Punk, blues a Apači? Na českom Woodstocku je možné všetko

6. aug 2013 o 0:00 Jozef Brezovský

Tohtoročný festival v severočeskom Trutnove sa bude konať v presne rovnakom termíne ako jeho legendárny americký predchodca Woodstock pred 44 rokmi, teda 15. – 18. augusta v areáli na Bojišti. Na niekoľkých pódiách sa predstaví viac než 80 interpretov mnohých hudobných štýlov. Festival, venovaný obetiam násilného povojnového odsunu, príde pozdraviť aj Winnetou so svojou sestrou Nšo-Či.

Tak ako po iné roky, tak aj tento rok sa účastníci najstaršieho českého rockového festivalu môžu tešiť na mimoriadne pestrú zmes kapiel a pesničkárov. Usporiadateľom sa do Trutnova podarilo prilákať legendárneho britského bluesmana Johna Mayalla, ktorý v októbri oslávi neuveriteľných 80 rokov.

Má za sebou 50 rokov na pódiu a viac ako 50 vydaných albumov. Ako svoj hudobný vzor ho uvádzajú také osobnosti ako Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green, John McVie, Mick Fleetwood či Mick Taylor. V roku 2005 bol vyznamenaný Rádom britského impéria. Napriek veku je John Mayall stále plný energie a jeho koncert bude určite obrovským zážitkom.

video //www.youtube.com/embed/kzk0g36MFeo

Medzi legendy pokojne môžeme zaradiť aj ďalšieho zástupcu Veľkej Británie – kapelu Toy Dolls, ktorá srdcia punkáčov zahrieva už viac ako 30 rokov. Toy Dolls vznikli v roku 1979 pôvodne ako kvarteto, ale ustálili sa na triu. Hlavným spevákom sa stal Michael „Olga“ Algar, ktorý je v súčasnosti jediným členom kapely z pôvodnej zostavy.

Aj keď je s punk rockom spojená skôr agresívnejšia hudba a texty, Toy Dolls prišli so zmyslom pre humor a úsmevnými textami. Na Vianoce v roku 1982 sa ich punková verzia klasického detského hitu „Nellie the Elephant“ stala v Anglicku hitom No.1. Posledný štúdiový album Toy Dolls vyšiel v roku 2012 pod názvom „The album after the last one“.

video //www.youtube.com/embed/9m7tPikH0UA

Ďalšou punkovou legendou tohtoročného trutnovského stretnutia bude Marky Ramone, vlastným menom Marc Steven Bell, ktorý získal svoje hudobné meno v kapele Ramones. Marky v nej pôsobil vyše pätnásť rokov od roku 1978 až do jej rozpadu v roku 1996 (mal štvorročnú pauzu), je jednou z kľúčových postáv tejto legendárnej kapely a dá sa povedať, že jej posledným žijúcim členom.

V roku 2001 bol Marky spolu so svojimi bývalými kolegami z Ramones – Johnnym, Dee Deem a Tommym uvedený do Rock'n'rollovej siene slávy. V tom istom roku im Bono z U2 odovzdal cenu MTV za celoživotné zásluhy v hudbe. V roku 2011 dostali Ramones aj Grammy za celoživotné dielo. V súčasnosti Marky Ramone koncertuje s kapelou Marky Ramone's Blitzkrieg.

video //www.youtube.com/embed/eEOZA2k3Plw

Český Woodstock predstaví i ďalšie známe mená, na ktorých vystúpenia sa oplatí zájsť. Punkovú scénu obohatí kapela The Damned, ktorá vznikla v Londýne roku 1976 a je považovaná za zakladateľa žánru zvaného gothic rock. Svojim osobitým poňatím sa odlišovala od väčšiny punkových skupín. Do svojej hudby zakomponovali mnoho vplyvov vrátane garage rocku, psycheledického rocku ale tiež kabaretu.

Na Bojišti zaznie aj reggae v jeho najrýdzejšej podobe – od syna slávneho otca Boba Marleya Juliana, ktorý je nielen hlasom vernou kópiou svojho otca. Aj keď Julian nadväzuje na dedičstvo svojho otca, jeho reggae znie osobite, má svoj štýl i podobu. Tretí a zatiaľ posledný album Juliana Marleyho Awake z roku 2009 bol nominovaný na cenu Grammy v kategórii najlepší reggae album.

Pod Krkonošami sa predstaví i európska predstaviteľka world music a brušná tanečnica Natacha Atlas. Tvrdými rytmy zase Český Woodstock obohatí nádejná mladá kapela britské hardcoreovej scény Palm Reader.

video //www.youtube.com/embed/4uMIdBmeeXM

Svoje zastúpenie bude mať tradične i Slovensko. Chýbať nebude ska-punková kapela Smola a Hrušky, ktorá v Trutnove hráva pravidelne. Trutnovské publikum si bude môcť vychutnať i kapely Iné Kafe, ZVA 12-28, Plastic Swans či pesničkárku Zuzanu Homolovú.

Samozrejme, chýbať nebudú desiatky českých interpretov, z ktorých sa už za dlhé roky účinkovania stali legendy. A podkrkonošský festivalový areál príde pozdraviť i spomínaný Winnetou, teda Pierre Brice, so svojou filmovou sestrou Mariou Versini, ktorá v kultovej indiánke stvárnila Nšo-či.