Čo čítame: Leonard Berstein

Z New Yorku sa nedá odísť bez knižky o skladateľovi, ktorý ho zvečnil vo West Side Story.

21. júl 2013 o 15:37 Oliver Rehák

Vojsť do newyorského kníhkupectva Strand a odísť z neho naprázdno je takmer vylúčené. Pri prechádzaní medzi regálmi som najdlhšie zakotvil v sekcii Hudba. Povedal som si, že nemôžem opustiť New York bez knihy, ktorej hlavným hrdinom je Leonard Bernstein. Geniálny hudobník, ktorý mesto zvečnil vo West Side Story. Problém bol iba jeden – tých kníh existuje, samozrejme, niekoľko. Nakoniec to vyhrala monografia Humpreyho Burtona z roku 1994.

Má takmer šesťsto strán, no neoľutoval som ani sekundu, že som ju po celý zvyšok dňa musel vláčiť po Manhattane. Autor mal ako Bernstei〜nov spolupracovník a osobný priateľ dôveru jeho rodiny a hoci je trochu učebnicovo chronologický a miestami nekritický, vôbec to neprekáža. Po pár stranách je zrejmé, čím nadchol svet mladík z amerického mestečka menšieho ako Banská Bystrica, prečo rozumel klasickej hudbe aj broadwayským muzikálom, ako sa v ňom bili talenty dirigenta, skladateľa a pianistu, čo určilo jeho komplikovanú povahu, rozbitie manželstva aj fajčiarsku vášeň, ktorá mu skrátila život.

Je to niekoľko príbehov naraz, do veľkej miery aj dejiny 20. storočia, najväčšie zmeny sa diali na začiatku aj na konci Bernsteinovej kariéry. „Ako by som dopadol, keby môj otec neodišiel do USA?“ spýtal sa Bernstein pri návšteve Sovietskeho zväzu a nebolo to táranie rozmaznanej celebrity, no mrazivé zamyslenie sa amerického Žida s ruskými koreňmi.