Nový Godár, Purcell, Ursiny aj Cohen

Festival Konvergencie aj tento rok ponúka klasikov, ale nielen klasickej hudby.

18. aug 2013 o 16:53 Oliver Rehák

Projekt Svjati už mohli počuť diváci na Konvergenciách v Košiciach, no v Bratislave to nebude to isté.(Zdroj: MICHAL ROHAL)

Vlani tvorili základ sólové koncerty, teraz príde na duá a v nich sú zastúpené aj samé veľké mená. Tak sa dá zhrnúť program tohtoročných Konvergencií.

Festival komornej klasickej a klasike príbuznej hudby sa bude konať v Bratislave v tradičnom septembrovom termíne, ale v týchto dňoch zverejnili kompletný program.

Ušité pre Konvergencie

Prvá hlavná novinka akcie, ktorú v roku 2000 založil violončelista Jozef Lupták, sa týka priestoru: „Opäť začíname v Dóme sv. Martina, ale tentoraz aj končíme,“ vysvetľuje riaditeľ festivalu.

Dôvodom je premiérový koncert nórskej speváčky Susanny Wallumrod. Tá privezie projekt If Grief Could Wait, ktorý nahrala pre prestížnu nemeckú značku ECM. Ide o veľmi zaujímavý mix piesní barokového skladateľa Purcella, britského pesničkára Nicka Drakea a Leonarda Cohena. Speváčku sprevádzajú tri nástroje – harfa, nyckelharp a viola da gamba.

„Vypočul som si to cédečko, veľmi sa mi páči. Zvukovo aj tým, ako Susanna spieva. Cítim u nej znalosť klasiky aj alternatívnej scény, trochu mi pripomína Björk. Je to ako ušité na Konvergencie,“ povedal Jozef Lupták. „Zvažovali sme, kde tento koncert dať, no všetky kapacity vhodných priestorov sú do 200 ľudí. To by bola škoda.“

Konvergencie 2013 v Dóme 15. septembra otvorí večer s názvom Svjati. Tak sa volal aj koncert, ktorý festival uviedol na prelome mája a júna, keď sa rozložil na niekoľko dní v Košiciach. No nebude to jedna k jednej.

„Namiesto The Hilliard Ensemble príde švajčiarsky vokálny súbor Ensemble Corund, čo je osem sólistov plus dirigent. Program je mix, spojili sme dva projekty dokopy,“ dodáva Jozef Lupták.

Novinky Vladimíra Godára a Petra Zagara mali premiéru v Košiciach, zaznelo tam aj Cadman Requiem britského skladateľa Gavina Bryarsa. To je v programe aj teraz, alev inej verzii. „Dohodli sme sa s ním, že túto skladbu prispôsobí pre zmiešaný zbor, takže to bude vlastne opäť premiéra. A keďže počas večera zaznie aj duchovná tvorba Henryho Purcella, vznikol pekný dramaturgický oblúk. Celý festival vlastne Purcellom odštartujeme aj zakončíme,“ dodáva šéf akcie.

Džezmeni aj Varga

Okrem dvoch veľkých koncertov v Dóme sa Konvergencie tradične budú konať v priestoroch Design Factory. Novinkou je, že kým vlani bol festival postavený na sólových recitáloch, teraz príde rad na duá.

Hoci oficiálne bude Bratislavská noc komornej hudby 20. septembra, rovnako by sa mohol volať aj deň predtým. V programe sú totiž tri vystúpenia, na ktorých sa vždy predstaví iná dvojica a bude hrať vždy inú hudbu.

„Začne sa to neobvyklým spojením akordeónu, perkusií, vibrafónu a elektroniky Borisa Lenka so Štefanom Bugalom. V improvizáciách budú pokračovať aj špičkoví džezmeni Juraj Bartoš a Ľuboš Šrámka a večer uzavrie svetoznámy škótsky violista, bývalý člen Arditti Quartet Garth Knox s francúzskou violončelistkou Agnes Vesterman. Ich projekt spája hudbu najsúčasnejšiu s dávno minulou.“

A pre fanúšikov nadžánrových spojení ponúkajú Konvergencie ešte jeden zaujímavý večer. Jeho názov je Hommage á Dežo Ursiny.

„Bude to symbolická komorná spomienka. Dežove skladby zahrajú Marián Varga a Karpatské chrbáty, Peter Zagar zaranžuje pár pre klavír, akordeón a štyri violončelá. Záver bude patriť Kubovi Ursinymu so skupinou Provisorium,“ dodáva šéf akcie.

Koncert má dátum 21. 9., ale jeho podoba ešte nemusí byť definitívna: „Andrej Šeban mi ešte nepovedal, či by prišiel aspoň sám zahrať 2-3 pesničky a pracujeme ešte na tom, aby sme mohli pustiť film o Dežovi,“ dodáva Jozef Lupták.