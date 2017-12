Prídu Komáre aj Robert Roth

Skupina O.B.D. oslávi výročie trojhodinovým koncertom a tromi nahrávkami

8. aug 2013 o 0:00 Oliver Rehák

Dvadsať muzikantov na pódiu uvidíte skôr na festivale než na koncerte. Ten, ktorý bude dnes večer v bratislavskom MMC klube bude špeciálny aj z iných dôvodov. Skupina O.B.D. oslavuje dvadsať rokov s viacerými hosťami, krstom výberového albumu aj s novými pesničkami.

Skupina O.B.D. sa vynorila na scéne v roku 1993. Upozornila na seba hneď prvými nahrávkami – muzikanti vedeli hrať a pesničky Komáre, Džadžuli džá, Zmoknutý vták sa vďaka chytľavým refrénom stali okamžite hitovkami.

Rozbehnutá partia krátko za sebou vydala tri albumy, získala rôzne ceny, no po turné v roku 1998, na ktorom odohrala 21 koncertov, sa rozpadla. Časť členov dala dokopy elektronický projekt Happy Melon, spevák a textár Roman „Galo“ Galvánek si založil vlastnú skupinu Divná zostava, kde hral na bicie Ďuro Černý.

Prvý comeback sa udial v roku 2006, ale po albume sa opäť odmlčala. Značka O.B.D. sa vynorila predvlani, keď štyria členovia dali dokopy „unplugged“ verziu a začali pravidelne koncertovať. Dnes večer to však v bratislavskom klube MMC bude vyzerať a znieť úplne inak.

Straty a prekvapenia

„Je to vlastne minifestival, budú tam všetci pôvodní aj súčasní členovia našej kapely. Gitarista Dušan Hrdlík prišiel špeciálne preto z Írska. Pozvali sme si aj kamarátov zo spriatelených skupín Le Payaco, Davová Psychóza, Para či Whiskyho,“ vraví Roman Galvánek. „Celé to bude trvať tri hodiny a odmoderuje to Robo Roth, ktorý nás dobre pozná, takže si pripravil rôzne historky a divadelné vstupy. Okrem toho ešte zaspieva dve pesničky od The Rolling Stones a jednu našu.“

Muzikanti sa budú na pódiu striedať v krátkych blokoch. Dať dokopy toľko ľudí uprostred leta nebolo jednoduché, ani všetko nevyšlo podľa plánov. Niektorí, ako napríklad Whisky či Hex, museli odriecť pre iné akcie a dovolenky, ale napríklad bubeníka Le Payaco Juraja Vitéza zastúpi Martin Valihora a možno príde aj dnešný oslávenec Oskar Rózsa.

„Máme povolené straty, ale budú aj prekvapenia. Sám som zvedavý, ako to celé dopadne a kto všetko sa objaví na pódiu.“

Osemčlenná kapela neplánuje prekvapiť žiadnymi radikálnymi úpravami svojich starých pesničiek: „Už ich máme tak v rukách, že sa hráme len s detailami, buď sa skladba predĺži o sólo, alebo sa v nej viackrát otočí refrén. Žiadne výtržnosti do rockovej hudby!“ smeje sa spevák.

Nebude sa len spomínať

O.B.D. v roku 1993 začínali spoločnou demokazetou so skupinou Hogo pogo, kde mali štyri pesničky a rovno ju nazvali Best of. Skutočná „bestofka“ sa objaví až dnes, súčasťou koncertu bude aj krst čerstvého výberového albumu.

No nebude sa len spomínať. „Ako bonusy sme tam prihodili dve nové pesničky a na jeseň chceme vydať nový album. Pesničky už sú vymyslené, treba ich už len docvičiť a nahrať,“ hovorí Roman Galvánek.

A kapela, ktorá svoju poslednú nahrávku urobila pred siedmimi rokmi, chce dlhú pauzu fanúšikom vynahradiť ešte aj DVD so záznamom narodeninového koncertu. Záznam sa bude robiť na šesť kamier a zostrihaná verzia by mala vyjsť do Vianoc.

Oficiálny začiatok dnešného večera v bratislavskom MMC je o 19.00 h, hrať sa začne o hodinu neskôr.