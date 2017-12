Primal Scream vystúpia po prvý raz v Bratislave

Primal Scream sa na hudobnej scéne pohybujú od roku 1982. V Bratislave predstavia nový album More Light.

22. júl 2013 o 15:07 SITA

BRATISLAVA. Škótska alternatívno-rocková kapela Primal Scream zavíta v rámci svojho európskeho turné premiérovo aj na Slovensko.

Formácia z Glasgowa vystúpi v utorok 19. novembra v bratislavskom klube LOFT!, kde predstaví svoj aktuálny album More Light (2013), na ktorom hosťujú Robert Plant z Led Zeppelin a Kevin Shields z My Bloody Valentine.

Od pondelka do stredy 24. júla sú vstupenky v predaji v sieti Ticketportal za 29 eur, od štvrtka 25. júla až do konca augusta budú stáť 33 eur, potom sa cena zvýši na 35 eur.

V prípade, že sa koncert nevypredá, bude vstupné na mieste 39 eur.

Primal Scream sa na hudobnej scéne pohybujú od roku 1982, debutovali však až o päť rokov neskôr albumom Sonic Flower Groove.

Okrem toho majú na svojom konte aj ďalších deväť štúdioviek: Primal Scream (1989), Screamadelica (1991), Give Out But Don't Give Up (1994), Vanishing Point (1997), XTRMNTR (2000), Evil Heat (2002), Riot City Blues (2006), Beautiful Future (2008) a spomínanú More Light.

Kapela v súčasnosti pôsobí v zostave Bobby Gillespie (spev), Andrew Innes (gitara), Martin Duffy (klávesy), Simone-Marie Butler (basgitara), Darrin Mooney (bicie nástroje) a Barrie Cadogan (gitara).