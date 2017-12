Devín zažije aj pieseň z Guinnessovej knihy

Headlinermi koncertu Pocta slobode budú Jennifer Rush a Dan Bárta

31. júl 2013 o 17:34 Alexander Balogh

Najväčší hit Jennifer Rush The Power of Love zaznie aj na hrade Devín v Bratislave. V sobotu 3. augusta sa tu uskutoční už 5. ročník koncertu Pocta slobode.

Jennifer Rush a Dan Bárta, americká spevácka popová diva a český interpret, ktorý preskákal v hudbe takmer všetko od tvrdého rocku cez muzikál (ale aj pop) až po džez. „Práve takáto žánrovo pestrá kombinácia headlinerov sa mi pozdáva,“ hovorí pre SME Jana Vachová, organizátorka 5. ročníka koncertu Tribute to Freedom - Pocta slobode, ktorý bude v sobotu od 18.00 h na hrade Devín.

Predskokanom bude slovenská skupina The Cellmates, bratislavské trio inšpirované americkou hudbou 50. rokov, štýlmi rock and roll a rockabilly. „Na poslednú chvíľu sme do programu zaradili aj mladú talentovanú pesničkárku Simu Martausovú, ktorá stihla už vydať prvý album Dobrý deň, to som ja,“ pridáva novinku Vachová.

Jennifer Rush.

FOTO - NIKOLAJ GREGORIEW

Rekordná Sila lásky

„Na Jennifer Rush ma fascinuje jej stále výnimočný hlasový fond, ktorý zúročuje v množstve hitov. Samozrejme, najznámejší je The Power of Love, ktorým sa navždy zapísala do histórie populárnej hudby, no rovnako sa teším na jej Destiny, Ave Maria a ďalšie,“ dodáva Vachová.

Spomínanú Silu lásky nahrala rodáčka z New Yorku v polovici 80. rokov. Jeden z najhranejších milostných songov vtedy ovládol prvé priečky hitparád na celom svete a pieseň sa ocitla aj v Guinnessovej knihe rekordov ako najpredávanejší singel sólovej speváčky v histórii britského hudobného priemyslu. Dočkala sa množstva cover verzií a do svojho repertoáru si ju zaradila napríklad aj Celine Dion, u nás ju preslávila Petra Janů pod názvom Už nejsem volná.

Jennifer Rush sa na Devíne predstaví výberom svojich hitov, ale aj novinkami z posledného albumu Now is the Hour spred troch rokov.

Dan Bárta.

FOTO - SITA

Bártove zimomriavky

„Na stretnutie s Jennifer Rush sa teší aj druhý protagonista večera Dan Bárta. Priznal, že pri Sile lásky má dodnes zimomriavky,“ hovorí PR manažérka koncertu Silvia Turnerová. Bárta, laureát viacerých cien Akadémie českej populárnej hudby, vystúpi na Devíne s kapelou Illustratosphere, s ktorou predstaví fanúšikom okrem prierezu celej tvorby aj niektoré úplne nové skladby z pripravovaného albumu.

Podujatie Pocta slobode malo svoju premiéru pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie a pádu železnej opony. Doteraz na ňom vystúpili okrem iných Jon Anderson (líder bývalej skupiny Yes), Eric Burdon & The Animals, Sinéad O’Connor, Electric Light Orchestra, Marta Kubišová, Vladimír Mišík & Etc..., Jana Kirschner, Richard Müller, Pražský výběr, Marián Varga či David Koller.