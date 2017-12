Pokladnice SND v pondelok otvorí Veľká divácka súťaž

Slovenské národné divadlo po obligátnej letnej prestávke od 12. augusta opäť začína predávať lístky. Kto si ich kúpi, má šancu získať tri atraktívne ceny.

7. aug 2013 o 0:00 zdroj: SND

Slovenské národné divadlo po obligátnej letnej prestávke od pondelka 12. augusta 2013 opäť otvorí svoje pokladnice. Návštevníkom budú k dispozícii po novom už od 8.00 h v pracovných dňoch. Od druhého augustového pondelka tak bude pokračovať predaj vstupeniek na predstavenia tradičnou formou. Zároveň odštartuje Veľká divácka súťaž Slovenského národného divadla o tri mimoriadne atraktívne ceny.

Diváci môžu vyhrať zájazd pre dve osoby do Thajska – Najkrajšie more Ázie s Bubo Travel Agency od Činohry SND, luxusné náramkové hodinky značky Raymond Weil od Opery SND a víkend pre dve osoby v luxusnom grand apartmáne päťhviezdičkového hotela Marrol's v historickom centre Bratislavy od Baletu SND.

Súťaživým divákom stačí splniť iba tri jednoduché kroky: kúpiť si vstupenku prvej alebo druhej kategórie na septembrové a októbrové predstavenia SND hrané do 30.10.2013, napísať svoje meno i kontaktné údaje na jej zadnú stranu a vhodiť ju do súťažnej urny pri vchode do novej či historickej budovy Slovenského národného divadla.

Traja víťazi, ktorých vyžrebuje SND pod notárskym dohľadom 31. októbra 2013, navyše získajú bonus – účasť na vybranej novembrovej premiére, na ktorej si ceny prevezmú do svojich rúk.

Bližšie informácie a štatút súťaže sú na internetovom portáli www.snd.sk.