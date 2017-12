Ako sa stať novým Hendrixom

Príbeh slávneho muzikanta sa nenakrúca po prvý raz a tiež sa rodil komplikovane

26. júl 2013 o 17:38 Oliver Rehák

Je to jeden z očakávaných filmov tohto roka. Volá sa All Is By My Side a ide o životopis gitaristu Jimiho Hendrixa.

Čo by ste povedali na ponuku zahrať si najznámejšieho gitaristu na svete? Túto otázku mal dostať Lenny Kravitz a na režisérsku stoličku sa mal posadiť Quentin Tarantino. Film o Hendrixovi však bol dlho len v rovine producentských plánov, nakoniec však dostal reálnu podobu. Premiéra ho čaká v septembri na festivale v Toronte.

Bez súhlasu rodiny

Postavy legendárneho gitaristu sa nakoniec ujal André Lauren Benjamin. Mnohých to možno prekvapilo, lebo 38–ročný Američan sa preslávil ako člen hip–hopového dua OutKast pod prezývkou André 3000. Kto však jeho kariéru sleduje pozornejšie vie, že si zahral v niekoľkých televíznych filmoch a seriáloch.

„Prišli za mnou a povedali mi, aby som sa stal Hendrixom. Je to zábavné, on bol totiž jednou z mojich štýlových ikon. Priniesol na scénu veľa nových farieb a dobrodružstvo,“ povedal v rozhovore pre magazín Esquire.

Zdalo by sa, že získať vhodného herca je najťažšie, no ukázalo sa, že ešte ťažšie je získať súhlas Hendrixovej rodiny, ktorá spravuje jeho archív. Tá bola od začiatku proti: „Už sme viackrát dali na známosť, že žiadny film nesmie používať pôvodnú hudbu ani iný obsah podliehajúci autorským právam bez našej plnej participácie,“ vyhlásila Hendrixova sestra Janie.

Predstavy rodiny a predstavy filmárov sa nezhodli už v roku 2000 a tí sa museli zaobísť bez pôvodnej hudby. Druhým problémom britského televízneho filmu Hendrix bol nízky rozpočet, aj keď výkon Woodyho Harrisa v hlavnej úlohe nebol úplne beznádejný.

Skutočný príbeh?

Režisér novinky All Is By My Side John Ridley bol doteraz skôr známy ako scenárista. S nesúhlasom rodiny sa vyrovnal jednoducho. Aj v jeho filme zaznejú iba coververzie, ktoré Hendrix hrával – Wild Thing od The Troggs, beatlesovka Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band či Bleeding Heart od Elmora Jamesa.

„Ich súhlas sme nepotrebovali. Príbeh, ktorý rozprávame, sa zaobíde bez toho. Nestaviame iba na koncertoch a nepokúšame sa oživiť scény, ktoré môžete nájsť na YouTube,“ tvrdí André. „Je to skutočný Hendrixov príbeh, veci, ktoré by ste nevedeli – ako sa stal sám sebou a o ľuďoch, ktorí mu k tomu najviac pomohli. Keď odchádzal z New Yorku do Londýna, bol to ešte iný človek.“

Práve rané roky a začiatky kariéry s nahrávaním debutového albumu Are you experienced (1966 - 67) sú ťažiskom očakávanej novinky. Bližšie než k životopisom Raya Charlesa a Johnnyho Casha, ktoré sú považované za najvydarenejšie sfilmované príbehy slávnych muzikantov, má tak All Is By My Side ku snímke Backbeat (1994), ktorá sa zamerala na začiatky skupiny The Beatles.