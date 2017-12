Jennifer Aniston: Chýbajú mi Priatelia, chýba mi tá rodina

Nemusíme sa zamýšľať nad jej hereckým umením. S ním, či bez neho, jej tvár je značka, čo vynáša milióny.

15. aug 2013 o 0:00 Alena Štifilová

Filmové štúdiá vedia, že im zabezpečí – bez ohľadu na žáner či kvalitu – vysokú návštevnosť a štedro jej za to platia. Napríklad šesť miliónov dolárov za sexom posadnutú zubárku v komédii Šéfovia na zabitie. Obyčajne sa suma pohybuje okolo ôsmich miliónov, ale nebola to hlavná úloha a nakrúcanie trvalo len päť dní.

Viac rozruchu než kontroverzná postava, čo uspáva pacientov v zubárskom kresle, aby s nimi mohla súložiť, vyvolalo jej rozhodnutie zafarbiť si vlasy nahnedo. Štúdio sa zhrozilo. Stratí svoj typický vzhľad, účes á la Rachel z Priateľov – a ten ľudia milujú.

Aniston si presadila svoje a po množstve romantických snímok ako Skús ma rozosmiať, Zámena, Láska na druhý pohľad a Lov na exmanželku si oplzlú zubárku priam užívala. „Paradoxne som sa cítila veľmi príjemne a uvoľnene v týchto sexuálnych scénach. Takmer lepšie akoby som hrala normálne dievča od vedľa,“ hovorí.

Za najväčšiu zábavu považovala fakt, že parodovala mužské sexuálne správanie. „Bola to ženská postava s typicky mužským charakterom. Predstavovala som si, že hrám chlapa, poriadne chlipného chlapa.“

Samozrejme, doktorka Harrisová mohla symbolizovať aj sexuálne sebavedomú ženu. Ani tak by z toho pán tvorstva nevyšiel víťazne.

„Muži sú vystrašení z každej ženy, ktorá je sexuálne sebaistá, nezáleží na veku,“ rozmýšľa 44-ročná Jennifer. Podľa jej slov Šéfovia na zabitie predstavovali vynikajúcu príležitosť dokázať, že nie je len peknou tváričkou, čo predáva filmy. Nadšený bol i režisér Seth Gordon: „Aniston je jednou z najväčších komičiek, čo poznám, ale podľa toho, aké úlohy jej ponúkajú, na to asi ešte nikto neprišiel.“

Herečka pripúšťa, že v komediálnom žánre žena len veľmi zriedkavo dostane veľkú úlohu. „Je to čisto mužská záležitosť pre veľké esá, ako sú Adam Sandler, Ben Stiller, Jim Carrey.“ Hollywood má podľa nej ďaleko k rovnosti príležitostí, hoci „ženy už viac nie sú bosé a tehotné niekde v kuchyni“.

„Začalo sa to v neskorých šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch s Helen Gurley Brownovou. Som si istá, že niektorí muži majú problém s tým, že ženy sú silnejšie a mocnejšie,“ hovorí herečka, ktorá hranie v komédiách miluje a úlohy si vyberá podľa toho, či to bude zábava a či sa budú smiať i diváci v kine.

Vitaj medzi chlapmi

Komédiou je aj jej najnovší film My sme Millerovci, ktorý v týchto dňoch prichádza do slovenských kín. Aniston stvárňuje pre potešenie mužského oka striptérku Rose, nosí čipkovanú spodnú bielizeň a oduševnene tancuje okolo tyče. Až kým sa sused David nedostane do problémov a nepoprosí ju o pomoc. Musí prepašovať z Mexika „menšiu“ zásielku marihuany, spolu s Rose, potetovanou tínedžerkou Casey a mladíkom Kennym vytvoria falošnú vzornú rodinku Millerovcov a vyberú sa na bláznivý výlet.

„Myslím, že čím je človek starší, tým lepšie sa cíti vo svojom tele a dokáže sa na veci pozerať s nadhľadom. Ako dvadsaťročný je opatrný, kontroluje každý svoj pohyb. Teraz sa cítim slobodnejšia,“ hovorí herečka. Vo filmoch sa s pribúdajúcimi rokmi čoraz častejšie odhaľuje a v reálnom živote robí všetko preto, aby si uchovala mladistvý vzhľad. Cvičí ešte aj pri pozeraní televízie a telefonovaní.

Médiá ju volajú Jen, po rozvode s Bradom Pittom o nej s obľubou písali ako o „úbohej Jen“, ale blízki priatelia uprednostňujú oslovenie Aniston. „Je veľmi veľa žien s menom Jennifer,“ hovorí režisér Gordon. „Volať ju Aniston je vlastne lichôtka. Je to znakom toho, že patrí medzi nás, medzi chlapov. Ako v športových tímoch, kde sa všetci volajú priezviskami.“

Priatelia boli pravou rodinou

Vlani, počas nakrúcania hipisáckej komédie Toto je raj, kdesi uprostred ničoho v štáte Tennesee pochopila, aký stresujúci a neprirodzený život žije v New Yorku. „Doma som celý čas paranoidná a nedôverčivá, čo mi znemožňuje uvoľniť sa. Pokúsila som sa tento pocit si priniesť naspäť do New Yorku. Netrápiť sa nad ľuďmi s fotoaparátmi, neprestať kvôli nim žiť svoj život,“ hovorí.

V snímke tvorí s Paulom Ruddom manželský pár, ktorý sa cestou z Manhattanu do Atlanty zastaví v Elysium, idylickej komunite žijúcej podľa vlastných pravidiel.

Možno preto si onedlho kúpila dom a na dvore nechala postaviť kurín. O sliepkach vie veľa, napríklad, že sú to veľmi sociálne zvieratá, sú rady, ak ich ráno navštívite so šálkou kávy a cestovinami.

Je to už deväť rokov, čo sa skončilo nakrúcanie seriálu Priatelia, no Aniston má pocit, akoby to bolo len včera. Puto medzi šesticou hercov je také silné, že sú dodnes v kontakte. „Panoval tam akýsi druh vzájomného zbožňovania a lásky, ktorú sme všetci voči sebe cítili. Chýbajú mi Priatelia. Chýba mi tá rodina, čo sa z nás za tých desať rokov vytvorila. Pre tých, čo nemali doma najlepšie rodinné zázemie, sme sa stali skutočnou, pravou rodinou,“ hovorí predstaviteľka Rachel.



So snúbencom Justinom Therouxom. FOTO: sita/ap