Originálny punk z Toronta

V bratislavskom Ateliéri Babylon dnes koncertuje kanadská skupina Fucked Up, ktorej albumy získali veľké uznanie.

5. aug 2013 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

Basgitaristka v okuliaroch, zavalitý holohlavý spevák s bradou, ostatní so slušivými účesmi a oblečením. Podľa promo fotografií asi väčšinu ľudí zarazí, prečo si táto partia muzikantov dala názov Fucked Up. A kto ich doteraz nepočul, bude prekvapený asi ešte viac.

Nazvať to punk je dosť zjednodušujúce škatuľkovanie. To, čo títo Kanaďania hrajú, je totiž žánrovo oveľa pestrejšie. Vydávajú na renomovanej značke Matador Records, ktorá zastupuje mená ako Lou Reed či Sonic Youth a medzi ich skalných priaznivcov sa okrem punkrockerov Dead Kennedys radí aj popová speváčka Nelly Furtado, ktorá hosťuje v skladbe David Christmas.

Mnohí kritici a recenzenti vyzdvihujú ich inovatívny prístup k tradičnému žánru: „Fucked Up zhustili 40 rokov rockovej hudby a odeli ho do hardcorového šatu,“ napísal napríklad o aktuálnom albume David Comes To Life magazín Spin a vyhlásil ho za najlepšiu nahrávku roka 2011.

Za predchádzajúcu nahrávku The Chemistry of Common Life (2008) zase kapela získala ešte prestížnejšie ocenenie – Polaris Music Prize. Je to kanadská verzia britskej Mercury Music Prize, kde nerozhodujú žánre, ani predaje albumov, ale originalita hudby.

S navonok uhladeným výzorom kontrastujú vystúpenia tejto partie z Toronta, ktoré majú povesť veľkej šou. Či je to naozaj pravda, môžete sa presvedčiť sami dnes večer v bratislavskom Ateliéri Babylon. Začiatok koncertu je o 20.00 h.