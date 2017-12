Matt Damon: Ten, čo sklamal Obamu

Herecká kariéra Matta Damona bola zatiaľ bezchybná. Nemalo by jej uškodiť ani to, že sa teraz ukáže v bikinách.

7. aug 2013 o 19:31 Kristína Kúdelová

Stalo sa to vo filme Liberace!, s ktorým nedávno vstúpil aj do našich kín.

V Hollywoode ešte nedospeli do štádia, žeby sa producenti nebáli, ako budú v kinách zarábať filmy o homosexuáloch, ani do stavu, žeby sa herci nemuseli obávať, ako si ich po takých úlohách diváci zaradia.

Ale dobrodružné a tvrdohlavé povahy sa ešte nevytratili, a preto dnes máme v kinách film Liberace!

Keď režiséra Stevena Soderbergha všetky veľké hollywoodske štúdiá s týmto scenárom vyhodili, zašiel za vedením HBO a tam mu povedali áno. HBO sa filmu o láske medzi dvoma mužmi (jeden je slávny, extravagantný klavirista, druhý naivný mladý muž, ktorý vyrastal bez vlastných rodičov) nebálo, najmä keď vedelo, že ich budú hrať - a ochotne - Michael Douglas a Matt Damon.

Obaja na to mali dôvody. Douglas dostal prvú ponuku odvtedy, čo vážne ochorel a musel sa zotavovať. A Damon zas dávno nečítal taký dobrý scenár.

„S takým projektom som sa ešte nestretol,“ hovoril v máji na premiére filmu v Cannes. „Bolo to napísané ozaj nádherne, a to hovorím s istou závisťou, pretože aj ja som scenárista.“

FOTO - outnow.ch

Vedel, ako si skráti čakanie

My tu síce píšeme o Mattovi Damonovi ako o hereckej hviezde, ale on je naozaj aj scenáristom. Dokonca má za túto profesiu aj jedného Oscara - ako herec ho zatiaľ nedostal. K písaniu sa dostal ešte na vysokej škole (narodil sa v Cambridge a na Harvarde študoval angličtinu), vraj preto, lebo pochopil, že čakanie na dobrú filmovú úlohu si skráti tým, ak si ju sám napíše.

So svojím najlepším kamarátom Benom Affleckom vymysleli v roku 1997 príbeh o chlapcovi, ktorý má geniálny mozog, no potrebuje pomoc psychiatra, aby mohol normálne spoločensky žiť.

Vydržali náročný boj s hollywoodskymi štúdiami, ktoré sa ich chceli zbaviť, nechať si len dobrý scenár a herecké úlohy rozdať Bradovi Pittovi a Leonardovi DiCapriovi. Presadili seba aj svoje predstavy a mali šťastie, že nakoniec dostali za režiséra Gusa van Santa. Dúfali, že tento viac-menej nezávislý film naštartuje ich veľkú kariéru.

Sny sa splnili, racionálny úsudok zostal

Ben Affleck sa trochu prepočítal - aj on síce dostal za scenár k filmu Dobrý Will Hunting Oscara, ale potom na neho skočili bulvárne médiá. Podrobne rozoberali vzťah, ktorý mal so speváčkou Jennifer Lopezovou, no pre divákov nebol až taký zaujímavý. Matt Damon mal väčšie šťastie.

Čoskoro sa mu splnil sen, že bude nakrúcať filmy so Scorsesem (Na druhej strane), s De Nirom (Kauza CIA), s Eastwoodom (Invictus). S oscarovým režisérom Stevenom Soderberghom nakrútil populárnu sériu o Dannym Oceanovi a popri tom nezabudol ani na Gusa van Santa a nebál sa prijať úlohu v jeho meditatívnom a tajomnom filme Gerry.

Najväčší divácky úspech mu zrejme priniesla trilógia o agentovi Jasonovi Bournovi (bola to odpoveď štúdia Universal na Jamesa Bonda z MGM), ale keď sa nedávno chystal štvrtý diel a on mal na nakrúcanie málo času, racionálne zvážil, že by jeho rozlietanosť filmu neprospela. A obľúbenej úlohy sa vzdal.

Politiku komentuje

Keď sa v roku 2008 Sarah Palinová uchádzala o kandidatúru na prezidenta Spojených štátov, na Youtube sa rozšírilo video, kde o nej Matt Damon hovoril: „Toto je veľmi nevydarená disneyovka.“ Vtedy sa čudoval, prečo si jedna jeho veta získala toľko pozornosti. No lenže, v Hollywoode patrí medzi tých hercov, čo politiku radi komentujú, občiansky sa angažujú a ešte aj majú šťastie, že ich pritom ľudia sledujú a počúvajú.

Vo februári prišiel na festival Berlinale predstaviť film Promised land (opäť ho nakrútil s Gusom van Santom) a hovoril, že vlastne nevedomky sfilmovali album Wrecking Ball od Brucea Springsteena (Damon je jeho veľký fanúšik). Obe diela sú výzvou, aby sa ľudia nenechali klamať a boli sami zodpovední za to, ako sa im v Spojených štátoch amerických bude žiť.

V tom roku 2008 Damon podporoval kandidáta Obamu. Pred poslednými voľbami už bol rezervovanejší a prezident sa o tom aj dozvedel. „Počul som, že som sklamal Matta Damona,“ hovoril neskôr Obama na verejnom stretnutí s novinármi. „Nuž, ja som zas videl jeho film Správcovia osudu a...“ A Damon ochotne uznal, že to bolo vtipné.

Toto nemôžete nevidieť

Časopis The Hollywood reporter nedávno písal, že Matt Damon a Ben Affleck znovu spolu chystajú film. Damon bude hrať známeho bostonského gangstra Whiteyho Bulgera, Affleck bude režírovať. To už pre nikoho nie je nová správa, že Affleck je režisérom - toto šťastné rozhodnutie mu aj konečne prinieslo úspech. Jeho film Argo (tiež politický, mimochodom), získal vo februári Oscara v hlavnej kategórii.

Takže na Oscary Matt Damon prehráva so svojím najlepším kamarátom 1:2. S filmom Liberace! ho nedobehne, hoci málokde hral tak dobre ako tu. Pretože toto je televízny film a v USA sa do kín dostane len výnimočne. Podmienku na oscarovú nomináciu teda zrejme nesplní.

Aká smola. Konzervatívnych akademikov by Damon aspoň rozrušil netradičným oblečením - pretože vo filme Liberace! sú scény, kde sa pohybuje v bikinách. Napríklad v tej, keď si líha do postele k Michaelovi Douglasovi.

Samozrejme, aj on s tým mal mierny problém. Ale na tlačovej konferencii v Cannes sa už smial. „Pýtal som sa Stevena: Čo keď mi spadne župan a zase bude vidno moje bikini? On sa na mňa dlho bez slova díval a potom povedal: Už viem, kde postavím kameru! Môj zadok je v tom zábere veľmi veľký, našťastie, je v tej chvíli zaostrené na Michaela. Všetkých členov štábu som vtedy vyzýval: Nech sa páči, poďte sa pozrieť! Toto nemôžete nevidieť. A uvidíte, že na to nezabudnete.“