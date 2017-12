Scenárista Simpsonovcov: Homer je hlúpy a lakomý, ale má dôstojnosť

Slávny sitcom zažil od začiatkov. Simpsonovci nie sú iba vyfarbené postavičky, hovorí MIKE REISS.

18. júl 2013 o 0:00 Miloš Krekovič

Mike Reiss (1953). Tridsať rokov pracuje v zábavnom priemysle. Okrem Simpsonovcov pracoval na sitcomoch Alf, My Life in Ruins, scenároch k filmom Doba ľadová a mal aj vlastný sitcom Queer Duck. Jeho hrdinom je káčer menšinovej sexuálnej orientácie.(Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Najdlhšie vysielaný sitcom má dvadsaťpäť rokov. Americký televízny scenárista MIKE REISS bol pri ňom od samého začiatku. Simpsonovcov písal, produkoval a chvíľu im šéfoval, čo ho takmer zabilo. Do Žiliny prišiel na Fest Anču – festival animovaných filmov – porozprávať o ich zákulisí.



Trochu ma zarazila informácia, že vás v škole vyhodili z kurzu tvorivého písania.

"Aj k vám sa to donieslo?"

Takže vyhodili?

"Nie celkom. Oni ma tam odmietali prijať. Každý študent na Harvarde musel absolvovať nejaký kurz písania. Zvláštne na tvorivom kurze, kam som sa hlásil, bolo, že odmietli najmenej dvoch ďalších spolužiakov, čo tiež skončili pri písaní Simpsonovcov. To je tá úžasná Harvardova univerzita – žiaden šajn o realite."

Kedy ste zistili, že Simpsonovci sú ozaj veľká vec?

"To zistili kritici. My sme iba chceli dobrý sitcom. Takže sme pripravili prvých trinásť dielov, zhodnotili výsledok, ktorý sa zdal celkom vtipný, a to bolo celé. Poprask prišiel po premiére v televízii. Kritici neskrývali nadšenie, vychválili Simpsonovcov, videli v nich medzník v dejinách televízie, ktorú mali navždy zmeniť. A nielen kritici, prvé diely zaznamenali najvyššiu sledovanosť v histórii stanice Fox. My sme vlastne boli hitom od začiatku, od prvého momentu."

Prečo potom hrozilo, že prvý diel televízia nepustí?



"Keď k nám dorazila prvá animácia z Kórey – tam sme totiž mali animačné štúdio – všetci sme sa zdesili. Jednak to nebol úplne najlepší scenár, keď niečo robíte po prvýkrát, je v tom kopec chýb. Lenže režisér si scenár ešte ľubovoľne menil. Aj televízia sa zdesila, hrozilo, že sitcom skončí prv než bude v televízii."

Ale to sa nestalo.

"Na naše šťastie, z Ázie prišiel druhý diel a ten už bol skvelý. Chlapík, čo ho režíroval, bol David Silverman a ten je v tíme doteraz. Nie ako ten režisér, čo to pred ním pokazil – toho rýchlo vyhodili."

Niekedy sme boli príliš krutí

Dvadsaťtri rokov rovnaké mestečko – vás to ešte so Springfieldom baví?

"Baví. Najviac to, že môžeme byť slobodní. Nejako sa podarilo, že se sa vyhli všelijakým komisiám a príkazom, ako to už v televízii chodí. Na začiatku od nás nikto nič nečakal a na práci sme mali jedno – snažiť sa byť vtipní."

Takže žiadna cenzúra? Nijaké traumatické porady, zápasenie o slovíčka, despotickí nadriadení s kompetenciou rozhodovať, čo je OK a čo za hranou?

"No samozrejme, každá televízia má svojich cenzorov. Stanica Fox však mala výhodu, že začínala a mohla byť odvážna a drzejšia. Normy sa však posúvajú. Kedysi ´šokantné‘ epizódy dnes pôsobia odlišne. Milo, pekne, uhladene."

Boli vtipy, čo ste chceli zobrať späť?

"Niekedy sme boli veľmi krutí. Veľmi rád postavám namiešam viac krutosti, ale všetko s mierou. Zoberte si Homera. Je azda hlúpy, lakomý, ale má dôstojnosť. Problém nastal, keď sme zašli za hranicu a postava dôstojnosť stratila."

Napríklad kedy?

"Poznáte tú epizódu, keď rodina na výlete celú cestu autom staručkému Simpsonovi nezastaví na záchod? Dedovi praskne mechúr, takmer zomrie. S odstupom času už nemám pocit, že to bolo smiešne. Alebo diel s Homerom, ktorý po infarkte skončí na chirurgii. Mysleli sme, že to bude vtipné, ale diváci to neprijali. Vtedy vôbec po prvýkrát prejavili nepokojnosť. A my sme sa naučili vnímať jednu dôležitú vec. Že naše výtvory nie sú iba vyfarbené postavičky, sú ako živé, z mäsa a kostí. Diváci nám dali lekciu a my sme sa poučili."

Takže sú aj veci Simpsonovcom posvätné?

"Určite. Nemôžete nechať Homera spáchať niečo úplne obludné, že ho nikto ďalší týždeň nebude chcieť vidieť. Nikdy sme Homera nenechali udrieť Marge.

Svojho syna bežne škrtí.

Iste, ale to je niečo iné. Legitímna súčasť šou."

Z celebrít si uťahovať môžeme

Sitcom, ktorý vysielajú v rôznych častiach sveta, musí rátať s kultúrnymi rozdielmi. Naposledy v Turecku protesty súviseli s Koránom, ktorý mal byť neúctivo zobrazený.

"Vážne? Úprimne, už to sotva registrujem. V správach sú Simpsonovci už odkedy vznikli. Akurát čo viem, moslimské krajiny nakupujú upravené verzie, odkiaľ vystrihali všetky scény s alkoholom. Iste, že môžete odstrániť všetky zábery Homera ako pije pivo. Len potom je otázne, čo vám z toho zostane."

Predstavme si svet o mnoho desaťročí, historikov budúcnosti, ktorí budú znovu skladať obraz nášho storočia. Simpsonovci budú dobrým zdrojom, nie?

"S týmto úplne súhlasím, nemám o Simpsonovcov obavu. Napríklad predtým som robil na sitcome Alf, o ktorom sa myslelo, že bude populárny naveky. A čo sa nestalo – prešlo desať rokov a nikto po ňom neštekne. Ešte ho zazriem na zahraničných kanáloch, ale doma skončil. Nosatý mimozemšťan je mŕtvola."

Prečo je Alf minulosť a Simpsonovci žijú?



"Azda príde deň, keď aj Simpsonovci ukončia výrobu. A časom z obrazoviek vymiznú aj reprízy. Upadnú do zabudnutia. Ale ja na nich zbožňujem nielen ich dlhovekosť. Simpsonovci sú najmä spoľahlivý archív celebrít. Skoro každý, kto bol slávny a žil na tejto planéte, sa v nich objavil – od Michaela Jacksona cez troch Beatles a Rolling Stones, po Tonyho Blaira či Stephena Hawkinga."

S ktorými sa pracovalo najhoršie?

"Nemáme nijaké strašidelné historky. Zo všetkých troch stoviek celebrít, čo hosťovali, boli možno traja, s ktorými bol problém. Účinkovať ako guest star je totiž dosť jednoduché. Celebrita príde, zo trikrát zopakuje repliku, a hotovo. Jediný problém býva ten, že chceme štvrťhodinu a ona má času len päť minút."

Vravíme o celebritách. To sa ani nesťažujú, ako ste ich zobrazili?

"Nie. Bolo by to pre nich asi kontraproduktívne. Ako sme zistili, z celebrít si uťahovať môžeme. Tiež chcú zanechať stopu v Simpsonovcoch. Je to pre nich niečo ako autogram pre fanúšikov."

Na čo ešte môžete byť hrdý?

"Na našu až obsedantnú pedantnosť. Každá jedna informácia, akokoľvek okrajová, je v Simpsonovcoch autentická. Napríklad, ak nejaká postava povie niečo v nepálčine, je to pravá nepálčina, môžete si to overiť. Nevravím, že na publikum pôsobíme vždy iba výchovne, niekedy ho pravdepodobne učíme dosť pochybné veci. No spoľahnúť sa môžete na jedno. Na fakty, že budú pravdivé."

Niektoré vtipy pochopí len scenárista

Ako dlho vzniká jedna epizóda?

"Náš rekord je šesťmesačný – od nápadu po výsledok. Priemerne to zvládame tak za osem. Väčšina toho je animovanie, sitcom totiž stále kreslia ručne. Taká dlhá výroba však má svoje výhody. Je čas fóry prepisovať, nech sú ešte vtipnejšie."

Lenže potom musí divák dávať pozor. Nie vždy totiž každý vtipy registruje.

"Myslíte fóry typu „medzi nami scenáristami“? Práve toto nerobíme, na rozdiel od konkurencie. Samozrejme, Simpsonovci obsahujú narážky pre pozorného diváka. Mnohé veľmi bleskové v televízii nezbadáte, musíte pretáčať nahrávku. Ale je tu rozdiel. Každý fór je v Simpsonovcoch v prvom rade pre publikum a nie pre kolegov z pracoviska. U nás si scenáristi zo seba neuťahujú. Aspoň nie cez sitcom."

Čo s narážkou, ktorú nikto nezachytí?

"Bohužiaľ, aj to sa stane. Dobre sa to ukázalo, keď začínal internet a s ním fanúšikovské zoznamy vtipov v každej epizóde. Nemusím hovoriť, aké bolo zistenie, že publikum zďaleka nevychytá všetko. Urobíte narážku na román zo sedemnásteho storočia, či starý nemý film, myslíte si, že sa nájde niekto, kto to pochopí – ale nie. Niektoré vtipy začínajú aj končia v hlave ich autora."

Koľko ľudí píše jeden diel?

"Aktuálne dvadsaťtri. Približne."

Približne?

"Musíte mi veriť, ale presný počet ťažko stanoviť. Máme rôzne úväzky, sám pracujem na sitcome v týždni iba deň. 23 snáď bude číslo blízko pravde."

Cirkev nás berie. Aj pápež mal Simpsonovcov rád

Sú nejaké hodnoty, ktoré sitcom šíri?

"Myslím, že áno. Postupne sa vykryštalizovali napríklad tradičné rodinné hodnoty – že rodina má zostať spolu. Môžete si všimnúť, že aj napriek peripetiám, na konci príbehu sa členovia rodiny postarajú pekne jeden o druhého. To je veľmi dôležité. Zvláštne, ale keď bol sitcom nový, obula sa do nás práve preto cirkev. Tvrdila, že šírime zlú morálku. Potom si niekto všimol, že Simpsonovci sú jediná televízna rodina, ktorá chodí do kostola! Odvtedy nás cirkev berie. Vlani pápež Benedikt dokonca povedal, že Simpsonovcov miluje."

Nie všetci s tým súhlasia. Novšie diely sitcomu sú očividne drsnejšie, ironické, schopné smiať sa aj z rodinných hodnôt, ktoré predtým uznávali.

"Ja to vidím tak, že základ trvá. Ak sa niečo mení, tak jedine povrch, ten je časom bizarnejší. Ale to je nevyhnutné. Ak chcete byť štvrťstoročie vtipný, nápady sa vyčerpajú. Potom sú len dve možnosti. Začnete sa opakovať, alebo prídete s niečím novým, čudesnejším. Iná cesta nie je, pravda, okrem nudy."

Také niečo hrozilo?

"Boli také časy, keď som mal pocit, že Simpsonovci zvetrali a už nie sú cool. Akoby stratili víziu.

Čo s tým potom robiť?

"Musíte prísť na to, čo robíte zle a čo treba zmeniť. My sme sa inšpirovali fanúšikmi, sledovali sme webové stránky, poslúchali rady. Napríklad: „Homer je už priveľkým tupcom, urobte s tým niečo.“ A ono to fungovalo. Nie že by sme im dovolili diktovať smerovanie šou, hovorím o inšpirácii.

Nie sú Simpsonovci trochu ako Coca-Cola? Aj tá už sto rokov každú ďalšiu generáciu musí znovu presvedčiť, že ten tmavý bublinkový nápoj stelesňuje mladosť a energiu.

"S týmto celkom súhlasím. Alebo, vezmite si Jamesa Bonda. Boli časy, keď bol skvelý, potom strašný, potom ho znovu vytvorili od piky – a ako funguje."

To sa volá reboot. Ale Simpsonovcov nikto rebootovať nemusel.

"Zatiaľ reboot netreba, my sa modernizujeme priebežne. Ale základ sitcomu pretrváva, pretože sa osvedčil, ľudia ho milujú. Zatiaľ máme pocit, že držíme krok s dobou, a to je to podstatné."

Preboha! Nešírime filozofiu

Existuje kniha Simpsonovci a filozofia. Tú ste čítali?

"Nečítal. To je predsa vyšinuté. Viem o tom, že existujú weby, kde svoje analýzy Simpsonovcov vystavujú akademici, ale keď sa do nich začítam, príde mi to vedľa. Nezvládam to dočítať. Na čo je to dobré? Simpsonovci predsa neskrývajú nijakú filozofiu. Nemajú nijaký program, nechcú ľuďom kázať ani nič zvestovať. Kto v tom hľadá niečo také, robí veľkú chybu."

Silné je volanie po druhom celovečernom simpsonovskom filme. Čo vás môže presvedčiť, aby ste šli do toho?

"Úprimne, my sme nechceli ani ten prvý film. Zdalo sa to nezmyselné - načo vôbec platiť lístok do kina, ak máte každý týždeň v televízii epizódu zadarmo? No z výskumu vyplynulo, že ľudia film chcú. Takže sme ho vyrobili, no námaha nás vyčerpala, takmer zabila. Problém je, že dopyt trvá. Nevieme, čo s tým."

Slováci nemajú vlastnú verziu Simpsonovcov, pozerajú českú. Vedeli ste, že v češtine postavu Marge nedabuje žena, ale muž?

"To ma celkom prekvapuje. Byť dabérkou v Amerike, tak sa asi urazím (smiech)."