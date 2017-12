Na literárnej mape pribudne Slovensko

Nezvyčajný internetový projekt ponúka výber literatúry z celého sveta.

29. júl 2013 o 17:46 Zuzana Uličianska

Asymptote je štvrťročník, ktorý vychádza online a je venovaný literatúre. Za necelé dva roky svojej existencie vydal preklady diel z 57 jazykov a všetky staršie články ponúka v archíve zadarmo. Popri literárno-kritických textoch či rozhovoroch tu vychádzajú aj ukážky zaujímavých diel z celého sveta v preklade do angličtiny aj v origináli a mnohé sprevádza krátka zvuková ukážka.

Rovnako medzinárodný je aj redakčný tím Asymptote, roztrúsený po celom svete. Texty sú prístupné cez interaktívnu mapu sveta, na ktorej by čoskoro malo pribudnúť aj Slovensko. Prednedávnom sa totiž do tohto projektu zapojila ako externá redaktorka aj prekladateľka zo slovenčiny Julia Sherwood.

„Rada by som prispela k tomu, aby sa čo najviac ľudí na Slovensku, ktorí ovládajú angličtinu, oboznámilo s dielami autorov z iných krajín. No v prvom rade by som chcela využiť túto šancu propagovať slovenskú literatúru vo svete,“ hovorí Sherwood.

Najnovšie číslo Asymptote prináša exkluzívny rozhovor s renomovaným anglickým prozaikom Davidom Mitchellom (Atlas mrakov). Ten napríklad hovorí aj o tom, prečo spolu s manželkou preložil z japončiny autobiografickú knihu 13-ročného Naokiho Higashidu.

„Vďaka tejto knihe som sa mohol pozrieť na vlastného syna a namiesto autistického chlapca som uvidel chlapca uzavretého v autizme,“ vysvetľuje Mitchell.

Ďalej si v aktuálnom vydaní Asymptote môžete prečítať poviedku z najnovšej zbierky spisovateľa Lászlóa Krasznahorkaiho, esej palestínsko-amerického básnika Fadyho Joudaha či rozhovor s avantgardnou prozaičkou Can Xue, ktorá si podľa Susan Sontagovej najviac zo všetkých čínskych autorov zaslúži Nobelovu cenu.

Časť čísla je venovaná dráme a ďalšia časť súčasnej izraelskej próze, nájdete tu tiež ukážky z diel autorov od Panamy po Ukrajinu.