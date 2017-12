Kto si ukradol trón popu?

Sú to dva rôzne prístupy k popu. A lepší je ten šialený a podstatne odvážnejší, ktorý prináša Kanye West, Jay­ Z je skôr biznismen.

18. júl 2013 o 17:55 Tomáš Prokopčák

Kanye West a Jay Z vydali svoje nové nahrávky takmer naraz.

Prvý je ikona strednoprúdu, rozprávkový príbeh, ako vybudovať úspešné impérium a s manželkou sa stať najdôležitejšími postavami súčasnej popkultúry.

Ten druhý sa považuje za šialenca upriameného na seba a zároveň za génia. Muzikanta, čo do kultúry amerických ulíc prišiel z prostredia vyššej strednej triedy, dokonca s matkou univerzitnou profesorkou. A aj keď rapovať nikdy riadne nevedel, jeho producentský vplyv už prirovnávajú k najvýznamnejším hudobným velikánom.

Predvlani Jay Z a Kanye West nahrali spolu album, na ktorom si podelili strednoprúdový aj hiphopový trón. Teraz vydávajú takmer súčasne sólové albumy - a sú to dva radikálne odlišné spôsoby, ako robiť aktuálny pop.

Oplatí sa riskovať?

Jay Z (pomlčku si práve vyhodil z mena) je už viac biznismen ako hudobník. Neriskuje, zrejme aj o muzike premýšľa ako o investícii s vopred vyrátanou návratnosťou.

Pri jeho dvanástom albume Magna Carta... Holy Grail sa spojil so Samsungom a jeho svetom smartfónov a mobilných aplikácií, namiesto singlov zverejňoval reklamy na jeho zariadenia predstierajúce exkluzívne zábery zo štúdia. Ako producentov si pozval mená, ktoré by ešte pred pár rokmi boli zaručenou investíciou: Timbalanda s Justinom Timberlakom či Pharrella Williamsa z The Neptunes. A popri tejto ohromnej fabrike na hity nezabudol ani na manželku Beyoncé.

Lenže vo výsledku to funguje iba tak z polovice. „Často znie ako ktosi, kto sa sám seba snaží presvedčiť o tom, že robenie muziky ho baví,“ píše o albume Rolling Stone. „Sklamaním je, že niekedy nedokáže uhovoriť ani sám seba.“

video //www.youtube.com/embed/xrntXf-2xNw

Bláznivý Kanye naopak vtrhol na nahrávke Yeezus do sveta, kde už nakukol pri superhite Stronger či albume 808s & Heartbreak. Je to podzemie elektroniky, ktoré však premiešal s tvrdším rokenrolom z deväťdesiatych rokov.

Vytvoril tak narcistický dokument – napokon, prirovnáva sa k bohu – ktorý už o pár mesiacov bude kopírovať polovica hiphopovej scény, a vlastne aj celej populárnej hudby. Preto na jeho nahrávke nájdete skôr Daft Punk či Hudsona Mohawka.

video //www.youtube.com/embed/xuhl6Ji5zHM

Nuda a album roka

Rovnako ako v minulosti oboch spája svet luxusu a televíznych kamier. Rozdiel však je, že kým Kanye West je stále posadnutejší jeho pozlátkou a vlastnou úlohou v ňom, Jay Z si z neho urobil biznis.

Aj keď na Magna Carte vám bude rozprávať o rodine a hodnotách, nezbavíte sa pocitu, že ste číslom v jeho excelovskej tabuľke. V prípade Kanye Westa budete mať skôr pocit, že počúvate eklektickú skladačku dokonalého šialenca – ktorej však takmer unisono tlieskajú kritici z celého sveta.

„Stačilo iba pár zmien, a toto mu mohlo vydržať po celé veky. Takto je to iba jeden z najlepších albumov roka,“ píše o Yeezus magazín New Musical Express. A tentoraz sa trafil.