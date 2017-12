Keď autorka zamkne svojho hrdinu do hosťovskej izby

24. júl 2013 o 17:59 Zuzana Golianová

Román, ktorý má byť poctou Kafkovi, nevyznieva bezvýchodiskovo. Je to dobre napísaný text, plný humoru na kraji irónie.

Najnovší román škótskej autorky Ali Smithovej Tam někde za duhou (Plus 2013) zaujme hneď svojou anotá〜ciou. Lepšie postavená rodina v Greenwichi pozvala na večeru hostí. Jeden z nich sa zdvihne medzi hlavným chodom a dezertom a odíde hore. Zamkne sa v hosťovskej izbe a odmieta vyjsť von.

Je neviditeľný, je šifrou, symbolom. A príbeh ide ďalej. Je dobrou voľbou pre tých, ktorí nehľadajú výsledok, vedia si len užiť dobre napísaný originálny text, a viac ako odhalenie záhady ich nadchnú zľahka načrtnuté témy existencionalizmu, minulého času v prítomnosti, drobnosti, humor na kraji irónie a jazyk, ktorý odoláva tak rýchlemu, ako aj pomalému tempu.

Šunka pre neznámeho vegetariána

Na začiatku románu, ktorý dostal nálepku „postmoderný“, je zopár citátov. Jeden z nich je obzvlášť trefným antré do celej knihy. „Len ten, kto žije svoj život ako tajomstvo, je v skutočnosti živý,“ povedal Stefan Zweig.

Tajomstvo ovláda absurdné situácie. V nich sa príbeh vrství a nabaľuje. Cez prítomnosť k retrospektíve a naspäť.

Tým hosťom je vlastne neznámy muž, hosť hosťa, etický konzultant Miles Garth. Celé mesiace sa odmieta kontaktovať. Zúfalí majitelia domu mu popod dvere posúvajú extratenké plátky šunky. No on je vegetarián. V hosťovskej izbe majú vzácny nábytok, je to pre nich peklo. Rozhodnú sa však nevolať políciu, snažia sa osloviť jeho známych a priateľov, ktorí s ním priamo či nepriamo súvisia.

Po prológu je román rozdelený do štyroch kapitol. Každá z nich nesie meno jednej postavy, niekoho, kto sa s Milesom niekedy poznal. Viac ako o ňom prezrádza autorka o nich.

Anna s ním bola pred tridsiatimi rokmi na výlete v Európe; mala vtedy sedemnásť. Mark ho na tú večeru pozval. May je staršia pani, s ktorou sa roky kontaktuje v rovnaký deň. Brooke od susedov, ktorí boli tiež na spomínanej večeri, má desať rokov. Je ako Alica v krajine zázrakov. Veľmi bystrá, plná fantázie, zabáva sa originálnymi hrami. Zbiera pokračovania za spojenie „Faktom je...“.

Aké je nebyť na svete?

A ďalej nasledujú rôzne rébusy, prešmyčky, ale aj nahodené filozofické témy a pointy. „Balón, ktorý je vašou hlavou, je metafora. Neznamená to, že nie je skutočný. Je to len spôsob, ako povedať niečo, čo je ťažké povedať.“

Ali Smithová vie zachytiť príbeh v skratke, podáva všedné veci tak, ako sa dejú, ako ich vidíme/nevidíme. Cez svoje postavy otvára existencionálne témy. Čo by sa stalo, keby naozaj človek zavrel za sebou dvere a prestal by rozprávať? Spôsobilo by toto mlčanie, že iné veci budú hlasnejšie? Alebo chcel Miles zistiť, aké je to nebyť na svete? Čo to znamená byť prítomný? Ľudské bytosti sú prispôsobivé.

Román má byť poctou Franzovi Kafkovi. Text však nevyznieva ani depresívne, ani bezvýchodiskovo.

Autorka debutovala v roku 1995 poviedkami. Od roku 2007 je členkou Royal Society of Literature. Jej knihy zatiaľ nie sú preložené do slovenčiny.