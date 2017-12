Nové knihy

4. aug 2013 o 17:18 Alexander Balogh, (ba)

Dina Rubina: Dvojité priezvisko

Premedia

Hoci tejto rusko–izraelskej spisovateľke vyšlo vyše štyridsať kníh, najznámejšia je práve táto zbierka štyroch poviedok. Kým tri kratšie sa odohrávajú v Izraeli, titulnú zasadila autorka do Ruska. Manželskému páru sa narodí dlhoočakávané dieťa, no otcom je niekto iný. V krehkom, no dramatickom príbehu žena rozhodne, že dieťa sa dozvie pravdu až vtedy, keď jeden z mužov zomrie.

Nicolaos D. Kanellos: Posledné varovanie

Dixit

Podtitul knihy znie Reč prvá: Spartakova odpoveď. Autor v úvode píše, že svet a jeho lídri v posledných desaťročiach nedodržiavajú pravidlá politickej morálky. „Naopak, zmysel svojho pôsobenia nachádzajú v používaní nekalých praktík. Obávam sa, že Spartakova odpoveď je neodvratná.“ Kanellos bol v rokoch 2008 až 2013 gréckym veľvyslancom na Slovensku.

T. Pavlíček, M. Wögerbauer, P. Píša: Nebezpečná literatura?

Host

Antológia z myšlienok o literárnej cenzúre je zostavená z teoretických a historických štúdií z rôznych jazykových oblastí (nemecká, anglická, francúzska, poľská, ruská). Cieľom je zachytiť podstatnú premenu, ktorou skúmanie fenoménu cenzúry v prostredí humanitných a sociálnych vied v posledných desaťročiach prešlo.

Margita Figuli: Tri gaštanové kone

Ikar

Dramatický i romantický príbeh lásky Petra a Magdalény vznikol v roku 1940 a bol vyhlásený za dekadentné dielo, ktoré nemá čo hľadať v slovenskej literatúre. Autorka ho prepracovala, no teraz vychádza v pôvodnej podobe ako prvý zväzok edície našej klasiky Zlatým písmom. Nie každý vie, že tento román je najčítanejším dielom slovenskej literatúry.