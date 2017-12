Pesničkár Pepa Streichl sa za pomoc ŠtB hanbil

Práve moravský pesničkár vytiahol Jaromíra Nohavicu prvýkrát na pódium.

16. aug 2013 o 12:18 Miroslav Čevela, Miro Čevela

"V ten deň som stratil hrdosť a hanbím sa sám za seba. A budem sa hanbiť do konca života," vravel Pepa Streichl.

Moravský folkový a bluesový pesničkár Pepa Streichl (8. septembra 1949 - 12. augusta 2013) hrával od druhej polovice 60. rokoch. Spočiatku ho inšpirovali Bob Dylan a americká tvorba, neskôr sa presadil vlastnými skladbami.

V roku 1969 ho ako jedného z mála pesničkárov odsúdili na štyri mesiace za to, že spieval pieseň, ktorá hanobila Sovietsky zväz. Odvtedy bol pod dohľadom komunistickej ŠtB.

V roku 1978 nátlaku podľahol a od 14. júla sa stal jej agentom. Neskôr tento svoj skutok okomentoval slovami: „V ten deň som stratil hrdosť a hanbím sa sám za seba. A budem sa hanbiť do konca života. Takže mlčím a budem mlčať aj naďalej, pretože čokoľvek, čo by som povedal, by vyznelo trápne a hlúpo. Na toto nie je ospravedlnenie.“

Po revolúcii sa v súkromí k svojej spolupráci s tajnou bezpečnosťou verejne hlásil, ale nikdy sa neobhajoval cez médiá. Len jeho blízki vedeli, ako tým trpel.

Bol to práve Streichl, ktorý v roku 1983 na Folkovom kolotoči v Ostrave-Porube, v rámci svojho vystúpenia vytiahol prvýkrát na pódium Jaromíra Nohavicu.

Neskôr s ním niekoľko rokov vystupoval na spoločných koncertoch. Popritom však na neho údajne donášal ŠtB. Hudobne okrem Nohavicu často spolupracoval s Pavlom Dobešom či s Janom Spáleným a ASPN.

Začiatkom 90. rokov prekonal ťažkú mozgovú príhodu, ktorá mu na niekoľko rokov znemožnila vystupovať. „Už nemusím byť slávny. Som šťastný, že môžem žiť, chodiť a hrať.“

Na pódium sa vrátil viac ako bluesový muzikant než pesničkár. V posledných rokoch okrem koncertnej činnosti vydával aj internetový časopis Nočníček. Posledné číslo vydal týždeň pred smrťou. V sobotu ešte hral, v pondelok zomrel.

video //www.youtube.com/embed/4r2XHzAOtd4