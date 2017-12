Aj Briti už môžu vidieť Slnko v sieti

Súčasťou kolekcie európskej klasiky na DVD sú aj filmy slovenských režisérov. Začína sa prelomovým dielom Štefana Uhra z roku 1962.

12. aug 2013 o 18:03 (tasr, kul)

BRATISLAVA. V Anglicku sa dnes oficiálne začína distribúcia slovenských filmov z archívu Slovenského filmového ústavu (SFÚ) na DVD nosičoch. Tie vychádzajú v prestížnom londýnskom vydavateľstve Second Run.

Otváracím filmom kolekcie je prelomové dielo Slnko v sieti režiséra Štefana Uhra. Film označovaný za počiatok československej novej vlny na DVD predstavuje britský filmový režisér a scenárista Peter Strickland, ktorý náš film považuje za „nádherný neobjavený skvost“.

Britské nezávislé vydavateľstvo Second Run sa špecializuje na vydávanie umeleckých filmov z celého sveta, ktoré získali ocenenia na významných filmových festivaloch.

„Ide o filmy, ktoré máme radi a sme presvedčení, že by ich mali vidieť i ostatní. Vydali sme už veľa dôležitých filmov zo strednej a východnej Európy režisérov ako František Vláčil, Miklós Jancsó, Andrzej Wajda či István Szabó,“ uviedol Mehelli Modi, riaditeľ vydavateľstva.

DVD s filmom Slnko v sieti pred oficiálnym vydaním predstavili na predpremiére 25. júla v kine Riverside Studios v Londýne. Prostredníctvom siete Second Run bude film Slnko v sieti dostupný v obchodoch aj na internete. Vyda〜nie ďalších DVD so slovenskými filmami chce britské vydavateľstvo stihnúť za rok. Do zoznamu pribudnú aj diela Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka a Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera.