Nazývajú ho najlepším seriálom. Perníkový tatko varí už aj na Slovensku

Televízny seriál Breaking Bad v Amerike končí, u nás iba začína.

25. júl 2013 o 0:00 Miloš Krekovič

Pôsobí to, ako keby scenáristi hrali o to, kto vymyslí absurdnejší príbeh.

Dobrácky a zakríknutý učiteľ chémie zistí, že má rakovinu v konečnom štádiu choroby. Aby svoju rodinu zabezpečil na časy, keď s nimi nebude, začne variť obávanú drogu – u nás známy pervitín – pre mexické kartely.

Muž na prahu päťdesiatky, ktorý si ctil zákon, sa čoraz viac zaplieta s podsvetím a prechádza premenou. Na konci je z neho agresívny zločinecký boss.

video //www.youtube.com/embed/--z4YzxlT8o

Nereálny príbeh

Takto na papieri to vyzerá krkolomne, ale na obrazovke príbeh funguje. Televízny seriál Breaking Bad je v USA hitom od roku 2008, dohromady získal sedem ocenení Emmy a aktuálne sa vysiela jeho piata, záverečná séria.

Nemusíme celkom veriť ódam nadšencov na najlepší televízny seriál súčasnosti, ale nie je zveličené povedať, že spolu s príbehmi ako Homeland či Game of Thrones o túto pozíciu minimálne bojuje.

Od leta ho môžete vidieť u nás, pod názvom Perníkový tatko ho vysiela televízia Dajto. Chvályhodný pokus reagovať na súčasné trendy zároveň ukazuje, aké zradné na Slovensku môže byť preberanie zahraničných seriálov so sklzom. Medzičasom tú medzeru totiž plní internet.

Diváci nečakajú na domáce televízie, epizódy pohodlne sťahujú z webu ihneď po americkej premiére a čoskoro k nim majú preložené titulky. V okamihu domácej premiéry s hrdinami dávno žijú. A nezabudnú dať najavo médiám, čo píšu o novinke, že sú sto rokov za opicami.

Má rakovinu aj problém s podsvetím. Manželka ani syn Walta Whita (Bryan Cranston) spočiatku netušia, že smrteľne chorý otec potajomky vyrába pervitín.

FOTO: Dajto

Dr. Jekyll, Mr. Hyde

Bez ohľadu na krajinu však platí jedno. Príbeh o drogovom podsvetí je sám prudko návykový.

Diváci, ktorí sú schopní v rámci nárazového sledovania z disku počítača zhltnúť všetkých päť vysielacích sezón v jednom týždni, oceňujú nepredvídateľný dej, čierny humor, kombináciu rodinnej a sociálnej drámy. A najviac ich fascinuje premena hlavného hrdinu.

Samotná postava s dvojakým životom pritom nie je výnimočná. V obľúbenom Dexterovi môže byť sériový vrah zároveň detektívom, iný seriál, Homeland je príbehom amerického vojnového hrdinu a teroristu v jednej osobe.

Premena kladného hrdinu na záporného štýlom, ako ukazuje Perníkový tatko, však ešte nikdy nebola taká absolútna. Zločinec sa stáva z Walta Whita (Bryan Cranston), suchárskeho učiteľa, ktorý nemá autoritu ani v škole u žiakov.

Ako by to nestačilo: jeho syn je invalidom v puberte, manželka čaká ďalšie dieťa, švagor pracuje v protidrogovej jednotke. Smrteľne chorý päťdesiatnik trpí krízou stredného veku, poctivo dochádza na chemoterapiu, snaží sa byť dobrým otcom. A pritom so svojím bývalým žiakom rozbieha vo veľkom biznis s pervitínom. Samozrejme, rodina nič netuší.

Vedomosti učiteľa chémie zúročil pri varení extra silnej drogy.

FOTO: Dajto

Na vine je veda

Hlavným tvorcom seriálu je Vince Gilligan. Sedem rokov pracoval na mysterióznych Aktoch X a práve tam spoznal herca Bryana Cranstona, ktorý dal tvár Waltovi. Do nového projektu obsadil aj ďalších hercov z Aktov X.

Medzi svojou inšpiráciou menuje slávny film Zjazvená tvár z osemdesiatych rokov, ktorý kreslí vzostup a pád kokaínového magnáta v podaní Al Pacina.

Iní upozorňujú na populárny seriál Weeds (2005) s podozrivo podobným motívom – zúfalá matka sa podujme živiť rodinu dílovaním marihuany. Gilligan sa bránil, vraj keď vznikal Perníkový tatko, seriál Weeds nepoznal.

Príbeh sa odohráva v meste Alibuquerque v Novom Mexiku, tam sa aj nakrúcal. Prečo práve stredozápad USA? Práve v tejto oblasti zúrila epidémia užívania metamfetamínu u americkej mládeže, no dôvodov bolo viac.

„Nové Mexiko je to zvláštny štát,“ vysvetľoval Gilligan. „Má najviac doktorátov na obyvateľa z celej Ameriky. Má úžasnú tradíciu vo vede. Veď práve v Novom Mexiku zostrojili atómovú bombu.“ Vynálezom vedy je aj syntetický pervitín. „Páči sa mi predstava vedy ako čohosi, čo je dvojsečné. Dokáže úžasné veci, ale môže spoločnosti veľmi poškodiť,“ vysvetľoval producent a scenárista.

Iní za úspechom vidia to, ako sa seriál trafil do krízy strednej triedy v USA. Tak ako Perníkový tatko, aj mnohí Američania z predmestí prichádzajú o istoty a hľadajú riešenie.

Za kumpána si vybral svojho bývalého žiaka Jesseho. Ten má problém – od drogy sa stáva závislým.

FOTO: Dajto

Hlúpa televízia, múdry film?

Každý, kto sleduje súčasnú seriálovú produkciu, môže potvrdiť jedno – klišé o povrchnej televízii a hlbokom umeleckom filme dávno neplatí. Naopak. Filmy, aspoň väčšina tých z Hollywoodu, sú čoraz plochejšie a snažia sa ohurovať trikmi, kým seriály v televízii naberajú hĺbku postáv a komplexnosť príbehu.

Perníkový tatko je najlepším príkladom. „Chceli sme ukázať absolútnu premenu hrdinu na antihrdinu. V dvojhodinovom filme by na to nebol priestor a ani by tomu nikto neuveril,“ približuje Gilligan. Výhodou seriálu na pokračovanie práve je, že nemusí vážiť každú sekundu a dej si dovolí rozvíjať na väčšom priestore.

Divákov však na príbehu naviac dráždi predstava, ako by sa zachovali. Ak aj takýto mierumilovný občan skončí na šikmej ploche, ako by skončil on sám?

„Viem si predstaviť, že dopadnem presne ako Walt. To závisí od podmienok,“ tvrdí sám tvorca a pre poriadok zdôrazňuje, že v príbehu nie je vôbec nič z jeho života. Môže sa to skrátka udiať každému. Alebo, ako vraví súčasná psychológia, dobro a zlo nie sú pevne skryté v človeku. I počestný občan sa dopustí najohavnejších zločinov, ak sú isté okolnosti, do ktorých bol dotlačený.

Piata séria štartujúca v USA v polovici leta má byť ozaj posledná. Televízia AMV a spoločnosť Sony rokujú, že nakrútia spin-off – príbeh inej postavy z príbehu.

Na Slovensku má Perníkový tatko zatiaľ koniec v nedohľadne. Možno ho televízia nepresunie na tretiu nadránom, ako sa stalo v Česku. Publikum sa búrilo a hlásilo abstinenčné príznaky.