Víkendové festivaly

Mazal Tov!, Mikulášsky jazzový festival, OpenJazzFest, Rip Fest

18. júl 2013 o 0:00 (kul)

Mazal Tov!

Kedy: 18. – 22. 7.

Kde: Košice

Kto: Avishai Cohen (IZR), Peter Breiner, Jozef Lupták...

Orchester Mendelssohn z Maďarska a Musica Cassovia s dirigentom Petrom Breinerom dnes otvoria druhý ročník festivalu, ktorý je „venovaný oslave židovskej kultúry – nie ako symbolu strateného sveta, ale ako žijúcej tradícii, ktorá je významnou súčasťou Košíc“.

www.mazaltov.sk



Mikulášsky jazzový festival

Kedy: 19. – 21. 7.

Kde: Liptovský Mikuláš

Kto: MC Trio & Ruggero Robin, Michal Bugala New Trio, Samuel Hošek a ďalší

Kvalitný džez vo všetkých jeho formách – tak znie heslo organizátorov tejto akcie v reštaurácii Allimentum. Rovnaká je ich snaha priviezť etablované mená aj ukázať nové talenty.

www.mjf.sk



OpenJazzFest

Kedy: 19. – 21. 7.

Kde: Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom

Kto: Paul Jackson Trio feat. Pee Wee Ellis (USA), Scott Hamilton & NBS trio (USA, SK), Raphael Wressnig & The Big Boogaloo Hornz (AT, IT)...

Kto má rád džez, známejšie mená a unikátnu letnú „jazernú“ atmosféru koncertov, mal by sa cez víkend vybrať do areálu Zelená voda. Tam sa totiž chystá 6. ročník OpenJazzFestu. Okrem samotného priestoru táto akcia láka najmä svojím programom, ktorý predstavuje súčasný džez v rôznych podobách.

www.openjazzfest.sk

Rip Fest

Kedy: 20. 7.

Kde: futbalové ihrisko Veľké Ripňany

Kto: Slobodná Európa, Gladiator, Smola a hrušky...

Zábavu aj špeciality na jedenie sľubuje táto malá akcia.

new.agenturaduna.sk