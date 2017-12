Dva dni džezu, ktorý je pestrý aj otvorený

Dnes sa v areáli Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom začína akcia s výstižným názvom OpenJazzFest.

19. júl 2013 o 0:00 (kul)

BRATISLAVA. Hudobné vysokovoltické jazzfunkové dynamá, basgitarista Paul Jackson a saxofonista Pee Wee Ellis, Raphael Wressnig, čerstvý nominant na titul najlepší organista sveta podľa prestížneho časopisu Down Beat. To sú hlavné hviezdy akcie na polceste medzi Bratislavou a Žilinou, ktorej šiesty ročník sa práve začína.

V prírodnom kaskádovitom amfiteátri areálu Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom už opäť stojí pódium, ktoré predstaví pestrý výber zo súčasnej svetovej i domácej džezovej scény.

Názov OpenJazzFest sa netýka len miesta konania, ale aj programu tejto dvojdňovej akcie. Organizátori ho vyskladali z tradičného džezu, electroswingu, progresívneho džezu, fusion aj funky.

„Vystúpi dovedna osem kapiel, štyridsať hudobníkov z trinástich krajín sveta. Našou ambíciou je ponúknuť a predstaviť divákom čo najširší záber džezovej hudby v interpretácii, a vďaka spoločným projektom aj kooperácii svetových a domácich špičkových hudobníkov,“ hovorí dramaturg Marián Pavlovič.

Podľa neho nejde o festival určený iba pre jednu, a to staršiu generáciu. „Sme radi, že napriek mladej histórii už máme fanúšikovskú základňu, ktorá nie je nijako vekovo ohraničená.“

Šiesty OpenJazzFest okrem hlavných hviezd ponúkne napríklad aj českú skupinu Tutu, ktorú okrem renomovaného saxofonistu Michala Žáčeka ešte posilní aj americká speváčka Teresa Polk.

S americkým hosťom sa predvedie aj domáce Nothing But Swing trio – ich spolupráca so saxofonistom Scottom Hamiltonom je dlhodobejšia, a tak sa očakáva, s akými skladbami prídu na festival tenro rok.

Počasie má byť slnečné, čo ešte môže umocniť atmosféru jediného džezového open–air festivalu. Okrem permanentiek sú k dispozícii aj jednodňové lístky, koncerty sa začínajú dnes aj zajtra o 19.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na www.openjazzfest.sk.