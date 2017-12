Čo pozeráme: House of Cards

David Fincher reprezentuje to najlepšie, čo nám Hollywood z režisérskeho pohľadu môže ponúknuť.

21. aug 2013 o 17:46 Tomáš Prokop

Jeho drámy sú silné, prepracované a viaceré z nich sa stali kultovými. Sedem či Klub bitkárov patria právom medzi filmy, ktoré musíte aspoň raz v živote vidieť.

Fincher, ktorý v rozhovoroch rád opakuje, že nikdy nepotreboval chodiť na vysokú školu, sa rozhodol pred dvoma rokmi , že sa pokúsi natočiť seriál.

Voľba padla na politickú drámu a dopadlo to viac ako výborne. Dej House of Cards je zasadený do washingtonského Kapitolu, kde nám prezentuje vysokú politiku Kevin Spacey. Pomaličky nám odkrýva špinu, manipuláciu a chuť moci, po ktorej túži rovnako ako iní kongresmani.

Umne je zvolená forma, ktorá je založená na dialógoch, po ktorých Spacey vystupuje z deja ako rozprávač a vysvetľuje danú situáciu. Skvele ho dopĺňa manželka, ktorú hrá Robin Wright. Tá ukazuje, že vie byť dobrou herečkou, nielen bývalou ženou Seana Penna. Obom výborne sekunduje Kate Mara, staršia sestra známejšej Rooney Mara, ktorá je u nás známa z amerického remaku švédskej drámy Muži, ktorí nenávidia ženy. Seriál je na Slovensku zatiaľ dostupný len na voyo.