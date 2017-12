R.E.M. zvažujú vydať album s raritami

Americká kapela už nefunguje, ale chce zverejniť pesničky, ktoré doposiaľ počuli iba členovia jej fanklubu.

13. aug 2013 o 17:59 Oliver Rehák, (sita, her)

BRATISLAVA. Predvlani oz〜námili koniec, no možno sa pripomenú novou nahrávkou. Ako je to možné? Skupina R.E.M. v rokoch 1988 až 2011 každý rok členom fanklubu posielala singel s dvomi skladbami, ktoré sa na žiadnej oficiálnej nahrávke neobjavili. A teraz sa to má zmeniť.

Ako pre BBC vysvetlil gitarista Peter Buck, možno tieto bonusové pesničky dajú dohromady a výťažok venujú charite. „Bolo ich asi 24, čo je okolo 50 piesní. Jedného dňa z nich urobíme veľký set pre charitu,“ uviedol.

Z každého singla vzniklo iba šesťtisíc kópií, pričom mnohé vydali na vinyle spolu s rôznymi darčekmi. „Jednoducho sa mi páčil ten nápad. Nikdy som nebol vo fanklube Beatles, ale naozaj sa mi páčilo, že každý rok dostanete poštou nejakú čudnú vec. Tak R.E.M. každý rok niečo nahrali. Vždy šlo o materiál, ktorý sme nikdy nevydali nikde inde,“ opísal.

Kapela z amerického mesta Athens debutovala na scéne albumom Murmur (1983), ktorý obsahoval aj ich prvý singel Radio Free Europe. Nasledovali úspešné albumy ako Out Of Time (1991), Automatic For The People (1992), New Adventures In Hi-Fi (1996), Up (1998) či Reveal (2001).

Poslednou, pätnástou štúdiovou nahrávkou je album Collapse Into Now (2011). R.E.M. sa rozpadli v septembri 2011. „Jeden múdry muž raz povedal, že umením na párty je vedieť, kedy z nej odísť. Spoločne sme vybudovali niečo výnimočné. Dokázali sme to. Teraz však musíme odísť,“ uviedol vtedy spevák Michael Stipe. V novembri 2011 sa s fanúšikmi rozlúčili výberovkou Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982 - 2011.

Skupina, ktorú za jeden zo svojich vzorov považoval aj Kurt Cobain z Nirvany, predala počas 31 rokov na celom svete vyše 70 miliónov nahrávok a na konte má hity ako Losing My Religion, Shiny Happy People, Everybody Hurts, Imitation of Life či Leaving New York. Získali množstvo ocenení vrátane troch cien Grammy a dvoch Brit Awards. V roku 2007 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.