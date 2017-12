Modrá nie je dobrá, ale vynáša

Ani početný tím scenáristov sa nezmohol na pôvodný príbeh či originálny humor

4. aug 2013 o 16:04 Miloš Ščepka

RECENZIA / FILM

Pokračovanie Šmolkov nemá s kumštom nič spoločné, ale producentom spoľahlivo zaručí vysoké tržby.

Ak by si zlý čarodejník Gargamel našiel čas na návštevu filmu Ja, zloduch 2, vedel by, že míňať sily na výrobu zlých verzií malých milých bytostí nie je cesta k víťazstvu a vyvaroval by sa nepríjemného prekvapenia. Lenže my na rozdiel od neho sme Ja, zloduch 2 videli, takže prekvapenie sa nekoná.

Oslava priemernosti

Bývalý šofér Raja Gosnell je ako režisér známy rutinér. Filmy Sám doma 3, Agent v sukni a Scooby-Doo hovoria za všetko. Preto najväčším prekvapením hrano-animovaných celovečerných Šmolkov v roku 2011 bolo, že producenti zverili ich réžiu práve jemu. Podobne ako v prípade kombinovanej série Alvin a Chipmunkovia ani diváci Šmolkov však netúžia po originalite, novátorstve či, nedajbože, myšlienkach.

Chcú jednoduchú priamočiaru zábavu, ktorá nijako nezaťaží intelekt. Dostávajú jej opäť plné priehrštia – a sú spokojní.

Šmolkovia síce majú belgické korene, no svetovú popularitu im priniesol až americký televízny kreslený seriál z roku 1981. Za štyri desaťročia zabával celé generácie detských divákov, ktorí sú dnes dospelí a v televízii by infantilné gýčovito sladké rozprávky o belasých piadimužíkoch nepozerali ani náhodou, ale zato do kina – a najmä na 3D! – radi zoberú svoje deti.

Kvalitnú digitálnu animáciu filmu nemožno uprieť a Paríž je presne taký pohľadnicový, ako si ho bežní Američania predstavujú.

FOTO – ITA FILM

O otčimoch a synoch

Gargamel vo svete ľudí síce žne úspechy ako svetoznámy iluzionista, no stále túži po šmolkoch, a najmä ich zázračnej esencii. Aby ju dostal, stvorí párik zlých trpaslíkov Wexy a Hackusa, ktorí unesú Šmolinku. Na jej záchranu sa do nášho sveta vyberú tatko Šmolko, Babroš, Hundroš a Čačkoš s ľudskými priateľmi Patrikom a Grace Winslowými.

Pod príbeh, ktorý nijako nevybočuje zo štandardu televíznych dvadsaťminútoviek, sa podpísalo päť scenáristov. Bohužiaľ, usilovali sa osloviť aj starších divákov a nenáročnú veselú rozprávku preťažili zbytočným a pre deti nepochopiteľným motívom komplikovaného vzťahu Patricka Winslowa s jeho otčimom Victorom. Ani odvolávky na Audrey Hepburn, jej filmy a roly tento typ publika neoslovia. Postava Patrickovho malého syna je úplne zbytočná.

Najsympatickejšie vyznievajú zlí trpaslíci. A to, čo malo byť veselá tradične gradovaná pestrofarebná akcia, je ťažkopádne, utárané, pridlhé. Chvíľami nudí deti i dospelých.

Zlý film, dobrý tovar

Herecké výkony sú stráviteľné, digitálna animácia kvalitná, Paríž presne taký pohľadnicový, ako si ho bežní Američania predstavujú, reklám na japonskú spotrebnú elektroniku nie je menej ako v prvom filme, ale aspoň nie sú také dotieravé.

Počuť v role Šmolinky Katy Perry a ako temnú Wexy Christinu Ricci by mohlo byť zaujímavé, no u nás sa film premieta so slovenským dabingom. Hlasy sú zvolené s ohľadom na televízny seriál a dobre.

Zato ťarbavý preklad hýri výrazmi, ktoré nielen dnešným deťom znejú neadekvátne, archaicky a cudzo. Už len ten nápad – preložiť pomenovanie zlých trpaslíkov Naughties ako ,,Lapaji“!

Režisér nedokáže vymyslieť nič svojrázne a problém má aj s aranžovaním akčných scén, mnohopočetný scenáristický tím sa nezmôže na pôvodný príbeh ani na originálny humor, film nedrží pohromade.

Producenti však dobre vedia, že hoci aj americké recenzie sú zdrvujúce, Šmolkovia 2, ale aj 3, 4, 5 a ďalší majú slušné tržby isté. O tento tovar skrátka je na trhu stály záujem. S kumštom to nemá spoločného nič.