnow.ch

Čo konflikt, to sirota

Povráva sa, že do svojich postáv sa naplno vžije a ostáva v nich po celý čas nakrúcania. „Nie je to pravda, nie som tento typ herca. Som šťastný, keď môžem ísť domov,“ hovorí 49-ročný Pitt a za oveľa väčší zážitok ako nakrúcanie považuje napríklad sledovanie jedného zo svojich štvorročných dvojčiat, ako prepláva celú dĺžku bazéna.

S Angelinou Jolie si za sedem rokov spoločného života zaobstarali šesť detí. Tri z nich sú ich biologickými potomkami: Shiloh (6) a dvojičky Knox (4) a Vivienne (4), ďalšie tri sú adoptované: Maddox (11) z Kambodže, Pax (9) z Vietnamu a Zahara (8) z Etiópie. Dvojica intenzívne prežíva aj súčasný konflikt v Sýrii a zvažuje, že rozšíri svoju rodinu o sýrsku sirotu, aby upozornila na problémy tejto krajiny.

Spolu bojujú aj za práva gayov, čo bol dôvod, prečo sa doteraz nezosobášili. Pitt verejne podporuje politiku Baracka Obamu a snaží sa vyhýbať konfrontácii so svojou mamou, ktorá je zástankyňou Mitta Romneyho. „Každý nevoliaci kresťan odovzdá hlas Barackovi Husseinovi Obamovi, ktorý súhlasí so zabíjaním nenarodených detí a manželstvom osôb rovnakého pohlavia,“ napísala v otvorenom liste pre noviny News-Leader v Springfielde pred minuloročnými voľbami.