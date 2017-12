Pozvánky

Hot 8 Brass Band v klube aj v meste, Mila Haugová a Longital, Marek Dusil Blend v Kafe Scherz, Ostrov v Letnom kine SNG, Polslovo

6. aug 2013 o 0:00 (kul)

Hot 8 Brass Band v klube aj v meste

Teleport do New Orleansu sľubuje dnešný večer v bratislavskom Nu Spirit Clube. Postará sa o to americké zoskupenie Hot 8 Brass Band, ktoré mieša funk a džez s tradičným poňatím černošských ansámblov dychových nástrojov. Kapela odohrá aj „zahrievací“ koncert v uliciach mesta, o 18.00 h.

Mila Haugová a Longital

Dnes o 19.00 h v Zichyho paláci v Bratislave spisovateľka Mila Haugová predstaví svoju knihu Tvrdé drevo detstva. Hudobným hosťom večera je Longital.

Marek Dusil Blend v Kafe Scherz

Pražské akustické kvarteto okolo pesničkára a gitaristu Mareka Dusila predstaví svoje piesne ovplyvnené folkom i rockom dnes o 20.12 h v bratislavskej Kafe Scherz na Partizánskej ulici.

Ostrov v Letnom kine SNG

Letné kino v Slovenskej národnej galérii uvádza dnes o 20.45 h švédsko–bulharský film Ostrov režiséra Kamena Kaleva.

Polslovo

Zajtra o 17.00 h predstaví Dušan Junek vo svojom autorskom večeri Polslovo v Poľskom inštitúte v Bratislave výtvarníka Dušana Nágela, hudobným hosťom je Daniel Hevier.