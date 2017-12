Filmové premiéry týždňa

Do našich kín prichádzajú štyri novinky: komédia so Sandrou Bullock, Woody Allen s príbehom zo San Francisca, pokračovanie Šmolkov a pozoruhodný film o živote v komunistickej NDR.

31. júl 2013 o 18:10 Miloš Ščepka

Sandra Bullock sa vracia v role agentky, Cate Blanchett prelieva slzy nad zbabraným životom, v Paríži vystrájajú Šmolkovia a po berlínskom Alexanderplatzi sa preháňajú východonemeckí skateri. Na začiatku augusta kiná ponúknu pre každého niečo: kriminálnu komédiu, komediálnu drámu Woodyho Allena, rodinný film podľa belgického komiksu a nemecký dokument.

Drsňáčky

The Heat. USA 2013. 117 minút. Scenár: Katie Dippold. Réžia: Paul Feig. Kamera: Robert Yeoman. Strih: Jay Deuby, Brent White. Hudba: Mike Andrews. Účinkujú: Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Marlon Wayans, Taran Killam, Michael Rapaport, Thomas F. Wilson a ďalší.

Sandra Bullock bude mať o rok päťdesiat. Pred dvadsiatimi rokmi uznávaná a milovaná herečka sa vracia v osvedčenom žánri kriminálnej komédie – a opäť ako špeciálna agentka. Tentoraz sa nezapája do súťaže krásy, ale pri riešení série brutálnych vrážd má spolupracovať s bostonskou policajtkou (Melissa McCarthy), ktorá je jej pravým opakom. Predlohu scenáristky seriálu MADtv Katie Dippold sfilmoval Paul Feig (Dámska jazda). Výsledkom je nenáročná no úspešná letná zábava.

Jasmínine slzy

Blue Jasmine. USA 2013. 98 minút. Scenár a réžia: Woody Allen. Kamera: Javier Aguirresarobe. Strih: Alisa Lepselter. Účinkujú: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, Michael Stuhlbarg, Peter Sarsgaard, Joy Carlin, Richard Conti a ďalší.

Štyridsiaty piaty celovečerný film v réžii Woodyho Allena vznikol na západnom pobreží USA, v San Franciscu. Tam sa k sestre Ginger (Sally Hawkins) presťahuje newyorská dáma Jasmine (Cate Blanchett), keď sa jej rozpadne manželstvo s podnikateľom Halom (Alec Baldwin). Rozmaznaná Newyorčanka si len ťažko zvyká na nový život, v ktorom nič nie je zadarmo a postupne spoznáva skutočné hodnoty. Komediálna dráma Jasmínine slzy rozpráva o tom, čo hrozí, ak ľudia zatvárajú oči pred nepríjemnou pravdou.

Šmolkovia 2

The Smurfs 2. USA 2013. 105 minút. Scenár: J. David Stem, David N. Weiss, Jay Scherick, David Ronn, Karey Kirkpatrick. Réžia: Raja Gosnell. Kamera: Phil Meheux. Strih: Sabrina Plisco. Hudba: Heitor Pereira. Účinkujú: Hank Azaria, Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Jayma Mays, Jacob Tremblay, Nancy O'Dell a ďalší.

Režisér Raja Gosnell (Sám doma 3, Agent v sukni, Scooby-Doo) nakrútil v roku 2011 kombinovaný hrano-animovaný film o príhodách naivných modrých ľudkov vo veľkom svete Šmolkovia. Diváci priniesli do kín 563,7 milióna dolárov, a tak tu máme druhú časť zamýšľanej trilógie. Čarodejník Gargamel (Hank Azaria) vytvoril zlých Šmolkom podobných človiečikov a uniesol do Paríža Šmolinku. Tatko Šmolko, Babroš, Hundroš a Čačkoš s ľudskými priateľmi Patrikom a Grace Winslowovcami (Neil Patrick Harris, Jayma Mays) sa opäť vydávajú na záchrannú misiu do nebezpečného sveta. Samozrejme, v 3D.

Toto nie je California

This Ain't California. Nemecko 2012. 90 minút. Scenár: Marten Persiel, Ira Wedel. Réžia: Marten Persiel. Kamera: Felix Leiberg. Strih: Toni Froschhammer, Maxine Goedicke, Bobby Good. Hudba: Lars Damm. Účinkujú: David Nathan, Anneke Schwabe, Bill Clinton, Žaneta Fuchsová, Kai Hillebrand, Erich Honecker, Helmut Kohl, Gerhard Schröder a ďalší.

Celovečerný debut nemeckého režiséra Martena Persiela skúma fenomén skateboardingu, ktorý v komunistickom Nemecku (NDR) zohral úlohu protestu a revolty. Nepracuje len so všeobecne dostupnými materiálmi a dobovou hudbou, ale aj so súkromnými filmami a videami, prostredníctvom ktorých sleduje osudy troch postáv od 70. rokov až po pád boľševického systému v Nemecku na jeseň roku 1989. Ponúka nám obraz iného východného Nemecka, aké sme poznali.