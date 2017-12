Neil Young trávi leto na pódiách po Európe

Takmer desať rokov mal kanadský hudobník pauzu so skupinou Crazy Horse. Fanúšikom to však vlani vynahradili nahrávkou Americana aj dvojalbumom Psychedelic Pill a tento rok pridali veľké turné.

25. júl 2013 o 17:52 Oliver Rehák

Dlho si spolu nezahrali a už im to zjavne veľmi chýbalo. „Sme skvelá koncertná kapela, hrať s nimi je nadpozemský zážitok. Keby som len mal nové pesničky,“ povzdychol si vo svojom životopise Neil Young.

Kniha Waging Heavy Peace vyšla vlani, no okrem nej stihol s kapelou Crazy Horse urobiť nahrávku tradicionálov Americana aj dvojalbum Psychedelic Pill. Okrem dostatku nových nápadov majú Neil Young aj jeho starí parťáci aj dosť energie a tak v týchto dňoch intenzívne cestujú. Na letné mesiace si naplánovali vyše tridsať koncertov po Európe, najbližšie k Slovensku sa zastavia 14. augusta v Drážďanoch.

video //www.youtube.com/embed/2bi64Y55LEU

Večer jedného z najvplyvnejších svetových muzikantov bude v rámci festivalu Filmnächte am Elbeufer. Spojenie s filmovým festivalom má svoju logiku, čo je jasné každému, kto videl dokument Year of the Horse (1997). Nakrútil ho Jim Jarmusch a zachytáva práve atmosféru turné tejto zostavy.

Neil Young urobil prvý album s Crazy Horse v máji 1969 a pravidelne spolu fungovali až do roku 2003. Vtedy vznikla pauza, ktorú si spevák vyplnil vlastnými projektmi.

Tie sa netýkali len pesničiek – intenzívne sa napríklad venoval vývoju novátorského vlastného prehrávača Pono, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu zvuku digitálnej hudby aj hybridnému automobilu Lincvolt.

To je po nedostatku nových pesničiek druhé vysvetlenie dlhánskej pauzy, ktorú si Neil Young s gitaristom Frankom Sampedrom, basákom Billym Talbotom a bubeníkom Ralphom Molinom dali po albume Greendale (2003).

Teraz sú však znovu spolu a užívajú si to: „Pre mňa je táto skupina cestou do kozmických sfér, kam neviem vkročiť s nikým iným,“ napísal Neil Young v spomínanej knihe, ktorá nedávno vyšla aj v českom preklade pod názvom Hipíkovy sny. „ Niektorí ľudia sa pýtajú, prečo som s nimi. Oni predsa nevedia hrať, tvrdia. Odpoveď je vo vetre,“ dodal s narážkou na jednu z najznámejších skladieb svojho kamaráta Boba Dylana.

Neboli to náhodne zvolené slová, pesnička Blowin’ in the Wind už počas tohto turné niekoľkokrát zaznela. Okrem nej a noviniek z dvojalbumu Psychedelic Pill tvoria koncertný program aj staršie kúsky. Medzi nimi hitovka Rockin' in the Free World, ktorú si veľmi obľúbila aj skupina Pearl Jam.

„Je to možno naše posledné turné,“ vraví Young. Keďže už roky má viaceré zdravotné problémy, je malým zázrakom, že sa podujal na tak veľké európske turné.