Bohatí sa o prepych nepodelia, ak si to chudobní nevybojujú

Režisér Blomkamp nakrútil sci­fi triler Elysium, sugestívnu verziu budúcnosti.

8. aug 2013 o 17:39 Miloš Ščepka

Zdala sa vám megapolis Los Angeles v Scottovom Blade Runnerovi pochmúrna a depresívna? V sci-fi trileri Neila Blomkampa Elysium je veľkomesto peklom zbaveným akejkoľvek poézie i nádeje.

Dejiskom sociálne podfarbeného príbehu proletárskeho Johnnyho Mnemonica, ktorý musí uháňať o život ako Chev zo Zastaneš a neprežiješ. Jedinou nádejou preňho i pre celú Zem sú ukradnuté dáta, uložené v jeho hlave.

Bez revolúcie niet budúcnosti

Juhoafrickému zázračnému filmovému dieťaťu Neilovi Blomkampovi pomohol do profesionálneho sveta starší kolega Sharlto Copley. Ako producent stál za Blomkampovým krátkym filmom Alive in Joburg, ktorý sa stal námetom celovečerného debutu District 9, kde Copley stvárnil hlavnú rolu. Nemalá úloha sa mu teraz ušla aj v Elysiu.

Po úspechu nezávislého Districtu 9 (štyri nominácie na Oscara) sme tŕpli, ako dopadne Blomkampov prvý hollywoodsky film so stomiliónovým rozpočtom.

Blomkamp išiel na vec prefíkane: nefilozofuje, nemoralizuje, rozpráva typickú sto ráz prevarenú hollywoodsku rozprávku – ale vlastným jazykom. Elysium je priamočiarejší film, nevyzýva na premýšľanie, neapeluje. Jeho posolstvo je jednoznačné: bohatí sa nebudú deliť o svoj prepych s chudobnými, ak si to chudobní nevybojujú. Nie veľmi americký názor.

Podľa tradícií Hollywoodu však Blomkamp nenaznačuje ani neskúma dôsledky, aké by záver jeho príbehu mal na spoločnosť. Nakrútil akčný sci-fi triler. Myšlienková hĺbka by mu síce neuškodila, no jej absencia neprekáža. Kritika segregácie z Districtu 9 je zrejmá i v Elysiu.

Mdlí hrdinovia, charizmatickí lotri

Film pracuje s cyberpunkom, antiutópiou i vesmírnou operou. Neskrýva príbuznosť s inými snímkami, často a účelne ich evokuje. Rozpočet autora nenútil k novým dôvtipným riešeniam, no i tak zostáva svojský.

Vytvoril sugestívnu, do detailov rozpracovanú verziu budúcnosti. Postavám nechýba autenticita, uveriteľná motivácia. Ani v rozprávaní nebijú do očí naivné, nelogické či násilné oslie mostíky, napätie príjemne graduje a vrcholí v nevyhnutnej dráme.

Menej šťastné bolo obsadenie hlavnej postavy neveľmi oduševneným a aj typovo nie ideálnym Mattom Damonom, ale podobný problém má i Brazílčanka Alice Braga ako jeho láska z detstva.

Lepšie sa režisérovi darilo pri výbere záporných postáv, či už ministerky Delacourtovej (Jodie Foster), pragmaticky amorálneho podnikateľa Carlyla (William Fichtner) a najmä maniakálneho agenta Krugera (Sharlto Copley). Bezcitný zloduch je napokon dokonca až dojímavý. Charizmatický.

Kto sa teší na rozvíjanie ideí a poetiky Districtu 9, môže byť nespokojný. No Elysium je i tak jedným z najzaujímavejších sci-fi trilerov. Napriek vážnosti a pochmúrnosti svojou premyslenosťou a remeselnou akurátnosťou prináša zábavu, pôžitok i radosť.