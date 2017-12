Filmové premiéry

Do našich kín prichádzajú tieto štyri americké novinky: Pot a krv, Elysium, Lovelace: Pravdivá spoveď kráľovnej porna a Pot a krv.

7. aug 2013 o 16:18 Miloš Ščepka

Ako na to (USA 2013)

The To Do List. 104 minút. Scenár a réžia: Maggie Carey. Kamera: Doug Emmett. Strih: Paul Frank. Hudba: Raney Shockne. Účinkujú: Aubrey Plaza, Johnny Simmons, Rachel Bilson, Christopher Mintz-Plasse, Mae Whitman, Bill Hader, Alia Shawkat, Andy Samberg, Clark Gregg, Connie Britton, Donald Glover, Scott Porter a ďalší.

Celovečerný režijný debut scenáristky televíznych seriálov Maggie Carey je nízkorozpočtová tínedžerská romantická komédia. Odohráva sa pred 20 rokmi. Tridsaťročná herečka Aubrey Plaza (Scott Pilgrim proti celému svetu) hrá tínedžerku Brandy Clark, ktorá sa chce ešte pred nástupom na vysokú školu zbaviť panenstva a iných predsudkov. Zostaví si celý zoznam vecí, ktoré musí stihnúť, kým sa na jeseň presťahuje na internát. Aj ostatných dorastencov hrajú oveľa starší herci, vraj aby bolo veselo. Film nevyvolal nadšené reakcie divákov ani kritikov, ale možno to na Slovensku bude inak.

Elysium (USA 2013)

Elysium. 109 minút. Scenár a réžia: Neill Blomkamp. Kamera: Trent Opaloch. Strih: Julian Clarke, Lee Smith. Hudba: Ryan Amon. Účinkujú: Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner, Alice Braga, Diego Luna, Michael Shanks, Carly Pope, Talisa Soto, Sharlto Copley, Wagner Moura, Faran Tahir, Ona Grauer, Terry Chen, Jose Pablo Cantillo, Claude Duhamel a ďalší.

Po celosvetovom úspechu sci-fi drámy District 9 nakrútil juhoafrický scenárista a režisér Neill Blomkamp akčný sci-fi thriller v hollywoodskej produkcii s rozpočtom okolo 100 miliónov dolárov. V roku 2159 žijú boháči na obežnej dráhe Zeme v prepychu a bezpečí, bez otravnej spoločnosti bedárov. Tým zostala Zem, zdevastovaná a pochmúrna planéta. Na vesmírnej stanici Elysium tajomníčka Delacourtová (Jodie Foster) urobí všetko pre to, aby zachovala status quo. Pozemšťania, vrátane Maxa (Matt Damon), sa zasa všemožne usilujú podmaniť si kozmický raj.

Lovelace: Pravdivá spoveď kráľovnej porna (USA 2013)

Lovelace. 92 minút. Scenár: Andy Bellin. Réžia: Rob Epstein, Jeffrey Friedman. Kamera: Eric Alan Edwards. Strih: Robert Dalva, Matt Landon. Hudba: Stephen Trask. Účinkujú: Amanda Seyfried, James Franco, Sarah Jessica Parker, Juno Temple, Wes Bentley, Sharon Stone, Hank Azaria, Peter Sarsgaard, Chloë Sevigny, Eric Roberts, Adam Brody, Robert Patrick, , Bobby Cannavale a ďalší.

V roku 1972 sa do bežných kín v USA dostal pornografický film Hlboké hrdlo (Deep Throat). Niektorí tejto udalosti pripisujú radikálny vplyv na filmový priemysel a celú americkú spoločnosť. Pornofilm nakrútený za 6 dní s rozpočtom 25 000 dolárov zarobil viac než šesť miliónov. Tejto významnej udalosti sa venuje hviezdne obsadená životopisná snímka dvojice režisérov Rob Epstein - Jeffrey Friedman. Zobrazuje zrod pornohviezdy Lindy Lovelace. Naivné dievča z dobrej kresťanskej rodiny sa nechá úplne opantať charizmatickým Chuckom Traynerom, ktorý sa po odhalení jej „neskutočného talentu na orálny sex“ stane jej manželom, manažérom aj pasákom.

Pot a krv (USA 2013)

Pain & Gain. 129 minút. Scenár: Christopher Markus, Stephen McFeely. Réžia: Michael Bay. Kamera: Ben Seresin. Strih: Tom Muldoon, Joel Negron. Hudba: Steve Jablonsky. Účinkujú: Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Ed Harris, Rebel Wilson, Tony Shalhoub, Anthony Mackie, Rob Corddry, Tony Plana, Bar Paly, Jeff Chase, Ken Jeong, Peter Stormare, Keili Lefkovitz, Michael Rispoli a ďalší.

Reportér Pete Collins uverejnil v roku 1999 v Miami New Times sériu článkov o tréneroch z posilňovní, ktorí sa dopustili viacerých únosov, vydierania, mučenia i vrážd. Reportáže neskôr prepracoval do knižnej podoby pod názvom Pain & Gain: This is a True Story. Režisér Michael Bay (Armageddon, Pearl Harbor, Transformers) podľa prípadu nakrútil s rozpočtom 26 miliónov kriminálnu komédiu s Markom Wahlbergom, Anthonym Mackiem a Dwayne Johnson v hlavných úlohách steroidmi osprostených ťuťmákov, ktorí aj jednoduchý plán dokážu premeniť na sériu katastrof.