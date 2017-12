Filmový svet sa zbláznil. Kde je Johnny Depp?

Ak americký herec naozaj skončí s kariérou, zostane jeho talent nevyužitý.

13. aug 2013 o 17:48 Kristína Kúdelová

Nie je normálne, že taký skvelý herec ako Johnny Depp hral v poslednom čase postavy, čo viac pripomínali šašov ako skutočnú ľudskú bytosť.

Keď povie Johnny Depp, že pomaly odíde, lebo herectvo ho už celkom nenapĺňa (možno ste zaznamenali tú čudnú správu spred pár dní), nemusí to znamenať len jeho osobnú krízu.

Nie je kariéra tohto výnimočného herca náhodou aj obrazom krízy celého filmového umenia?

V pokoji a tichu

Pred dvadsiatimi rokmi prišla do kín jednoduchá americká dráma (čo na tom, že ju nakrútil švédsky režisér Lasse Hallström) Čo žerie Gilberta Grapea. Väčšina si ju možno spája najmä s Leonardom DiCapriom, pretože on v nej dostal úlohu mentálne postihnutého a nezvládnuteľného chlapca a výborne zahral to, ako sa stal príťažou celej (už aj tak nefunkčnej) rodiny.

Aj tak si dovolíme povedať, že ešte lepší je Johnny Depp v úlohe jeho staršieho brata. Hrá ho ticho, pokojne, ale mimoriadne intenzívne – a to je niekedy stokrát viac ako výkony hercov, ktorí sa dramaticky zmietajú v komplikovaných emóciách.

Za to mohol Depp bez debaty dostať Oscara. Alebo aspoň desať ďalších ponúk na podobné úlohy.

Premyslená sebaobrana

No lenže Hollywood s ním mal vtedy iné plány. Chcel ťažiť z toho, aký je pekný, vábil ho do odskúšaných úloh romantických hrdinov a on sa musel brániť.

Spomínal to v rozhovore pre Actor’s Studio – vraj si jeden spôsob našiel. Radšej si vyberal kuriózne postavy (ešte lepšie, keď ich sprevádzal zaujímavý režisér), také, ako bol napríklad Nožnicovoruký Edward u Tima Burtona. Diváci pri nich museli zabudnúť, že vidia sexsymbol. Vnímali len nezvyčajnú komediálnu exhibíciu, hravosť, ľahkosť – a za tou extravagantnosťou prípadne aj citlivosť a pochopenie pre rôzne podoby ľudských bytostí.

Napríklad Jack Sparrow z Pirátov z Karibiku. Na papieri vyzerala táto postava ako štandardný hrdina dobrodružného žánru. Depp z neho urobil pôvabného excentrika, ktorý bol asi príliš dlho na slnku – a výsledok bol skvelý.

Teraz je už toho ale trochu dosť. Pozerať sa na surreálnych šašov je fajn, ale kde je Johnny Depp?

Taký normálny muž

„Neviem si predstaviť, že toto budem robiť ďalších desať rokov,“ hovoril Johnny Depp na konci júla pre BBC. „Spočítal som si počet dialógov a zistil, že ročne prečítam oveľa viac slov zo scenára ako svojich vlastných. To nie je pre človeka zdravé.“

Herectvo nahradí častejším hraním na gitaru. „Alebo sa skrátka sústredím na žitie života. Skutočné žitie života.“

Znamená to, že vo filme to nie je možné? Skutočné žitie života, o to by sme predsa stáli aj my. Kedysi si herci mohli stavať kariéru na tom, že hrajú normálnych mužov, v rodinných a manželských drámach. Paul Newman mal pamätnú postavu napríklad V mačke na rozpálenej streche, Richard Burton vo filme Kto sa bojí Virginie Woolfovej, Dustin Hoffman v Kramerovej verzus Kramer, Robert Redford v dráme Takí sme boli...

Keď sa pozrieme na to, čo sa hrá v kine dnes, ani sa nečudujme, prečo Johnny Depp takú úlohu dávno nedostal. Kiná ovládajú akční hrdinovia James Bond a Jason Bourne. Nie Gilbert Grape.

Gilbertov Grapeov a iných normálnych mužov je menej, a keď sa v scenári nejaký výrazný objaví (ako napríklad vo filme Núdzový východ), asi mu ho vyfúkne Leonardo DiCaprio.

Toto má byť koniec?

Johnny Depp zatiaľ hovorí, že kariéru neukončí okamžite, že koniec príde pomaly. Ešte nakrúti piaty diel Pirátov z Karibiku, druhý diel Sweeneyho Todda: Čertovského holiča z Fleet Street a pokračovanie Alice v krajine zázrakov.

A to má byť útecha? Ak ho filmový svet nechá odísť takto, potom sa v ňom všetci museli zblázniť. Objavil sa v ňom vzácny talent, a oni ho nevyužili. Surreálne? Bohužiaľ nie. Toto by bolo tragické.