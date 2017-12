Hanák, Zázrak aj Pandy

Slovenská úroda na Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti

29. júl 2013 o 17:29 Oliver Rehák

Klasiku aj úplné novinky našich filmárov môžu vidieť návštevníci medzinárodnej akcie na česko­slovenských hraniciach.

BRATISLAVA. Nie je to tradičný festival, čo naznačuje už názov Letná filmová škola. Pri tridsiatom deviatom ročníku sa však dá hovoriť o veľkej tradícii a jej súčasťou je aj programový blok s názvom Slovenská sklizeň.

Dve predpremiéry

„Po svetovej premiére v Karlových Varoch tu premietnu nový film Juraja Lehotského Zázrak, ktorý si z Varov odniesol Zvláštne uznanie poroty, a dokument Zamatoví teroristi režisérov Pavla Pekarčíka, Ivana Ostrochovského a Petra Kerekesa, ktorý vo Varoch získal neštatutárnu cenu Fedora,“ vraví Simona Nôtová zo Slovenského filmového ústavu. „Bude to jedinečná príležitosť vidieť tieto filmy ešte pred domácou premiérou.“

Návštevníkov Letnej filmovej školy čaká aj "Lekcia filmu podľa Dušana Hanáka".

FOTO - LFŠ

Špeciálnu sekciu festival venoval režisérovi Dušanovi Hanákovi, ktorý v apríli oslávil 75 rokov, a zameral sa aj na viacero noviniek našej mladej generácie: „V študentskej sekcii Best of 2012 uvedú film Are You Feelin’ Good? Matúša Krajňáka, v bloku animovaných filmov sa predstavia Pandy Matúša Vizára, tWINs Petra Budinského, Frankenhand Andreja Gregorčoka a Terra Nullius Martiny Frajštákovej,“ dodáva Simona Nôtová.

Hudobné záhady

Slogan festivalu, ktorý potrvá v Uherskom Hradišti do soboty, znie „Vitajte vo filmovom raji!“ a organizátori sa naozaj starajú, aby filmových zážitkov bolo čo najviac.

Okrem takzvaného odborného programu ponúkajú aj veľa sprievodných akcií. V nich máme tiež zastúpenie. Bratislavskú skupinu Longital čaká zajtra samostatný koncert a vo štvrtok ešte naživo ozvučí nemecký film Záhady ľudskej duše z roku 1926.