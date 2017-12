Kráľovsky záhadná Cate Blanchett. Prísna tvár a obrovská sila

Pôsobí prirodzene elegantne, pohybuje sa s aristokratickou jemnosťou a nič na jej osobnosti nie je vulgárne.

31. júl 2013 o 16:30 Zuzana Uličianska

Pôsobí prirodzene elegantne, pohybuje sa s aristokratickou jemnosťou, nič na jej osobnosti nie je vulgárne, z jej prísne pôsobiacej tváre vyžaruje obrovská vnútorná sila.

Charizma sa síce nedá definovať, ale ona ju nesporne má. Nečudo, že Cate Blanchett tak často hrá ženy s autoritou – vládkyne, agentky, učiteľky. Kráľovná Alžbeta z filmu Shekhara Kapura v roku 1998 odštartovala jej medzinárodnú kariéru a priniesla jej prvú nomináciu na Oscara. Kráľovná Galadriel z trilógie Pán prsteňov nepatrí medzi umelecky najnáročnejšie úlohy, zato sa vďaka nej stala známou aj medzi tínedžermi.

Cate Blanchett je nielen vzácne autentická, ale aj neuveriteľne výkonná herečka. Prakticky každý rok pribudne do jej filmografie nový titul. V týchto dňoch sa do kín dostáva film Jasmínine slzy, v poradí štyridsiaty šiesty film Woodyho Allena. Málokto sa čuduje, že na plagáte k nemu dostala jej zvláštna tvár výsadné postavenie.

Cate Blanchett v ňom stvárňuje ženu, ktorú jej manžel (Alec Baldwin) privedie svojou hospodárskou kriminalitou do krízovej situácie. Jej pohodlný život v bohatstve sa rozpadne, no ona si chce uchovať aspoň svoju integritu. Hoci prvé kritiky udeľujú režisérovi za tento film príjemné béčko, výkon Cate Blanchettovej v ňom dostáva u väčšiny kritikov jednoznačné A+.

Vyrastala bez otca

Cate Blanchett (44) 10 miliónov dolárov jej priniesol kontrakt za Robina Hooda, vyjadrila sa, že radšej ako Lady Marion by si vo filme zahrala známeho zbojníka. 3 synov vychováva v Austrálii, kam sa rozhodli vrátiť po deviatich rokoch strávených v Británii. O svojom manželovi Andrewovi Uptonovi sa vyjadrila, že je najsilnejší muž, akého pozná. Manžel jej síce pohrozil rozvodom, ale len v prípade že by si dala robiť plastiku. 5-krát bola nominovaná na Oscara – dvakrát za postavu kráľovnej Alžbety, raz za stvárnenie Boba Dylana či za film Zápisky o škandále, ale dostala ho len raz za vedľajšiu úlohu vo filme Letec Martina Scorseseho, kde hrala Katharine Hepburnovú.

Cate Blanchett nebola nijakým preferovaným dieťaťom, jej dráha nebola vopred určená. Pochádza z predmestia austrálskeho Melbourne, jej otec bol americkým námorným dôstojníkom, jeho náhla smrť herečku v detstve veľmi poznačila. So starším bratom a mladšou sestrou vyrastali len s mamou - učiteľkou.

Pôvodne študovala ekonómiu a umenie, po tom čo si náhodou zahrala vo filmovom dave v jednom egyptskom filme, sa však rozhodla pre štúdium herectva v Sydney.

Ako väčšina herečiek aj ona začínala v divadle. Medzi jej prvé úspechy patrila odbojná študentka z hry Davida Mameta Oleanna, za ktorú ju austrálski kritici označili za objav sezóny. Jej partnera na scéne – jemne sexistického profesora – hral Geoffrey Rush, ktorý bol na začiatku kariéry jej veľkým vzorom.

Na rozdiel od mnohých hviezd jej rangu však Cate Blanchett pri divadle zostala dodnes, s manželom, divadelným režisérom a dramatikom Andrewom Uptonom dokonca od roku 2008 umelecky vedú Sydney Theatre Company.

V jej prípade nejde o nijaké minoritné off produkcie, do svojho divadla pozvala režírovať napríklad aj Liv Ullmanovú, jej divadelnou partnerkou sa v tomto roku stala Isabelle Huppertová.

S divadlom hosťuje po celom svete, vo Viedni vystúpila v rámci minuloročného Wiener Festwochen. Cate Blanchett už na scéne bola nežnou Oféliou či Ninou z Čechovovej Čajky, ale aj drsnou Heddou Gablerovou.

Pamätnou zostáva jej citlivá Blanche Dubois z hry Električka zvaná túžba Tennesseeho Williamsa. Práve táto rola podľa kritikov ovplyvnila aj stvárnenie jej postavy v najnovšom filme Woodyho Allena.

Klasika jej svedčí

Jej klasická tvár je ako stvorená do výpravných historických filmov, vyjadrila sa, že dokonca miluje aj korzety a korzety zas milujú jej štíhlu postavu. Schopnosť pôsobiť záhadne sa pre zmenu hodí do trilerov.

Vo filme Charlotte Gray hrala agentku britských tajných služieb, v Indiana Jonesovi a Kráľovstve krištáľovej lebky zas špiónku KGB Irinu Spalkovú.

Cate Blanchett neodmieta ani dobrodružné filmy, pred tromi rokmi sme ju videli napríklad ako Lady Marion v Robinovi Hoodovi režiséra Ridleyho Scotta.

Jej prvým hollywoodskym filmom bol hororový Takmer dokonalý zločin. S Bradom Pittom si zahrala v roku 2009 v úspešnej snímke Podivný prípad Benjamina Buttona, ktorý sa metaforicky vyjadruje o téme starnutia. Jej Daisy sa v ňom musí vyrovnať s tým, že jej láska starne v opačnom smere, a teda že sa ich životy môžu pretnúť len na krátky okamih.

S rovnakým partnerom zaujala svojím minimalistickým herectvom aj v zvláštnom filme Babel, kde hrala americkú turistku zranenú pri údajnom teroristickom útoku (v skutočnosti ju trafili chlapci, ktorí skúšali dostrel pušky). V tejto hviezdnej línii čaká na ňu v roku 2014 spolupráca s Georgeom Clooneym na filme The Monuments Men.

Nezávislá

Hoci z komerčného i mediálneho hľadiska ide nesporne o prestížne filmy, nie vždy to musia byť postavy z týchto filmov, ktoré ju dostávajú na špičku svetového herectva.

Dáva prednosť britským či austrálskym režisérom pred typickými hollywoodskymi hitmakerami, ba nebojí sa ani experimentov, občas dokonca prijme úlohu aj v americkom nezávislom filme.

Dvojrolu mala napríklad v poviedkovom filme Jima Jarmuscha Káva a cigarety, spolupracovala aj s filmovým škandalistom Stevenom Soderberghom na čiernobielom filme Berlínske sprisahanie. Prvé fotografie sa už objavili aj z filmu Knight of Cups, ktorý nakrúca so špecifickým Terrenceom Malickom. Azda najbizarnejšou z jej rolí bola však postava Boba Dylana vo filme I´m not there. Skutočne len máloktorej herečke sa podarí dostať nomináciu na Oscara za rolu muža.

Nedá sa zabudnúť ani na jej opravdivo nahnevanú teroristku vo filme Nebo, ktorý nakrútil nemecký režisér Tom Tykwer na motívy scenáru poľského režiséra Krzysztofa Kieslowského. Medzi špičky jej herectva treba určite zaradiť obetavú učiteľku a vzornú manželku a matku starajúcu sa o postihnutého syna, ktorá skratovo podľahne vzťahu so študentom. Jej kolegyňu vo filme Zápisky o škandále hrala fascinujúco Judy Dench.

O rangu Cate Blanchettovej svedčí aj to, že dostala možnosť stvárniť Katharine Hepburnovú vo filme Letec režiséra Martina Scorseseho. V tejto snímke bol jej partnerom Leonardo DiCaprio hrajúci podnikateľa Hughesa. K filmu z histórie letectva mohla mať zvláštny vzťah, keďže medzi jej francúzskych predkov patril aj Louis Bleriot, ktorý ako prvý preletel kanál La Manche.

Ak sa o niekom hovorí, že je rodinný typ, zvyčajne to býva fráza. V jej životopise však nefiguruje zoznam hviezdnych milencov, nestíhajú ju ani veľké škandály, ak za ne nepovažujeme avizovanú rolu lesby vo vzťahu s Miou Wasikowskou vo filme Carol.

Cate Blanchett žije v Sydney, svojich troch synov porodila až po tridsiatke, staromódne odporúča piť citrónovú šťavu a chodiť na prechádzky. Pripúšťa, že na rodinu má dosť málo času, ale umelecká osobnosť jej šírky má na to veľmi dobré dôvody.