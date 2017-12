Filmové premiéry v našich kinách

Tento týždeň do našich kín prichádza päť filmov: My sme Millerovci, Nerada ruším, Očista, Ostrov a Percy Jackson: More oblúd.

15. aug 2013 o 16:05 Miloš Ščepka

My sme Millerovci

We're the Millers. USA 2013. 111 minút. Scenár: Bob Fisher, Steve Faber, Sean Anders, John Morris. Réžia: Rawson Marshall Thurber. Kamera: Barry Peterson. Strih: Michael L. Sale. Hudba: Ludwig Göransson, Theodore Shapiro. Účinkujú: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Will Poulter, Emma Roberts, Ed Helms a ďalší.

Tvorca kultovej komédie Vybíjaná: Choď do toho na plné gule (2004) Rawson Marshall Thurber nechal svojich obdivovateľov čakať deväť rokov. Jason Sudeikis hrá pouličného dílera marihuany, ktorý sa dostal do problémov. Jediné riešenie nájde v pašovaní drog z Mexika pre svojho dodávateľa. Spriahne sa so striptérkou Rose (Jennifer Anistonová), svojím verným zákazníkom Kennym (Will Poulter) a papuľnatou tínedžerkou Casey (Emma Robertsová). A ako veľká milujúca súdržná rodina sa vyberú na pracovný výlet do Mexika. To sa nemôže skončiť dobre!

Nerada ruším

Undskyld jeg Forstyrrer. Dánsko 2011. 90 minút. Scenár: Maja Jul Larsen, Henrik Ruben Genz. Réžia: Henrik Ruben Genz. Kamera: Sebastian Blenkov. Strih: Kasper Leick. Hudba: Kaare Bjerkø, Karsten Fundal. Účinkujú: Sara Hjort Ditlevsen, Nicolas Bro, Lotte Andersen, Søren Østergaard a ďalší.

Dánskeho scenáristu a režiséra Henrika Rubena Genza poznáme ako autora zaujímavej grotesknej drámy Ukrutne šťastní (2008), ocenenej na festivale v Karlových Varoch. Teraz – opäť podľa námetu Erlinga Jepsena – nakrútil komédiu o mladej netuctovej Helene (Sara Hjort Ditlevsen), ktorá na ceste za nájdením nikdy nepoznaného otca zablúdi do krachujúceho kodanského divadla. Do výstrednej inscenácie, ktorá pre súbor predstavuje poslednú nádej, obsadia Heleninho psa. Aj dievča by si rado zahralo, ale herecká sláva si vyžaduje obete. Majstrovsky nakrútená štylizovaná komédia s citom pre atmosféru a skvelými výkonmi sa zaoberá hľadaním miesta v živote. S dávkou čierneho humoru vtipne rozpráva príbeh plný absurdných situácií a neobyčajnej lásky.

Očista

The Purge / American Nightmare. USA-Francúzsko 2013. 85 minút. Scenár a réžia: James DeMonaco. Kamera: Jacques Jouffret. Strih: Peter Gvozdas. Hudba: Nathan Whitehead. Účinkujú: Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, Adelaide Kane a ďalší.

V blízkej budúcnosti sa Amerika načisto zblázni. Po väčšinu roka vyzerá úplne normálne, ale vždy jeden deň v roku prestanú platiť zákony, prestane fungovať polícia a spáchané zločiny nikto nevyšetruje ani netrestá. Rodina Sandinovcov sa nemá čoho báť. Tatko James (Ethan Hawke), odborník na bezpečnostné systémy, premenil dom na nedobytnú pevnosť, takže manželka (Lena Headey) a deti sa môžu baviť pohľadmi na peklo vonku prostredníctvom bezpečnostných kamier. Lenže potom sa na ich prahu objaví cudzinec a modliká, aby mu poskytli útočisko. Thriller s prvkami hororu a sci-fi podľa vlastného scenára nakrútil James DeMonaco, tvorca komédie Jack a kriminálnych drám Vyjednávač, Prepadnutie 13. okrsku či Staten Island.

Ostrov

Островът / The Island. Bulharsko-Švédsko 2011. 95 minút. Scenár a réžia: Kamen Kalev. Kamera: Julian Atanasov. Strih: Åsa Mossberg, Mikkel E.G. Nielsen. Hudba: Jean-Paul Wall. Účinkujú: Laetitia Casta, Thure Lindhardt, Bertille Chabert, Rousy Chanev, Olivier Claverie a ďalší.

Bulharsko má v Čiernom mori jediný väčší ostrov. Leží v Burgaskom zálive, kedysi sme ho poznali ako Boľševik, teraz sa volá Ostrov svätej Anastázie. Práve tu vrcholí putovanie dvoch mladých Parížanov – Daneela (Thure Lindhardt) a Sophie (Laetitia Casta) z bulharsko-švédskej drámy Kamena Kaleva. Sophie sa rozhodla pre dovolenku v Bulharsku, hoci Daneel nesúhlasil. Vysvitne, že sa tu narodil a zavedie Sophie práve na opustený ostrov. Tropické teplo bizarní domorodci čoskoro zmenia ich vlastné správanie, ostrov ich núti odhaliť skryté obavy, ktoré pomaly ale isto spochybňujú ich lásku. Vo vedľajšej role účinkuje známy čílsky filmár Alejandro Jodorowsky. Po premiére v Cannes film uviedli aj festivaly v Haife, Thessalonikách, Montreale, Sitges a Montpellieri, ale cenu získal len na festivale v bulharskej Varne.

Percy Jackson: More oblúd

Perry Jackson: Sea of Monsters. USA 2013. 108 minút. Scenár: Marc Guggenheim. Réžia: Thor Freudenthal. Kamera: Shelly Johnson. Strih: Mark Goldblatt. Hudba: Andrew Lockington. Účinkujú: Logan Lerman, Sean Bean, Alexandra Daddario, Jake Abel, Brandon T. Jackson, Stanley Tucci a ďalší.

Percy s priateľmi Annabeth a Tysonom musia preniknúť do Mora oblúd v Bermudskom trojuholníku, aby získali zlaté rúno a opäť raz zachránili svet bohov, polobohov i ľudí. Druhý film podľa série fantastických kníh pre mládež amerického autora Ricka Riordana o antickom polobohovi v súčasnej Amerike Perseusovi “Percym” Jacksonovi a iných Olympanoch už nerežíroval ostrieľaný Chris Columbus, ale menej známy Nemec Thor Freudenthal (Hotel pre psov, 2009). K dispozícii mal 90 miliónov dolárov, no obsadenie nie je také hviezdne ako v prvom filme, zmenili sa dokonca i herci predstavujúci gréckych bohov. Hrdinovia sú v porovnaní s knižkou starší, aby lepšie oslovili dospievajúce a dospelé publikum.