Nebezpečne vtipná Sandra Bullock vie prijať aj Zlatú malinu

25. júl 2013 o 12:00 Zuzana Uličianska

Jedna druhú by najradšej zabila, ale ich šéf im to zakázal - také je motto najnovšieho filmu Drsniačky, ktorým sa Sandra Bullock vracia na komerčnú špičku Hollywoodu. Iba zopár herečiek je aj vtipných, aj sexi. Sandra Bullock zvládne bez problémov obidve polohy. Je najlepšou tajnou agentkou medzi komičkami či najvtipnejšou akčnou hrdinkou? Priaznivci Sandry Bullockovej sa podobnými otázkami netrápia a už dvadsať rokov jej filmy húfne navštevujú. Boli roky, keď podľa prieskumu majiteľov kín The Quigley Poll lákala do kín viac ako Brad Pitt či Johny Depp. Zatiaľ to vyzerá tak, že ani akčné Drsniačky, ktoré do našich kín dorazia o týždeň, nebudú prepadákom. Bullock v ňom hrá ambicióznu agentku FBI. So svojráznou Melissou McCarthy v úlohe bostonskej policajtky, ktorá sa s miestnym podsvetím vôbec nemazná, tvoria podarenú dvojku. S Melissou McCarthy v novom filme. Julia Roberts úlohu nechcela Veríme, že Sandra Bullock zmysel pre humor nepredstiera. Len málokto si totiž príde tak ako ona aj po Zlatú malinu pre najhoršiu herečku. S Bradleym Cooperom, ktorého v neveľmi vydarenom filme Slečna zamilovaná prenasledovala, si dokonca vyslúžili titul najhorší herecký pár. Bullock si však prítomných na svojráznom „malinovom“ ceremoniáli získala tým, že zadarmo rozdávala DVD s filmom a sľúbila, že príde aj o rok, ak si film ešte raz pozrú a zhodnotia, či jej výkon bol naozaj taký zlý. Ak by zistili, že nie je až taký zlý, malinu by čestne vrátila. S Bradleym Cooperom vo filme Slečna zamilovaná. Nomináciu na túto anticenu dostala už aj za film Demolátor so Sylvestrom Stallonem v hlavnej úlohe. Film sa však napriek tejto pocte stal hitom a jej kariéru dosť výrazne odštartoval. Je paradoxné, že v ten istý víkend ako malinu dostala Oscara za film Zrodenie šampióna. Bullock sa vyjadrila, že tejto úlohy sa veľmi obávala. Mala totiž stvárniť veriacu ženu, ktorá sa postará o černošského chlapca. Presvedčilo ju až osobné stretnutie so ženou, ktorá bola predobrazom filmu nakrúteného podľa skutočnej udalosti. Pôvodne chceli do filmu obsadiť Juliu Robertsovú, ona však úlohu odmietla. Bullock jej ‚zobrala‘ aj úlohu v romantickej komédii Návrh, ktorý sa stal jej dovtedy komerčne najúspešnejším filmom. Z filmu Návrh. Dievča od susedov Detstvo prežila v Nemecku, ich rodina sa však neskôr do Spojených štátov vrátila. Kým v puberte mala traumy, že nevyzerá ako iné americké školáčky, dnes jej výzor zarába milióny dolárov. Pôsobí ako dievča od vedľa, ktoré si smelo oblečie tie najhoršie džínsy a dá si pivo v najbližšej krčme. Keď práve nehrá, dozerá na Bess Bistro v texaskom Austine, kde býva. Herecky je typom dobrej kamarátky, ktorá sa, keď treba, dokáže aj sexi nahodiť. Uveríme jej dokonca aj to, že sa rozumie počítačom. Bullock je herecké dieťa, ktoré stálo na javisku už od útleho detstva. Jej mama a otec boli opernými spevákmi a pedagógmi. Bullock do filmu Veci lásky zložila aj naspievala pieseň Heaven knocked on my door. Po štúdiu herectva na East Carolina University sa chcela presadiť v New Yorku. Pracovala ako čašníčka, účinkovala v divadle i v televízii. Už v roku 1994 však zaujala ako excentrická Annie Porterová v trileri Nebezpečná rýchlosť, kde hrala s Keanu Reevesom. Neskôr prišli prelomové filmy Kým si spal či Sieť. Skúša však aj iné profesie. Na filme Making Sandwiches pracovala ako scenáristka, režisérka a producentka. Producenku robila aj pre filmy Miss špeciálny agent, Vražda podľa plánu či Dva týždne na zaľúbenie, kde hrala s Hughom Grantom. Keďže svoju kariéru nezaložila iba na jemne exotickej tvári, o úlohy nemá núdzu, hoci sa pomaly blíži k päťdesiatke, čo nebýva pre herečky najlepším obdobím v kariére. Keanu Reeves a Sandra Bullock vo filme Nebezpečná rýchlosť. Nový vzťah sa volá Louis Bullock sa dostala na titulky časopisov nielen pre svoje filmy, ale aj pre vzťahy. Randila s Matthewom McConaugheym, Ryanom Goslingom či s Tatom Donovanom. V roku 2005 sa vydala za predajcu motocyklov a hviezdu televíznej reality šou Jesseho Jamesa. Manželstvo sa rozpadlo po tom, čo zistila, že ju podvádzal s modelkou Michelle McGee, známou aj vďaka svojim početným tetovaniam. Ešte nedávno sa šuškalo o jej novom vzťahu s režisérom Brettom Ratnerom, či o možnom novom manželstve s dlhoročným priateľom Ryanom Reynoldsom, s ktorým hrala v úspešnom filme Návrh. Pre taliansky časopis IO Donna však pripustila, že od rozchodu s manželom nemala seriózny vzťah. Plne sa teraz venuje starostlivosti o adoptovaného syna Louisa. O hviezdnych filmových partnerov však núdzu nemá. Nie každej žene sa podarí nechať sa vystreliť na orbit s Georgeom Clooneym. V sci-fi snímke Gravity, čo koncom augusta otvára tohtoročný festival v Benátkach, hrajú astronautov, ktorí sa snažia po náraze raketoplánu do roja meteoritov vrátiť núdzovo na Zem. Po prvý raz tento prestížny festival otvoria 3D trilerom, kde bude podľa všetkého zaujímavá najmä použitá filmová technológia. Pre Bullock to však bola najnáročnejšia úloha v jej kariére už len tým, že jej tvár je na plátne na väčšine záberov. Z filmu Miss: Špeciálny agent. Sandra Bullock (49) 2010 Bullockovej hereckú dráhu vystihuje paradox, že v roku 2010 si prišla prevziať nielen povestnú Razzie čiže Zlatú malinu za najhoršie výkony, ale aj Oscara. Oboma cenami sa môžu popýšiť aj herečky Halle Berry, Faye Dunaway či Liza Minnelli, iba Bullockovej sa ich však podarilo získať v jednom roku. 56 miliónov dolárov zarobila podľa časopisu Forbes v roku 2009, keď bola najlepšie platenou hollywoodskou herečkou. Bullock však často prispieva aj na charitu. Výraznou sumou napríklad pomohla obetiam cunami v Japonsku či zemetrasenia na Haiti. Dnes síce Forbes pri jej mene oznamuje len 14 miliónov a pokles vo všetkých položkách rebríčka, ale do konca roka sa to môže zmeniť. 1 Momentálne jediným mužom v jej živote je Louis, černošský chlapec, sirota po povodniach v New Orleanse. Proces adopcie začali ešte s bývalým mužom Jessem, po rozchode s ním sa však rozhodla postarať o dieťa sama. Hovorí, že jej prioritou je teraz byť oddanou mamou, nie niečou novou priateľkou. Tvrdí, že s Louisom je všetko vtipné a nové. „Cítim sa šťastná a požehnaná,“ povedala pre IO Donna.