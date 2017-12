Liberace! je o láske, ktorá sa ničila sama

Film Stevena Soderbergha Liberace! ponúkol veľké úlohy pre Michaela Douglasa a Matta Damona.

17. júl 2013 o 17:32 Kristína Kúdelová

Hollywoodske štúdiá odmietli sfilmovať príbeh o extravagantnom klaviristovi Liberacem. Báli sa, že bude príliš gay. Trochu mali pravdu, trochu sa mýlili.

Bude to celkom korektné a spravodlivé, ak sa teraz bude ospevovať Michael Douglas a písať o tom, akú veľkú úlohu dostal po ťažkej chorobe a ako výborne ju zvládol.

Bolo by však nespravodlivé, keby sa pritom zabudlo na Matta Damona. Trochu to hrozí, pretože vo filme Stevena Soderbergha nemá takú teatrálnu a na pohľad takú príťažlivú postavu ako Douglas.

Douglas je Liberace, výstredný klavirista a úspešný šoumen – on „len“ Scott Thorson, mladý muž, s ktorým Liberace päť rokov žil.

Hádam však ľuďom neunikne, že Damon je ešte o čosi lepší. Byť Thorsonom bola vnútorne bohatšia, ťažšia a zaujímavejšia úloha. Veď preto aj Soderbergh svoj film o Liberacem nakrútil podľa jeho knihy a spomienok.

Nórska olympionička životnou láskou nebola

Tento film do amerických kín nepôjde, také šťastie majú len Európania. V USA ho bude vysielať iba HBO. S televíznym producentom sa americký režisér spojil preto, že všetky hollywoodske štúdiá ho odmietli.

Niežeby bol Liberace ako filmový hrdina nezaujímavý. V sedemdesiatych rokoch bol nesmierne populárny a bohatý, zarábal si na vlastnej estrádnej šou, z nej potom odkukávali budúce hviezdy popmusic. Štúdiá sa však báli spôsobu, akým ho chcel Soderbergh predstaviť.

Kto chce o jeho živote a kariére vedieť viac, nech sa tentoraz do kina neponáhľa. To bude musieť zájsť na internet, na Youtube. Film Liberace nie je biografiou, ale štúdiou milostného vzťahu. A keďže tento vzťah bol medzi dvomi mužmi, štúdiá v Hollywoode predpokladali, že toto bude pre americké publikum príliš gay.

Mali pravdu, gay to rozhodne je. Táto informácia však nie je ani srdcom príbehu, ani jeho základným konfliktom. Vzťah medzi Liberacem a Thorsonom viac určovalo to, že ho museli prežívať doma, sami, ukrytí.

Klavirista sústavne povzbudzoval svojho manažéra, aby míňal hoci aj milióny, len aby fanúšikov udržal v domnení, že jeho životnou láskou navždy zostala nórska krasokorčuliarka Sonja Henie. A druhá cena za neverejnú lovestory bola ešte vyššia – nedostávala energiu ani inšpiráciu zvonka, a tak sa ničila sama, zvnútra.

Titulná postava – šmuha na pódiu

Soderbergh už dlhšie ohlasoval, že s režírovaním končí a novinári sa už aj cítia trápne, že to musia spolu s ním opakovať.

Ale efekt tejto správy zostáva nezmenený, je stále rovnako neprijateľná.

Málokto by vedel tak priamo a nekompromisne vstúpiť do príbehu ako on – a pritom uviesť titulnú postavu akoby len tak, mimochodom.

Lebo Liberace sa v Soderberghovom filme ohlási najprv len hudbou, ako zvuková kulisa a vzdialená šmuha na pódiu, keď Scott Thorson kráča do baru a ešte netuší, aké osudové stretnutie ho čaká.

Podobne duchaplne Soderbergh nakrútil to, ako Thorson vstúpil do Liberaceho života – a rovnaký záber použil, keď z neho potom zase musel odísť.

Keďže talent tohto oscarového režiséra sa rovnakou mierou prejavuje v dramatických aj provokujúco vtipných scénach, príbeh Liberaceho a Thorsona sa neraz nebezpečne blíži k tragikomédii.

Končí sa však ako prenikavá analýza vzťahu medzi chladne sebastrednou hviezdou a neskúseným, trochu naivným mladíkom.

Tvrdí, že je unavený. Je to nezmysel

Liberace! mal premiéru v máji na festivale v Cannes, Michael Douglas sedel na tlačovej konferencii vedľa režiséra a rozprával, ako sa vďaka tomuto filmu pozbieral z ničoty.

Hádam si vtedy Soderbergh uvedomil, že hovoriť o konci kariéry je nezmysel.

Je zrejmé, že stále dokáže vytvoriť takú atmosféru a napätie, ako keď v roku 1989 debutoval s filmom Sex, lži a video. Zatiaľ nevidno žiadne stopy po únave, na ktorú sa odvoláva.