Revival by mohol byť aj filmom o včelároch

Návrat rockerov je na komédiu príliš smutný a na čiernu komédiu málo morbídny

22. júl 2013 o 17:59 Miloš Krekovič

Vlani v kine spomínali punkeri s českým filmom DonT Stop, kde muzikanti banujú za mladosťou a na plátne ožíva ich minulosť. V novom filme Alice Nellis je to naopak. Minulosť je okrajová záležitosť a rockeri na dôchodku usilujú o návrat.

Historka zo zákulisia uvádza, že nápad na túto komédiu vznikol v rozhovore Karla Gotta s producentom Rudolfom Biermannom, keď spevák medzi rečou pochválil dokument o metalistoch Motörhead.

To je síce možné, výsledok však pripomína niečo iné. Inšpiráciou Revivalu nemohol byť iný film než Still Crazy (1997), akurát, že režisérka britský príbeh muzikantov presadila do Česka.

Hudba je vedľajšia

Štyridsiatnička Alice Nellis (Perfect Days, Mamas and Papas, Tajnosti) je známa tým, že si scenáre píše sama podľa hollywoodskej šablóny.

Overené pravidlá, ako dobre zamotať a rozplietať vlákna deja, prinášajú potrebné remeslo a žánrovú presvedčivosť, takže príbeh nezadŕha. Učebnica však pomáha menej, ak treba zachytiť kus premenlivej prítomnosti.

Revival Námet: Rudolf Biermann.





Rudolf Biermann. Scenár a réžia: Alice Nellis.





Alice Nellis. Kamera: Matěj Cibulka.





Matěj Cibulka. Strih: Filip Issa.





Filip Issa. Hudba: Jan Ponocný, Circus Ponorka.





Jan Ponocný, Circus Ponorka. Účinkujú: Boleslav Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Zuzana Bydžovská, Jenovéfa Boková, Vojtěch Dyk, Richard Genzer a ďalší.





Boleslav Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Zuzana Bydžovská, Jenovéfa Boková, Vojtěch Dyk, Richard Genzer a ďalší. Premiéra v SR: 18. júla

Revival je výživnou a veľkou témou dneška. Ešte nikdy nebola populárna hudba taká posadnutá vlastnou minulosťou, návratmi a všadeprítomným retrom.

A ešte nikdy sa nestalo, aby hudba generácie spájala, nie delila, a rodičia aj ich deti vyrastali na rovnakých idoloch. Škoda, ako málo z toho využíva český príbeh vymyslenej bigbítovej skupiny.

Podozrivý je už pocit, akoby komédia pasovala k hocijakej dobe. Hudba je v príbehu vedľajšia a návrat starcov do fachu slúži komédii len ako zámienka. Vyslúžení rockeri by rovnako dobre mohli byť bývalými horolezcami, včelármi či vodičmi kamiónov.

Ako keby režisérka súhlasila s presvedčením príslovečnej Yoko Ono každej kapely: rock je trochu smiešne hobby, ktoré mužom tolerujme, ale v živote je dôležité iné. Rodina, deti, zázemie.

Český film pre letné kiná sprevádzajú prívlastky „láskavý“ a „roztomilý“, prípadne „obyčajná zábava, čo sa na nič nehrá a nerieši nič hlboké“.

No trochu paradoxne, príbeh mužov blízko smrti je iste viac smutný ako vtipný a zároveň aj primálo morbídny na čiernu komédiu.

Ako keby autorka psychologických komorných drám pri komédii celkom presne nevedela, či majú byť charaktery figúrkami, alebo skôr postavami s potenciálom plnokrvnej drámy.

Ako súcitiť s hrdinom na chemoterapii, ak hneď v ďalšej scéne trúsi vtipné hlášky?

Iní to povedali lepšie

Revival je typický stredný prúd, filmový produkt pre mladých aj starých. So všetkými plusmi aj mínusmi, dotieravým product placementom.

To samo osebe nie je nič zlé, keby formou nepôsobil sám tiež trochu prežitý. Kým iní českí režiséri experimentujú a do filmu hľadajú nové tváre, Alice Nellis obsadila známych hercov. Hoci hrajú výborne, výsledkom je stále pocit, že namiesto bigbíťákov vidíte hrajúceho Krobota, Polívku, Heřmánka či Geišberga.

Nie je to zlý film, akurát, že všetko, čo chcel povedať, povedali iní lepšie. Český film má lepšiu súčasnú komédiu (Okresní přebor), komédiu o starobe (Babí léto) aj lepší portrét rockera po šesťdesiatke.

Volá sa Rock života, je to dokument a predvlani ho Jan Gogola ml. nakrútil o frontmanovi Katapultu Oldřichovi Říhovi. Žiaden hraný výmysel, toto je realita.