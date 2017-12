Letná úvaha

Literárium / Ján Buzássy

19. júl 2013 o 11:51

Ach, jaj. Zase som v televízii počul: Musíme sa uskromniť! Určite je to správne a súhlasím s tým. Ale vždy to hovoria bohatí. Pre nich to možno znamená – nekúpim si ďalšie auto. Ale nevystúpil tam nijaký nezamestnaný alebo dôchodca, ktorý by povedal: Zajtra nebudem raňajkovať. My len fičíme na zábave, v televízii žartujú a tancujú. Moravský vidiecky kňaz a básnik napísal: Koľko máme milionárov – je ich však dosť, aby sa všetci ľudia mali obstojne. Myslel si, že tí bohatí to utiahnu, ale boli to tridsiate roky, kríza, a Hitler mal svoje riešenia. V knihe Janka Jesenského Cestou k slobode sa na konci ešte prvej svetovej vojny píše: „Medzi sebou sme už vyčerpali všetky poklady myšlienok o Rusku, Nemecku, Česku, socializme, západnej kultúre, ktorá nie je nič hodna, lebo nič nedokázala, a východnej, ktorej patrí budúcnosť. Strhli sme Pána Boha ako ľudský výmysel, vyhnali dušu z tela a konštatovali, že je to iba práca mozgu a obeh krvi...“

Vojnoví zajatci, legionári sa vracali do Európy s podobnou náladou, aká v nej vládne teraz. Ešteže sme tento rok oslavovali príchod svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Vierozvestov, ale pri tom aj mimovoľne organizátorov štátu. Mali sme kniežatá, ale toto boli dvaja králi z východu. Nevládli, ale učili, to je viac.

Náš národ v neskorších storočiach nemal vlastných kresťanských kráľov, ako u susedov boli sv. Václav a sv. Štefan, preto sa k Cyrilovi a Metodovi upína ako k otcom zakladateľom. Nemali sme ani vlastnú šľachtu, šľachtou nám museli byť kňazi, katolícki, evanjelickí, boli často jedinými vzdelanými ľuďmi v našom felvidéku. S Pánom Bohom alebo s „prácou mozgu“ potácame sa dejinami.

Zdalo sa mi, že deň príchodu vierozvestov najlepšie oslávim, keď navštívim vidieckeho kňaza Jána Hollého, ktorý odpočíva v hrobe na Dobrej Vode. On, pokiaľ viem, prvý (alebo najlepšie) oslávil príchod svätých Cyrila a Metoda v epose Cyrilometodiáda. Poklonili sme sa s manželkou a švagrinou hrobu Hollého i hrobu miestneho farára Lackoviča, ktorý ho tu prichýlil na svojej fare, keď už básnikovo fyzické telo pomaly odchádzalo zo sveta. Priateľ mu pomohol zdolať zvyšok neľahkého života. Niektorí vidiecki kňazi sú múdrejší ako zvyšok krajiny.