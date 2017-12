V ére porna dostupného na kliknutie dráždi príbeh prvej pornohviezdy

To bolo trúfalé

Distribútormi filmu Lovelace sú bratia Weinsteinovci. Majitelia práv na Hlboké hrdlo ich skúsili zažalovať.

Niekoľko dní pred americkou premiérou filmu Lovelace vydali agentúry celkom vtipnú správu: Producenti a distribútori budú musieť pred súd.

Ich film rekonštruuje scény z Hlbokého hrdla, čo sa nepáčilo spoločnosti Arrow Production. Jej dnes patria autorské práva na porno hit z roku 1972 a meno Lovelace (túto umeleckú prezývku dostala herečka v hlavnej úlohe) považuje za svoju obchodnú značku. Za neoprávnené narábanie s jej vlastníctvom požadovala desať miliónov dolárov a chcela zabrániť tomu, aby sa film dostal do kín.

Lovelace neponúka zrovna najkrajší pohľad na to, ako sa pornopriemysel správal k herečkám, preto bola požiadavka spoločnosti celkom logická. Keďže sa tým pustila do súboja s bratmi Weinsteinovcami, bola súčasne aj dosť trúfalá.

Bratia Weinsteinovci - najvplyvnejší muži Hollywoodu.

Len nech nie je nuda

Distribútori – Bob a Harvey Weinsteinovci sú zrejme najvplyvnejší muži Hollywoodu. Sú aj producentmi a vďaka nim dostávajú prácu mnohí režiséri a herci.

Lenže spolupráca s nimi je vraj príšerná. Aký veľký je ich vplyv, také veľké je aj ich ego. Ak sa im v Hollywoode darí, tak ani nie preto, že by mali cit pre film. Vyhrávajú skôr preto, že majú cit pre úspech a za tým si idú neraz bezohľadne.

Keď novinár Peter Biskind chystal knihu o novom americkom filme (Down and Dirty Pictures. Miramax, Sundance and the Rise of Independent Film), potreboval zozbierať názory aj o Weinsteinovcoch.

Niektorí filmári mu ich radšej neposkytli, niektorí zase chceli zostať v anonymite, pretože si ich nepotrebovali rozhnevať.

V lete roku 1989 mal napríklad premiéru film Sex, lži a video, čo bola vtedy Zlatá palma z Cannes. Jeho režisér Steven Soderbergh bol zúfalý. Weinsteinovci chceli pri jeho propagácii ľuďom nahovoriť, že uvidia porno, hoci základom filmu sú len intímne spovede žien, ktoré si jeden mladý muž nahráva na video. Že je taká kampaň nečestná voči divákom a necitlivá voči tvorcom? Asi. Ale hlavne, že nie je nuda.

Žiadne strachy a nádeje

Sťažnosť Arrow Production pred súdom neuspela a film Lovelace je už v kinách.

Keď do nich vstupoval Soderbergh, vo vzduchu sa vznášala nádej, že americké filmy čaká skvelé obdobie. Očakávania sa celkom nenaplnili, takých drám, ako nakrútil on, bolo a je stále málo. Film Lovelace nemožno promovať ako niečo výnimočné, originálne, špeciálne a ani táto žaloba to z neho nevyrobí. Hoci v to možno Weisteinovci dúfali.

Na druhej strane, ani mu neublížila. Tak ako spoveď Lindy Lovelace neublíži pamiatke filmu Deep Throat, respektíve, jeho postaveniu v histórii porna.

Kristína Kúdelová