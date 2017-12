Roky si ničil život drogami, dnes je z neho najlepšie zarábajúci herec

Niekedy vám dá život druhú šancu. Z Roberta Downeyho Jr. urobila výborne zarábajúceho herca a ideálneho manžela.

22. aug 2013 o 0:00 Alena Štifilová

Jeden z najlepších hercov svojej generácie. Toto označenie počúva Robert Downey Jr. už roky, kdekoľvek sa objaví. Bez ostychu s ním súhlasí, medzi rovesníkmi vraj nemá veľkú konkurenciu. Takisto by ho prekvapilo, keby raz nedostal Oscara.

„Ak to aj nebude teraz, určite mi ho dajú, keď budem starý,“ tvrdí sebavedome. Pôsobí to ako nedostatok skromnosti a pokory, ale možno je to iba náš mylný dojem. Ako sa pozerá na svet niekto, kto si prešiel dvadsaťročným peklom drogovej závislosti? „Mám pocit, že som veteránom vo vojne, o ktorej ťažko diskutovať s ľuďmi, ktorí v nej neboli,“ priznáva.

O jeho neuveriteľnom talente nikto nikdy nepochyboval, rovnako ani o tom, že v Hollywoode niet herca, ktorý by ním plytval viac ako on.

Mal dvadsaťdva rokov, keď ho kritici pochválili za výkon v snímke Feťáci a producenti oňho prejavili záujem. O päť rokov neskôr získal nomináciu na Oscara za stvárnenie Charlieho Chaplina v snímke režiséra Richarda Attenborougha.



Za stvárnenie Charlieho Chaplina získal v roku 1993 nomináciu na Oscara. FOTO: outnow.ch

O sľubne sa vyvíjajúcej kariére sa však nedá hovoriť. Downeyho život sa už dávno predtým zúžil na nekonečné pitky, úteky z liečební a pobyty vo väzení. Opustila ho manželka, herečka Deborah Falconer, producenti sa ho báli obsadzovať.

Sean Penn vyvalil dvere na jeho dome a súkromným lietadlom ho odviezol na liečenie. Nepomohlo. Judie Foster ho obsadila do svojej komédie Domov na sviatky, motivácia sa minula účinku. Downey podal vynikajúci herecký výkon, ale celý čas bol pod vplyvom. Až v roku 2003 sa veci začali meniť k lepšiemu.

Mel Gibson mu ponúkol úlohu v snímke Spievajúci detektív, z pozície producenta sa zaňho osobne zaručil, zaplatil poistku a hlavne zoznámil ho s producentkou Susan Levinovou. Downey sa zaľúbil, o dva roky neskôr sa zosobášili a súhlasil s podmienkou, že navždy skončí s drogami. „Odvtedy najsilnejšie, čo pijem, je káva,“ hovorí.

Za Iron Mana zarobil 50 miliónov

Je vynikajúci spevák, rád prepisuje scenáre, v budúcnosti plánuje zrežírovať film a s manželkou vedie produkčnú spoločnosť Team Downey. A teraz ukázal svetu aj obchodný talent.

V nedávno zverejnenom rebríčku časopisu Forbes s najlepšie zarábajúcimi hercami obsadil prvé miesto. Za posledných dvanásť mesiacov si pripísal na účet 75 miliónov dolárov, z toho rovných päťdesiat za film Avengers: Pomstitelia.

Zmluva, ktorú podpísal so spoločnosťou Marvel, mu totiž zabezpečuje aj percentá zo zisku. A ak sa dohodne na stvárnení Iron Mana aj v druhom pokračovaní Avengers, môže sa stať prvým hercom, ktorý pokorí hranicu sto miliónov dolárov za úlohu.

Downey správne tušil, že postava Iron Mana je jeho osudovou. V roku 2004, keď sa konal kasting, bol priam posadnutý predstavou, že tá úloha je určená preňho. „Neviem prečo, trochu som študoval Junga a toto je podľa mňa jedna z tých nevysvetliteľných a mystických vecí,“ spomína.

Dokonca, keď mu režisér Jon Favreau na príkaz Marvelu povedal, že celý projekt sa ruší, odmietol mu uveriť. Favreau neskôr priznal, že šéfovia spoločnosti boli oveľa striktnejší. Rozhodli sa, že Downeyho za žiadnych okolností neobsadia. To on nevedel a nenechal sa odbiť, až kým si nevynútil aspoň kamerové skúšky. Dostal tri týždne na prípravu a výsledkom jeho „spirituálno-rituálnych procesov“, ako ich sám nazýva, bol šokujúci výkon pred komisiou.

„Tesne pred prvým vystúpením som mal pocit, ako keby som opúšťal svoje telo – taký náhly nával nervozity mnou prešiel,“ hovorí. Úlohu dostal a odvtedy stvárnil miliardára a geniálneho vynálezcu Tonyho Starka už štyrikrát.

Za ten čas sa zmenil aj jeho postoj k scenárom. „Už som na to prišiel, ty neznášaš papiere,“ hovoril mu so smiechom režisér Jon Favreau pri jednotke. Mal pravdu, Downey absolútne ignoroval vytlačené dialógy.

„Niekedy, čím bol lepší scenár, tým viac ma to rozčuľovalo,“ priznal sa. „Cítil som, že ho nedokážem počas nakrúcania zlepšiť. Myslím, že to bola sčasti moja vlastná arogancia a priveľké ego. Pochádzam z rodiny spisovateľov, rád píšem a mám pocit, že keď nič iné, tak viem prepísať aspoň svoju vlastnú postavu. Ale stalo sa mi, že ak som predtým, než padla klapka, skritizoval ostatné postavy, herci ich lepšie zahrali,“ ospravedlňuje sa.

Príčinu hľadaj v detstve

Narodil sa do voľnomyšlienkarskej rodiny nezávislého režiséra Roberta Downeyho Sr. a herečky Elsie Fordovej. Pred kameru sa postavil prvýkrát ako päťročný v avantgardnej komédii Pound, ktorú režíroval jeho otec. Synove herecké sklony vždy podporoval, problémom bola skôr jeho dlhoročná drogová závislosť. Ich dom sa stal miestom divokých večierkov, svojho prvého jointa dostal Downey od otca ako osemročný počas toho, ako usrkával z bieleho vína.

Rodičia sa rozviedli, keď mal trinásť, Downey odišiel s otcom do Kalifornie a keď ho vyhodili zo strednej školy, vrátil sa do New Yorku. Vyštudoval hereckú školu a začal sa naplno venovať herectvu.

V jednom z posledných rozhovorov si zaspomínal na rok 1998 a nakrúcanie kriminálky Šerifovia s Tommym Lee Jonesom v hlavnej úlohe. „Niekto sa ho vtedy spýtal: ,Čo je pre teba najdôležitejšie?´ A on povedal: ,Úcta a rešpekt.´ Vtedy som sa opovržlivo zasmial: ,On bol mariňák alebo čo?´ Dnes nemôžem inak, ako s ním súhlasiť,“ hovorí 48-ročný Downey.

„Úcta a rešpekt. Voči kolegom, fanúšikom, rodine, obchodným partnerom a úprimné vzťahy, to je to, čo charakterizuje môj súčasný život,“ tvrdí v rozhovore pre magazín Success. A podľa toho, aký postoj zaujal k svojej minulosti, o ktorej otvorene hovorí, aj zodpovednosť.