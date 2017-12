Glen Hansard: Na koncerte v Bratislave môže prísť čokoľvek

Írsky hudobník hovorí o nedeľňajšom koncerte, o návrate ku kapele The Frames aj o Eddiem Vedderovi.

16. aug 2013 o 16:12 Oliver Rehák

Glen Hansard (43) sa ako tínedžer vykašľal na školu, začal sa venovať hudbe a filmu. V roku 1990 založil The Frames, v roku 2005 duo The Swell Season s Markétou Irglovou. Za pesničku Falling Slowly, ktorá zaznela vo filme Once, získali Oscara.(Zdroj: JOSHUA MELIN)

V Bratislave už hral na jeseň 2010. To ešte tvorili pár s Markétou Irglovou, a získali Oscara za pesničku z filmu Once. Bol to silný večer, no takým sa GLEN HANSARD snaží urobiť každý svoj koncert. V sobotu nedeľu ho v Ateliéri Babylon okrem kapely The Frames bude sprevádzať aj sláčikové kvarteto a dychové trio.

Na súčasnom turné hráte v kluboch, aj na veľkých festivaloch a vždy sú to dosť rôzne kombinácie pesničiek. Podľa čoho sa rozhodujete, čo práve zaznie?

„Sú to len pesničky. Akékoľvek sa nám zdajú vhodné v ten moment, zahráme ich. Musí to sedieť do nálady. Samozrejme, som na turné k svojmu sólovému albumu, to je základ večera, ale môže prísť čokoľvek.“

Aj coververzie?

„Hej. Niekedy napríklad vytiahneme niečo od Dylana alebo napríklad Astral Weeks od van Morrisona. Milujeme hudbu, nemusia to byť nevyhnutne moje vlastné veci, nie sme egocentrici.“

Znamená to, že sa považujete za súčasť tradície autorov, ktorí preberali alebo upravovali inú hudbu?

„Dá sa to povedať aj tak, že nerozlišujeme svoje a cudzie pesničky, existuje len dobrá a zlá hudba.“

Po skupinách The Frames a spolupráci s Markétou Irglovou v projekte Swell Season ste vlani urobili sólový album s úplne inými muzikantmi. Kto vás vlastne teraz sprevádza?

„Na pódiu je nás dvanásť. Chcel som si vyskúšať niečo iné, s väčším množstvom ľudí. Nové zvukové farby. Okrem chalanov z The Frames sú tu aj sláčiky a dychové nástroje – dvojo huslí, viola, violončelo, trombón, trúbka a saxofón. Je to veľmi zaujímavý experiment. V starých pesničkách vlastne hľadáme nové a v tých najlepších momentoch je to úplne magické. Oni sú džezmeni, veľmi sme ani neskúšali. Nerobí im problém pohrať sa s týmito pesničkami.“

Bob Dylan hrá svoje staré veci naživo tak radikálne inak, že aj mnohí skalní fanúšikovia ich spoznajú až podľa textu. Aj vy?

„Nie. Nerobíme nič také, čo by sa nedalo spoznať.“

Bolo ťažké naštartovať znovu The Frames?

„Naopak, keď fungujete tak dlho ako my a stále ste priateľmi, je to veľmi ľahké. Dokonale sa poznáme, stále nás to spolu baví a máme pocit, že ešte vieme spolu nachádzať niečo nové. Špeciálne keď sme na pódiu. Tento rok by malo vyjsť DVD z nášho turné k 20. výročiu. Bude to hodinový film, robil ho kamarát, ktorý je fotografom. Vysvetľoval nám to ako vizuálnu náladovku, kde účinkujú The Frames. Sami sme zvedaví.“

Uvažujete aj o albume?

„Už sme sa o ňom rozprávali. Máme pár nových pesničiek, možno nejaké zahráme aj u vás. Ale opäť – závisí to od nálady (smiech). Nemáme stanovený dátum vydania ani nahrávania. Keď to bude mať prísť, tak to príde. Možno sa tam ocitnú aj nejakí hostia, napríklad Eddie Vedder.“

Prečo práve on?

„Je to skvelý muzikant, veľmi inšpiratívny. Som veľmi rád, že som ho spoznal. Keď sme spolu boli na turné k jeho albumu Ukulele Songs, zašli sme do štúdia a nahrali pár vecí. Možno z toho nakoniec nič nebude, netuším, preto si nerobím žiadne špeciálne plány. Nechávam všetko otvorené.“