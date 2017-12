Oravcove objekty sú bránou do neznáma divákovej duše

Kapur@. Tak sa volá aktuálna výstava sôch Viktora Oravca v Galérii Statua.

22. júl 2013 o 18:07 Ada Jung

Kapura znamená v spišskom nárečí brána a názov výstavy Kapur@ v Galérii Statua v bratislavskom Pálffyho paláci je aj evokáciou mena anglo-indického umelca Anisha Kapoora. Ale preto, že Viktor Oravec sa zaujíma o tajomné veci, náboženstvá a kultúry, najmä egyptskú, môžeme chápať základ slova „ka“ aj ako staroegyptskú životnú silu. A zavináč na konci nás síce umiestňuje do tohto storočia, no autor nám aj tak otvára bránu do sveta, ktorého návšteva nepodlieha časovému ohraničeniu.

Nádherné vizuálne monolity omračujú modrou príťažlivosťou a odstredivou silou vás umiestnia niekam, kde ste ešte neboli. Do iného času, priestoru, možno aj na inú planétu. A hoci Viktor Oravec na ich vytvorenie vôbec nepoužíva svoj silný výrazový prostriedok – sklo, dokáže svetlom žiariviek, papierom a polystyrénom vytvoriť jeho dokonalú ilúziu.

Portál do nekonečnosti vesmíru

Malevičovský čierny štvorec sa stáva portálom 21. storočia vloženým do stredovekej oblúkovej klenby. Vchádza sa ním do nekonečnosti vesmíru. Ale to sme už prezradili veľa, takže ako sa k tomuto portálu dostanete, zostane tajomstvom.

Na samostatnú výstavu Viktora Oravca (kurátorka Xénia Lettrichová), ktorá je súčasťou tradičného medzinárodného podujatia Socha a objekt, sme čakali dlho, naposledy sme si najviac z jeho tvorby mohli vychutnať pred tromi rokmi, keď vystavoval spolu s priateľmi – Viktor Oravec and Friends. Teraz nám však ponúka ešte chutnejšie veci, pretože ak tento umelec svojou tvorbou obvykle reaguje na konkrétny priestor, tak v prípade Galérie Statua sa zdá, že aj priestor reaguje na ňu.

Bezpochyby je to zásluha skúseností, pretože vyše 50 akcií a performancií sú základom, vďaka ktorému sa dá čarovať.

Nádej, láska, beznádej, nenávisť

Výtvarno-optickou zručnosťou a nadzemskou inšpiráciou Oravcove abrakadabra mení každodennú realitu na úžasnú fikciu, ktorú nám navyše dovolí vytvárať spolu s ním. Jednoducho sa postavíte pred žijúce objekty a ony vás ako tajomná transformačná brána prepravia do neznáma vo vás.

Nie nadarmo už pri vstupe do výstavného priestoru musíte čítať: NÁDEJ, LÁSKA, BEZNÁDEJ, NENÁVISŤ... So všetkými týmito a mnohými ďalšími vlastnými vlastnosťami ste na prahu pozemského a nebeského nenásilne, no zároveň bezpodmienečne konfrontovaní.

Málokedy máme možnosť nechať sa vtiahnuť do naozajstnej alchýmie tvorivej dielne, ktorá nie je len hmotným priestorom ateliéru, ale súčasne aj priestorom umelcovej a našej mysle či duše. Pri tom sa všetko odohráva nanajvýš čistým spôsobom, ako vo formálnom, tak i v obsahovom výraze.

A konečný pocit, že ste sa ocitli v najspodnejšej a najtajnejšej miestnosti pyramídy, v ktorej je skrytý portál prechodu do najvyšších sfér, môže byť len výsledkom do zlata cizelovaného majstrovstva.