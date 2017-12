Nové knihy

Erlend Loe: Doppler

Jeden z najprekladanejších nórskych spisovateľov Erlend Loe sa našim čitateľom už predstavil knihou Naivne. Super, no naivita jeho štýlu je len zdanlivá, zato príjemná a vtipná. Tak je to aj v Dopplerovi, kde opisuje príbeh človeka, ktorý sa rozhodne odsťahovať do lesa kúsok od Osla, začne bývať v stane, zabije losiu samicu a jej mláďa prijme ako svoje adoptívne dieťa. Zdá sa byť šťastný, no kazí mu to jeho závislosť od nízkotučného mlieka a čokolády Toblerone.

Philippe Jaccottet: Sešit zeleně. Po mnoha letech

"Nemyslete si, všechny ty řádky jsem nenapsal já, ale jednoho dne volavka či déšť, a jindy zase osika," začína sa Náhrobek básníka. Francúzskeho básnika Philippa Jaccotteta, laureáta Goncourtovej ceny, ktorého v tomto výbere spoznávame aj ako prozaika, či presnejšie básnika v próze. V dvoch zbierkach zo začiatku deväťdesiatych rokov sú však aj autorove básnické zápisky a odkazy k jeho obľúbeným spisovateľom, maliarom a skladateľom.

Václav Kostelanski: Chuť zabiť

Osem poviedok obsahuje útla debutová knižka Václava Kostelanského, ktorý naozaj vo svojej tvorbe – aspoň tentoraz - nestavil na idylku a romantiku. "Zostal som sám na konci sveta, človek, ani dobrý, ani bohatý, s minulosťou ako vravím a budúcnosťou na hovno," vraví jedna z jeho postáv. Vydavateľ knihu uvádza slovami, že odráža bezvýznamnosť malých a ešte menších ľudí, ktorým autor nechce a nemôže dopomôcť k úniku pred vlastnou minulosťou a z ich slabej sociálnej situácie.

Jo Nesbo: Prízraky

Inšpetor Harry Hole sa vďaka svojmu literárnemu otcovi Jo Nesboovi už zaradil po bok Maigreta, Marlowa, Holmesa či Poirota, o slečne Marplovej ani nevraviac. Tentoraz sa Hole podujme vyšetriť už takmer uzavretý a objasnený prípad vraždy na drogovej scéne. Samozrejme, po jej spoznaní sa stáva nepohodlnou osobou, najmä keď stopy vedú do najvyšších kruhov. Nesbo opäť napísal dobrú knihu a úspešný bol aj vyšetrovateľ - ako to už v detektívkach býva.