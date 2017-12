Mix

Nakrútia film podľa románu The Good House, Hoffman úspešne bojuje s rakovinou, Anonymous na Cinematiku

7. aug 2013 o 16:53 (sita)

Meryl Streep a Robert De Niro si zahrajú v adaptácii románu The Good House. Streepová v snímke stvárni realitnú agentku - alkoholičku, ktorá sa zamiluje do svojho úprimného priateľa (De Niro). Scenár adaptácie inšpirovanej románom americkej autorky Ann Learyovej napíše držiteľ Pulitzerovej ceny Michael Cunningham.

Dustin Hoffman sa úspešne vyliečil z rakoviny. Pre magazín People to prezradila jeho hovorkyňa Jodi Gottlieb,no odmietla špecifikovať, o aký typ rakoviny šlo. „Lekári to zachytili v počiatočnom štádiu a chirurgicky to odstránili. Dustin sa cíti skvele a je v dobrom zdravotnom stave,“ uviedla Gottliebová s tým, že 75-ročný herec podstúpi ešte preventívnu liečbu na minimalizovanie rizika návratu ochorenia.

Festival Cinematik predstaví aj dokument o hnutí Anonymous. Snímku My sme légia: Príbeh hacktivistov (2012) režiséra Briana Knappenbergera premietnu v rámci sekcie Dokma. Režisér sa rozprával s viacerými členmi spomínaného hnutia aj s novinármi či odborníkmi a ukazuje tak, akú podobu môže mať občianska neposlušnosť v digitálnej ére. Film opisuje vznik novej kultúry angažovaných hackerov, ktorí bojujú za slobodu slova a súkromie. Cinematik sa bude konať od 6. do 12. septembra v Piešťanoch.