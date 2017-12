Hudobné comebacky alebo pravidlo dvadsať už neplatí

Hovorí sa, že úspešný comeback kapely musí prísť po dvadsiatich rokoch. Ktorým kapelám to vyšlo, a ktorým nie?

19. júl 2013 o 15:47 Miloš Krekovič

Na pódiá sa vrátil s Prúdmi aj Collegiom Musicum. No Marián Varga nie je typom hudobníka, ktorý praje comebackom.

„Všetky návraty sú plné nesplnených ambícií, sentimentu, zlosti. Také veci vznikajú a po rokoch sa vyplavujú v ktorejkoľvek kapele,“ povedal SME vlani, keď po štyroch desaťročiach oživili slávny album Zelená pošta.

Ako taký návrat vyzerá, môžeme práve vidieť v kine. Nová česká komédia Revival o starnúcich rockeroch je tak trochu smutný príbeh.

Ako to už býva v bigbítovej kapele s vekovým priemerom šesťdesiat plus, ktorej frontman umiera na rakovinu, gitarista pod papučou sleduje rozvrat svojho manželstva a ten tretí v exekúcii takmer príde o majetok.

Taký trápny priebeh nemusí mať každý comeback – či presnejšie reunion – režisérka Alice Nellis však vo filme nahmatala dôležitú vec. Ak má pop music ešte princíp, tak to bude revival.

Pop a rock už dávno nie sú stelesnením mladosti a generačnej rebélie. Žijú vlastnou minulosťou.

Voláme sa Police!

Existuje takzvané „pravidlo dvadsať“. Aspoň v hudbe hovorí, že práve toľko trvá, kým minulosť v retro vlne prichádza späť do módy. Ideálne to načasovali britskí The Police.

Jednu z najzásadnejších kapiel osemdesiatych rokov nepochovali konflikty, ponorková choroba ani hádky o peniaze či nedostatok energie.

Oficiálne vlastne trio pauzu nemalo. Hudobníkov po roku 1986 začali zamestnávať sólo projekty a kapelu ponechali stáť.

Až neskôr, z odstupu, si pripustili, že to bola chyba. „Racionálne by vtedy bývalo sadnúť si a povedať – fajn, Sting, tak si urob sólo platňu a o dva-tri roky príď nazad do kapely. Ale to sme nespravili,“ oľutoval roky pauzy gitarista Andy Summers. Tá trvala až do roku 2007.

Takto neznie boh rocku

„Dámy a páni, voláme sa The Police a sme späť!“ zaznelo večer 11. februára na odovzdávaní cien Grammy v Los Angeles pred pesničkou Roxanne. Spoločne s Rage Against the Machine a Led Zeppelin patril práve návrat The Police medzi najočakávanejšie reuniony kapiel nultých rokov.

Päťdesiattri vystúpení, niektoré hneď vypredané, publikum vyše pol milióna ľudí a zárobok 170 miliónov dolárov – také bolo tretie najúspešnejšie turné všetkých čias. Nie všetko však bolo možné vyčísliť.

Fanúšikovia sotva mohli tušiť tlak a stres, akému v tom čase čelili ich obľúbenci. Práve pre očakávania spojené s ich návratom.

Nervozitu počas skúšok priznal Andy Summers: „Sme rocková kapela, takže by sme sa už z definície mali hádať... A my to napätie naozaj cítime, hoci sa vyplavuje tam, kam má – do našej hudby.“

Menej dipolomatický bol bubeník Stewart Copeland. Na svojej webstránke zavesil podrobnú recenziu jedného z ich koncertov. Výkon kapely v nej označil ako nepresvedčivý a po zozname chýb, ktorých sa dopustil (otázne je, koľko z nich publikum zaregistrovalo), sa pustil do kritiky spoluhráčov.

Stingov hlas podľa neho namiesto rockového boha pripomínal „zlostného teploša“ a kapela dohromady produkovala „avantgardný dvanásťtónový galimatiáš“.

Reunion pre každého

Moderná pop music nemá ani osemdemdesiat rokov. To je stále menej, ako trvá jeden ľudský život. Čo príjemné z toho plynie pre hudobných fanúšikov? Každá jedna kapela, čo má členov nažive a na nohách, má šancu na reunion. A nielen šancu. Od prelomu tisícročí návratov pribúda.

Mohutný boom comebackov a reunionov nie je iba príležitosť pre legendy. Komu vraví niečo meno Mudcrutch? Zabudnutí americkí rockeri po rozpade v sedemdesiatych rokoch zanechali akurát dva single a fakt, že práve u nich začínal Tom Petty, hudobník z inej a podstatne známejšej kapely.

Lenže už aj okrajoví Mudcrutch medzičasom ohlásili reunion a v roku 2008 nahrali omeškaný debut. Hviezdy stredného prúdu, alternatívne legendy aj inak marginálne skupiny – títo všetci ožívajú bez ohľadu na kondíciu, dĺžku pauzy, štádium rozkladu či klinickú smrť (Beatles, Doors).

Ani spomínaná dvadsaťročná lehota očividne neplatí po roku 2000. Inak by v nultých rokoch neboli populárne smery z deväťdesiatych rokoch (britpop, rave) a z prelomu tisícročia. Interval sa v retro vlnách kráti.

Snívanie o minulosti

Môžeme za tým vidieť ego starých dinosaurov, ktorí túžia po sláve, peniazoch, alebo si potvrdzujú, že sú stále dobrí.

Niečo širšie vidí v reunionoch vplyvný britský publicista Simon Reynolds. Vo svojom bestselleri Retromania sleduje, odkiaľ v dnešnej populárnej hudbe pramení očarenie minulosťou a čo to pre nás znamená. Hudobné mauzóleá, rôzne siene slávy, nekonečné reedície albumov, revivaly, zberateľstvo platní.

A rovnako muzikanti tej najmladšej generácie, ktorí hľadia späť a iba kombinujú dávne štýly, smery ako vo veľkom antikvariáte. To všetko je príznakom všeobecnej retrománie, aká v hudbe nemá precedens.

Reynolds sa vo svojej knihe pýta, čo je vlastne novou hudbou dneška. Kde sú mladé subkultúry? Šesťdesiate roky boli psychedelické, sedemdesiate postpunkové, osemdesiatym vládol hiphop a potom prišiel žáner rave.

Nič porovnateľné však neprinieslo desať rokov nového milénia. Naopak, pop music namiesto dopredu stále hľadí späť a sníva sen o zlatej minulosti. A, ako tvrdí publicista, dávno nie je synonymom mladosti či generačnej vzbury.

Celé nulté roky, keď sa opäť pozbierali kapely Led Zeppelin, Pixies, Stooges či My Bloody Valentine a mnohé iné, môžu byť tak zastrešené výrazom dekáda re, alebo inak: desaťročie reedícii, revivalov, reunionov.

Presne ako na albume

Najlepšie to stelesňuje fenomén známy ako „whole album“. O čo presne ide? Kapela naštuduje vlastný starý album a naživo ho predvedie, aby zaznel tak ako na nahrávke, s verným zvukom a rovnakým poradím pesničiek.

Prvá s tým ešte v roku 1998 mohla prísť kapela Cheep Trick a postupne sa tento prístup rozrástol na hotový priemysel. Slávny album z archívu naživo oprašujú kapely a hudobníci od Van Morrisona po rappera Jay-Z (u nás je to spomínané Collegium Musicum, u susedov Pražský výběr či Flamengo).

Podobne sa Američania Sonic Youth vrátili k slávnemu albumu Daydream Nation z roku 1988, ktorý alternatívna kapela opäť naštudovala a v roku 2007 odohrala na koncertoch 24-krát.

Niektorí v tom práve vidia dôstojný a ideálny reunion. Taký koncept totiž znamená pre muzikantov, že pred vlastnou tvorbou pociťujú pokoru a nie iba pocit, že si musia stále niečo dokazovať.

Publikum na druhej strane prestáva žiť v ilúzii, že vstupenka, ktorá ho stála hromadu peňazí, je lístkom do stroja času, ktorý má moc prinavracať mladosť.

Na koncert tak idú s podobným zámerom ako do filharmónie poslucháči klasiky na Bacha či na Mozarta – vypočuť si majstrovský kus, ktorý patrí do histórie. Simon Reynolds v tomto vidí ďalší príznak toho, že pop music starne. A tak ako klasika a džez sa tiež stáva inštitúciou.

Tvrdohlavé kapely

ABBA, Cream, The Smiths, Guns N´Roses. Dnes už málo kapiel v kondícii so živým členstvom odolalo ponuke na návrat. A je celkom možné, že čoskoro ožijú aj tieto.

Nielen zvnútra prichádzajú podnety – na comebackoch hudobníkov, ktorých obháňa a presviedča televízny štáb, v súčasnosti stoja celé reality šou, ako je Bands Reunited alebo The Big Revival.

V zozname žiadaných a tvrdohlavých sú stále na vrchole Guns N´Roses v klasickej zostave Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Steven Adler, ktorá spolu nehrá od deväťdesiatych rokov. Zatiaľ sú však antipatie silnejšie.

Vlani frontman bojkotoval slávnostný vstup partie do Rokenrolovej siene slávy a zakazoval fanúšikom s tričkom Slasha vstup na svoje koncerty.

Axl Rose vidí reuniony podobne skepticky ako Marián Varga: „Rozumiem tej romantickej stránke veci. No ani kapelám, ktoré mám rád, neželám reunion a ani ma nevzrušuje, ak to príde. Niečo mi v tom chýba.“

Päť najvydarenejších hudobných návratov Podľa časopisu Rolling Stones 1. Elvis Presley: Keď kráľ rokenrolu prestal v roku 1961 vystupovať, vrhol sa do natáčania béčkových filmov. Stihol sa oženiť, no aj vypadnúť z Top 10 najhranejších interpretov. Keď sa potom v roku 1968 objavil na televíznych obrazovkách s „comebackovým špeciálom“, nastavil latku veľmi vysoko a jeho vystúpenie, ktoré predznamenalo návrat na scénu, je považované za jeden z najsilnejších výkonov v histórii. 2. Aerosmith Mezi rokmi 1973 a 1979 bola hard-rocková partička okolo speváka Stevena Tylera držiteľkou šiestich multiplatinových albumov. No potom ju opustili Joe Perry a Brad Whitford, a kapela začala mať problémy s užívaním návykových látok a na desať rokov zapadla. Album Permanent Vacation z roku 1987 ich však znova katapultoval na scénu a štvornásobne platinový Pump ich úspešný comeback spečatil. 3. Johnny Cash Jeho sila spočívala práve v znovuzrodení. Po prvej vlne popularity, keď písal pesničky ako Walk The Line (1956) nasledovala vlna silnej závislosti od liekov a alkoholu. Pred zatratením ho zachránila jeho životná láska June Carter. Po prvý raz sa vrátil koncom 60. rokov geniálnymi živými nahrávkami z väzníc Folsom Prison a San Quentin. Druhý veľký comeback sa mu podaril desať rokov pred smrťou. 4. Neil Young S formáciami Crosby, Stills, Nash & Young, Crazy Horse a svojimi vlastnými nahrávkami vytvoril Neil Young typický gitarový zvuk neskorých šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Osemdesiate roky však znamenali odklon k niečomu inému (vokodéry, experimentovanie). Jeho comeback prišiel s rokom 1989 a albumom Freedom, z korého pochádza aj singel Rockin‘ In The Free World. 5. AC/DC Austrálskej kapele vydláždil cestu k sláve spevák Bon Scott, ktorý s ňou začal fungovať v roku 1974. Nahral s nimi asi najväčší hit Highway To Hell. Ale v roku 1980 v dôsledku nadmerného pitia zomrel. Šťastnou hrou osudu zaujal jeho miesto Brian Johnson s prakticky rovnakým hlasovým prejavom. AC/DC síce nahrali ďalšie albumy, ale ocenenie a predaje prišli až v roku 2008 s albumom Black Ice. Miloš Krekovič