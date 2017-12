Grape staví na nové mená

Festival, ktorý bude cez víkend na piešťanskom letisku opäť ponúkne program najmä pre mladú generáciu, ktorá má rada indierock, elektronickú hudbu a zdravú stravu.

6. aug 2013 o 18:10 Michal Durdovanský

Americká kapela The Drums patrí medzi nádejné mená súčasnej scény. V sobotu ju čaká slovenská premiéra.(Zdroj: GRAPE)

Organizátori festivalu, ktorý bude cez víkend na piešťanskom letisku opäť ponúknu program najmä pre mladú generáciu a dvanásť zahraničných premiér.

Tohtoročný Grape bude pestrý, cez víkend Piešťanské letisko ožije hudbou a kultúrou. Na návštevníkov čaká šesťdesiat vystupujúcich, z toho dvanásť zahraničných mien. Indierockovú a elektronickú scénu mala pôvodne doplniť na úvod Zóna A, no kvôli úmrtiu v rodine ju nahradí trio Chiki liki tu–a.

Ľudia sa môžu tešiť aj na vystúpenia na ministage, kde hrávajú väčšie aj menšie mená na festivale druhýkrát a akusticky. Niektorí vystupujúci sa na toto pódium už vopred pýtali, vraví jeden z organizátorov festivalu Ján Trstenský. Novinkou bude krčma, kde bude vystupovať krčmová kapela. Do stánkov s občerstvením sa organizátori snažili zohnať najmä lokálnych predajcov, sľubujú zdravé a čerstvé potraviny.

Stavili na nové mená

Kým po minulé ročníky boli hlavnými lákadlami okrem iných hlavne zabehané mená známe najmä zo začiatku nového tisícročia (Morcheeba, Röyksopp), organizátori tento rok stavili na neopozeraných a mladých zahraničných interpretov, ktorí do jedného na Slovensku vystúpia premiérovo.

Sú nimi napríklad britské producentské duo Nero, ktoré spolu so speváčkou Alanou Watsonovou predvedie svoj set pozostávajúci okrem iného z moderného tanečného dubstepu a energického drum’n’bassu.

Indie scénu zastupujú napríklad The Drums, zasnenú príchuť post-rocku prinesú The Big Pink a The Joy Formidable zase priamočiarejšie poňatie britských gitaroviek.

Gro tvoria domáci

„Opäť sme sa opreli z väčšej časti o slovenskú a českú scénu,“ dopĺňa Trstenský. Vystúpia napríklad Vec, Para, Korben Dallas alebo nádejná mladá kapela Walter Schnitzelsson. Poslední menovaní začínali ako duo a práve na Grejpe zaujali energickým vystúpením, ktorému nechýbali vtip a improvizácia, keď si gitarista sadol za bicie a bubeník chytil do rúk gitaru. Dnes už hrávajú ako trio.

Grape bude tento víkend na piešťanskom letisku, lístky sa dajú zohnať za 39 eur na oba dni alebo za 36 iba na sobotu, na mieste budú o pár eur drahšie.