Nové knihy

Dobrý debut sa už dnes píše na strednej škole.

21. júl 2013 o 15:30 Alexander Balogh, ba

Juraj Šebo: Budmerice

Marenčin PT

Osud Domova slovenských spisovateľov v Budmericiach je jedným z neuralgických bodov nášho kultúrneho života. „Nebudem tu komentovať privatizérske snahy, výzvu Gustáva Murína či názory Lucie Piussi, nebudem si klásť otázky, ako bude kaštieľ fungovať v budúcnosti. Pokúsim sa len zachytiť genius loci tohto zvláštneho miesta,“ hovorí autor Juraj Šebo. Svedčí o tom nakoniec aj podtitul jeho knihy História, osobnosti, spomienky.

Mila Haugová: Tvrdé drevo detstva

KK Bagala

„Nič by som nezmenila, som zodpovedá za každý svoj verš i krok v živote,“ uzatvára svoju knihu významná slovenská poetka Mila Haugová. Kniha je výberom záznamov z denníkov („Ja mám rada písanie a čítanie. Boh ma všade vidí. Ja mám rada číslo jedna“ – jún 1949) a rozhovorov („Len sa modlím, aby som si zachovala schopnosť sebareflexie a bola prísnejšia na seba ako na druhých“ – SME 27. 9. 2011).

Lucia Sárköziová: Nezábudky v burine

Artis Omnis

Nie každému sa podarí vydať knižku na strednej. Mladá autorka štyridsaťštyri básní sympaticky uvádza takto: „Zdesene zisťujem, že to, čo píšem, často nie je poézia. Zdesene zisťujem, že mi to vôbec neprekáža.“ Do neveľkého spoločenstva slovenských poetiek pribudlo nové meno. Skorý debut nemusí byť na škodu, no platí, že druhá kniha je skúšobným kameňom.

Tracey Garvisová Gravesová: Na ostrove

Ikar

Šestnásťročný študent letí s učiteľkou za rodičmi na nelákavé prázdniny, kde mal dobehnúť školské resty. Lietadlo však havaruje a obaja sú na opustenom ostrove vystavení starostiam o prežitie. Časom mladý Robinson a jeho tridsaťročná učiteľka začnú riešiť aj problém, ktorému sa vraví „boj medzi morálkou a túžbou tela“. Bodaj by nie, veď preto je z tohto príbehu bestseller.