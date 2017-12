Vinylový zombie. Platne prežili cédečka

Predaje vinylov dosahujú najvyššie čísla od roku 1997, kým pri cédečkách klesajú.

3. aug 2013 o 0:00 Oliver Rehák

Možno ste si ich všimli už dávnejšie. V obchodoch alebo aj na koncertoch, kde sa začali predávať spolu s cédečkami, tričkami či odznakmi. A nie je to len pocit nostalgie alebo chvíľková nová móda, ale aj čoraz zaujímavejší biznis.

Keď francúzske elektronické duo Daft Punk vydalo nový album, len za prvý týždeň z neho predalo 19-tisíc kusov LP platní.

V podiele z celkového čísla 339-tisíc predaných kusov to nevyzerá až také vysoké číslo, no pre vydavateľov aj obchodníkov je to jasný signál, že vinyly sa opäť dostávajú na scénu.

Že ide o dlhodobejší trend, potvrdzujú čísla. Podľa spoločnosti Nielsen SoundScan, ktorá monitoruje trh, sa vlani iba v Amerike predalo 4,6 milióna platní, čo je 18-percentný nárast v porovnaní s rokom 2011 a na tento rok sa odhaduje celkové číslo 5,5 milióna kusov.

Britské štatistiky, ktoré zhromažďuje Official Charts Company, hovoria o 15-percentnom náraste predaja a všetky čísla ukazujú pokles záujmu o cédečká.

Hudobníci a obchodníci

Ešte zaujímavejšie je, kto tvorí skupinu zákazníkov. Nie je to totiž iba generácia, ktorá na tomto formáte vyrastala, ale prekvapivo veľa mladých ľudí.

„Keď sa pozriete na predaje skupiny ako Daft Punk, vidíte mládež zbierajúcu nahrávky rovnakým spôsobom, ako sme to kedysi robili my,“ povedal pre The New York Times šéf marketingu firmy Music Direct, ktorá vyrába gramofóny. „Keď sa ich spýtate prečo, hovoria: Cédečká? Naši rodičia počúvajú cédečká, prečo by sme to mali robiť tiež?“

Nejde len o generačnú revoltu, akustické testy, aké napríklad urobila Johns Hopkins University, ukázali, že mnohým ľuďom začína čoraz viac záležať na kvalite zvuku toho, čo počúvajú. Aj to je dôvod návratu vinylov (viac o technických rozdieloch v článku nižšie).

„Albumy na vinyloch nie sú iba pre hipsterov, aj digitálny priekopník Steve Jobs si ich púšťal, keď prišiel domov,“ píše vo svojej knihe Neil Young. „Vinyly sú kľúčovou ingredienciou, aby ste si mohli hudbu vychutnať naplno. Je to zážitok a proces - vyberiete platňu z obalu, utriete prach, položíte na tanier gramofónu a spustíte ihlu. Ozvú sa jemné zvuky a potom to príde. Všetko je tam, vyryté v drážkach platne, živý, dýchajúci zvuk,“ dodáva hudobník, ktorý je jedným z najväčších zástancov tohto média. „Každá platňa je samostatné umelecké dielo, nielen nejaká kapela či žáner zo zoznamu. Keď si raz pustíte album na platni, väčšinou naň nezabudnete. Áno, nezoberiete ho so sebou kdekoľvek, ani si ho kdekoľvek nepustíte, ale je to skutočná živá vec.“

S tým súhlasia aj ďalšie známe mená. Jack White napríklad tvrdí, že kým si nekúpite platňu, v skutočnosti album ešte nemáte, podľa Norah Jones sú platne pre ľudí, ktorí skutočne milujú hudbu a nepotrebujú ju len ako kulisu. Režisér Quentin Tarantino má doma samostatnú miestnosť, kde si púšťa svoju obrovskú zbierku platní a hľadá správne pesničky do pripravovaných filmov.

„Dobrá hudba patrí hlavne na vinyl. Najradšej za ňou chodím osobne do vybraných obchodov, ako je napríklad v Bratislave Roxy alebo Dr. Horák, kde sa cítim ako v raji. Omakám, očuchám, podebatujem, vezmem a utekám domov počúvať,“ vraví spevák Tomáš Sloboda.

Zvýšený záujem hudobníkov aj fanúšikov potvrdzuje aj obchodník a vydavateľ Pavol Maruščák: „Je tu určitá klientela zákazníkov, ktorá sa vrátila k vinylom.“

Najlepšie sa mu predávajú veľké mená, ako napríklad Nick Cave či Jack White a zaujímavý biznis robia aj dídžeji s elektronickou hudbou. Maruščák sa venuje aj domácej scéne, hoci vraví, že ide o dlhodobejšiu záležitosť. Vydal platňu Pary Menšina, na jeseň chystá výberovku Le Payaco a záujemcov láka na bonus: „Kto si kúpi LP vopred, dostane možnosť digitálneho stiahnutia albumu hneď po dokončení masteringu, takže môže nahrávku počúvať už s niekoľkotýždňovým predstihom.“

Zberateľské kúsky

Bratislavská skupina Le Payaco začala po dlhej pauze znovu fungovať a robiť aj nové pesničky. Svoj prvý singel ponúkla v zaujímavej verzii: „Po ôsmich rokoch vychádza naša novinka Kone. Je na sedempalcovom vinyle a v ultralimitovanej edícii - 15 kusov stereo mix a 15 mono mix,“ napísali, a o malú platňu sa hneď strhol záujem.

Veľkých fanúšikov majú vinylové platne aj medzi klasickými hudobníkmi. Základ kolekcie violončelistu Jozefa Luptáka tvoria ruské platne, ktoré doplnil klasikou z OPUS-u. „Milujem celý ten obrad. Človek si musí nájsť čas, k počúvaniu si sadnúť a sústrediť sa,“ vraví. Ako riaditeľ festivalu Konvergencie sa dokonca takmer sám stal vydavateľom. Keď vlani pripravili projekt koncertnej premiéry kultového albumu Zelená pošta, s hudobníkmi sa bavil o možnosti vylisovať znovu jednu zo svojich najobľúbenejších LP platní, ktorú sám od neustáleho počúvania od mladosti takmer zodral.

Práve tvorba Mariána Vargu so skupinou Collegium Musicum a albumy Deža Ursinyho by si zaslúžili kompletnú reedíciu s profesionálnym masteringom. Niekoľko pamätníkov alebo ich deti opatrujú prvé vydania, tie však často skôr plnia funkciu zberateľského kúska než funkčného nosiča, ktorý si môžete kedykoľvek pustiť.

Všetko stojí a padá na peniazoch. Výroba platní je finančne náročnejšia - kým 500 kusov LP platne stojí v priemere 2-tisíc eur, za túto cenu získate 5-tisíc CD. Logicky sú potom platne drahšie. Navyše výroba trvá dlhšie a lisovne sú dosť vyťažené. Keď chcel napríklad Peter Lipa nechať urobiť album v Gramofónových závodoch Lodenice pri Prahe, dozvedel sa, že by musel čakať niekoľko mesiacov.

Dnes však nie je problém ísť do Nemecka či do inej krajiny. Vývoj pokročil a grafickí dizajnéri už nie sú odkázaní len na obal a tradičnú čiernu farbu platne. Môžete si nechať vyrobiť čokoľvek – žltú, ružovú, priesvitnú platňu či dokonca platňu vo forme pohľadnice.

„Bol to môj sen vydať takéto médium. Mám doma nejaké staré kúsky s Karlom Gottom a objavil som v Rakúsku firmu, ktorá to vie urobiť,“ vysvetľuje vznik nezvyčajného singla Miro Gajdoš. Jeho vydavateľstvo Ajlávmjuzik, orientované na hip hop a elektronickú scénu, predalo viac vinylov ako cédečiek. Novinka, ktorá je dielom producenta Biomata, je však naozaj špeciálna záležitosť – má formát aj výzor klasickej pohľadnice. Sú na nej hory, uprostred je klasická diera a na zadnej strane klasické drážky. Položíte to na gramofón a ono to naozaj začne hrať.

Malí verzus veľkí

Takéto zberateľské kúsky vychádzajú v limitovanom náklade a sú drahšie ako bežné vinyly. Iný postoj k cene zvolil hudobník a vydavateľ Štefan Chrappa. Pri objednaní albumu jeho skupiny Čad na internetovej stránke nájdete poznámku „cena dobrovoľná“: „Dali sme ju preto, lebo to vyjadruje náš postoj - postoj solidarity. Nikomu nič nediktujeme. Ľudia nás podporia presne takým spôsobom, na aký majú alebo ako si nás vážia. Tí, čo môžu, dajú viac, a tým sa vykrýva to, keď niekto môže dať menej. Nakoniec z toho vychádza, že nahrávku môžu vlastniť všetci. Z nákladu 500 kusov zostáva už len nejakých 50.“

Mladý metalista vydáva platne preto, lebo ich považuje za kultový nosič, ktorý hudbe dáva tretí rozmer. Súhlasí s názorom, že ich počúvanie je samostatná činnosť. „Nie je to pridružený hluk k umývaniu riadov alebo vysávaniu. Vyžaduje si sto percent človeka. Platne dobre odmeriavajú životný čas. keď vyskočí ihla na konci platne, viem, že ubehlo zhruba dvadsať minút, ktoré som strávil v kvalitnej spoločnosti.“

Menší vydavatelia boli vždy pružnejší, ale na globálnom trhu sa už prebúdzajú aj najväčší hráči, ktorí začínajú chápať príležitosť. So zaujímavým nápadom sa napríklad pohráva vydavateľstvo Universal. Pripravuje The Vinyl Project, službu založenú na rovnakom princípe ako crowfundingové portály typu Kickstarter. To v praxi znamená, že vydá reedície momentálne vypredaných vinylov zo svojho archívu až vtedy, keď sa nájde dosť záujemcov ochotných zaplatiť v predstihu.

Vyzerá to reálne, keďže podobnú službu s názvom Beat Delete už prevádzkujú britská značka Ninja Tune a jej spriaznené vydavateľstvá. Keď sa do obchodov dostanú platne, napríklad od Nirvany alebo od Björk, vinylové čísla to môže len zdvihnúť ešte vyššie. Než k tomu príde, môžete zainvestovať do kúpy gramofónu. Music Direct, Audio Tuning a ďalšie spoločnosti ponúkajú rôzne modely v cenovom rozpätí od 250 do 25-tisíc eur.

Vinyl alebo CD? Oba majú svojich ortodoxných fanúšikov, aj argumenty za a proti. Zásadný rozdiel nespočíva v médiu, ale vo formáte záznamu. Platňa je analógová, CD digitálne. Zvuk je zo svojej podstaty analógový, súčasná digitálna technológia nezachytáva kompletnú zvukovú vlnu, len sa jej približuje. Pripomína to fotografickú rýchlospúšť. Digitálny záznam pre CD snímkuje analógový signál 44100-krát za sekundu, čo na prvý pohľad pôsobí dostatočne. Keď sa však pozriete, ako digitálna krivka kopíruje pôvodný zvuk, je jasné, že konverziou stráca na kvalite. „Niektoré zvuky, ktoré sa rýchlo menia, ako napríklad tón trúbky, budú znieť skreslene, pretože digitálne vzorkovanie ich nestihne zachytiť, platňa má drážku, ktorá presne zrkadlí pôvodnú zvukovú krivku,“ vysvetľuje seriál televízie Discovery Ako veci fungujú. Na druhej strane vinyly sú omnoho citlivejšie na zaobchádzanie a neexistuje pri nich ticho. „Každý drobný kúsok prachu či menší škrabanec spôsobí pri počúvaní šum alebo praskot a ten počujete, aj keď hudba neznie alebo pri tichších pasážach skladieb. Čím je platňa staršia, tým je rušivých zvukov viac. Cédečko tak nepodlieha času, keď je na ňom zaznamenané ticho, je tam aj stále.“ Riešenia čo najvernejšieho záznamu sú dva. Master Tape Records, analógový magnetofónový pás, ktorý sa používal v nahrávacích štúdiách pred nástupom digitálnej techniky a dnes sa k nemu mnohí vracajú (stačí pripomenúť nedávny film The Sound City). Audiofilské vydavateľstvá ponúkajú ručné kópie z originálnych pásov na nové, kvalita zvuku je jedna k jednej, cenový pomer, samozrejme, niekoľkonásobne vyšší – master tape stojí od 150 do 500 eur a musíte si pripraviť ďalšiu veľkú investíciu do prehrávača. Druhou možnosťou je formát DVD audio. Ten vlastne zlepšuje kvalitu vzorkovania digitálneho záznamu. Oproti spomínaným 44,1 kHz pri tradičnom CD pracuje až na frekvencii 192 kHz, čo znamená oveľa väčšiu presnosť zachytenia pôvodného signálu a ďalšou výhodou je aj vyššia kapacita. Aj tu však potrebujete špeciálne prehrávače. Tie tradičné pracujú s maximálnou frekvenciou 96 kHz, čo je len polovica z toho, aby ste si mohli vychutnať DVD audio naplno. Oliver Rehák