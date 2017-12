Filmárom poskytli dom aj krčmu. V Dedičstve hrá celá dedina

Filmové ateliéry majú svoje výhody. Pri práci vás neruší obecný rozhlas ani miestni obyvatelia.

22. aug 2013 o 0:00 Alena Štifilová

Filmové ateliéry majú svoje výhody. Pri práci vás neruší obecný rozhlas ani miestni obyvatelia, ktorí vám v tej nečakanej chvíli skočia do záberu. Seriál Dedičstvo vzniká celý v externom prostredí a najväčšiu radosť z toho majú domáci Lábčania.

„Poviem vám, keď to pôjde v telke, bude to mať obrovskú sledovanosť! Celý Láb to bude pozerať!“ víta nás Anna Filípková vo svojom dome. Prednú časť prenajala filmovému štábu a ten tu práve nakrúca seriál Dedičstvo. „Aj tak tam nebývam, najradšej som vzadu, v letnej kuchyni,“ hovorí presne ako Stanislav Štepka: Čo je najväčším snom Slováka? Mať dom a letnú kuchyňu v ňom.

Obec Láb sa nachádza na Záhorí, jedenásť kilometrov od Malaciek a dva kilometre od Plaveckého Štvrtku. Filmári si vytvorili zázemie v jednej z miestnych krčiem. Nájdeme ich na tretí pokus. „Na takú malú dedinu je tu krčiem ako krúpov v hrnci,“ komentuje Anežka Ščasná, majiteľka pohostinstva U Tomáša.

„Každý si myslí, že šenk je bohatstvo, tak to treba skúsiť a vlastnú držku si naraziť,“ dodáva. Klasické dedinské pohostinstvo s obrusmi na stole a umelými kvetmi vo váze prevádzkuje spolu s manželom dvadsaťdva rokov. Ak by oň jej rodina v štyridsiatom deviatom neprišla, mohli oslavovať okrúhlu osemdesiatku.

Televízii prenajali tanečnú sálu určenú na oslavy. Teraz tu v dlhých radoch visí množstvo kostýmov a popri stene stojí technika. „Tešíme sa, predstavuje to pre nás istotu do konca roka. A keď idú okolo a dajú si malinovku alebo štamprlík, hneď je tržba. Jedno pivo, to máte jedno euro. Nehovorím to z chamtivosti, je to naša živnosť,“ vysvetľuje s tým, že počiatočné problémy už prekonali.

„Ľudia sú nezodpovední k veciam, ktoré im nepatria, našla som v zásuvkách zasunuté všetky káble a elektrické spotrebiče, tak som ich povyťahovala. Bol z toho potom veľký prúser,“ smeje sa. „Iniciatívne som totiž vytiahla z elektriny aj batérie, čo sa nabíjali na ráno. Viac som to už nespravila, ale dohodli sme sa, že kávovar nemusí byť cez noc v elektrine.“

S filmármi je zábava, majú kľúče, ktoré nikdy nemajú, a potrebujú, aby im stále niekto odomykal, bránu po sebe nezatvárajú a Anežka ich musela prinútiť, aby si zaplatili upratovačku. „Tridsať ľudí predsa spraví denne neporiadok a herečky to nebudú zametať,“ myslí si.



Zuzana Slámková, predstaviteľka bohatej dedičky Júlie Millerovej, tesne pred klapkou.



Neherci ostrieľaní zo Súdnej siene

Do domu Anny Filípkovej prichádzame práve počas posteľových scén. Hlavní aktéri ležia pod perinou, Junas odhaľuje opálenú hruď, Zuzana má paplón cudne vytiahnutý až po krk. Dialógy znejú neprirodzene, intonácia je umelá.

Na dvore prešľapuje predstaviteľ Michala, syna bohatej mafiánskej rodiny. Anton Eliáš je v civilnom živote štátnym zamestnancom, herecké skúsenosti má zo Súdnej siene, účinkoval v seriáli Nevinní a v Rodinných záležitostiach.

„Šéf v práci mi vychádza maximálne v ústrety. Robím na zmeny, takže mám veľa voľna, ale keď treba, uvoľní ma aj počas zmeny. Odmalička ma to ťahalo k herectvu. Divadlo som hral aj na základnej škole, chodil som recitovať,“ hovorí.



Obsadenie seriálu tvoria hlavne amatéri z ochotníckych divadiel a neherci so skúsenosťami zo Súdnej siene. Na snímke Anton Eliáš (vpravo), predstaviteľ Michala.



Vedľa stojí Ján Marošík, jeho seriálový brat Gabo Petrovič. „Momentálne som na voľnej nohe. Herectvo ma začalo baviť, bolo by super, keby televízia mala o mňa záujem čo najdlhšie. Je to pre mňa nový životný štýl,“ hovorí profesionálny vodič Marošík. Tiež začínal v Súdnej sieni, nasledovali Experti, Zlodeji detí, Dr. Dokonalý a Rodinné záležitosti.

„Najlepšie mi ide, keď sa mám pred kamerou rozčúliť. Žiadna emócia nie je problém, predstavím si niečo nepríjemné a zahrám smútok,“ vysvetľuje.

Ticho preruší hlásenie obecného rozhlasu. Kamera sa zastaví a režisér Ivan Predmerský vymenúva nevýhody nakrúcania v reálnom prostredí. „Všetko je pripravené, padne klapka a vtom sa ozve rozhlas, preletí lietadlo alebo nám do záberu vbehne niekto z domácich. Radi sa pristavia, aby sa pozreli, čo práve točíme,“ smeje sa. „Ak nás zbadajú na ulici, otočia auto, zaparkujú a my pre zvuk motora musíme opakovať záber.“

Zo zadnej časti dvora prichádza pani Anna. Rada by pomohla, ale filmári nič nepotrebujú. Hotový seriál si určite pozrie, veď nič iné v televízii ani nesleduje. „Teraz mám najradšej Búrlivé víno, zapnem si aj reprízu, ktorú vysielajú doobeda,“ hovorí.



Anna Filípková vo dvore svojho domu, v pozadí filmový štáb.

Hrá celá dedina

Štáb využíva miestnych obyvateľov ako komparzistov, najviac sa tešia deti, dospelí si pochvaľujú honorár a vychladené pivo.

„Tam na tribúne (scéna s futbalovým zápasom) je dobre, nosia mi pivo, kým dofilmujú, ho vypijem, a keď chcú opakovať, musia mi doniesť nové,“ chválil sa jeden z nich U Tomáša. Spokojná je i staršia pani: „Sedela som na lavici, nič som nemusela robiť a dostala som päť eur. My si ešte päť doložíme a kúpime si v nedeľu s mužom kačku na obed.“

Nakrúcanie obci pomáha, ožilo to na fare, v kostole, v pohostinstvách. „A dostaneme sa aspoň trochu do povedomia,“ myslí si Anežka Ščasná.

A čo dostanú diváci? Nakrúcať s nehercami je pre televíziu výrazne lacnejšie, ide o celosvetový trend, k nám prišiel z Nemecka, kde sa teší veľkej obľube. Oberá síce profesionálnych hercov o prácu, ale optimisti sa môžu na tento fenomén pozrieť cez ružové okuliare Dana Junasa: „Myslím, že to vôbec neuberá na kvalite a výslednom efekte. Pocity a to, akým spôsobom sa tvária a vystupujú neherci, sú možno v mnohých ohľadoch divákovi bližšie ako hrané veci.“



Hlavnými predstaviteľmi seriálu Dedičstvo sú moderátor a spevák Dano Junas a víťazka súťaže Talent 2000, speváčka a príležitostná herečka Zuzana Slámková.